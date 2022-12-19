Добро пожаловать в Анталию! Помимо пляжного отдыха, вас ждёт знакомство с уникальной архитектурой и историей города. Благодаря удобному формату аудиоэкскурсии вы сможете сами выбрать время прохождения тура и прочувствовать атмосферу Анталии.

Маршрут прогулки проходит не только по извилистым древним улицам города. При желании вы сможете посетить бесплатные музеи, полюбоваться архитектурой шести мечетей, в том числе главной мечети Йивли, а также познакомиться с традициями местных жителей.

Город за многие века менял названия, правителей, подвергался разграблениям и разрушениям, но сохранил древнее очарование. У города захватывающая и сложная история — на аудиоэкскурсии вы убедитесь в этом.

Анталия может ассоциироваться с пляжным туризмом, но здесь есть что посмотреть и с точки зрения истории архитектуры. Помимо памятников Средневековья здесь сохранились постройки ещё со времен Римской империи. Так, вы увидите легендарные ворота Адриана, которые были построены в 130 году нашей эры.

Отправляйтесь на прогулку по прекрасной Анталии!

Как проходит аудиоэкскурсия: