Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи

Анталия

Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи

Что вас ожидает 🤩

  • Парк Караалиоглу
  • Мечеть Караман Бейи Мурат Паша
  • Минарет Йивли
  • Ворота Адриана
  • Башня Хадырлык
  • Часовая башня
  • Рынок Искеле
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добро пожаловать в Анталию! Помимо пляжного отдыха, вас ждёт знакомство с уникальной архитектурой и историей города. Благодаря удобному формату аудиоэкскурсии вы сможете сами выбрать время прохождения тура и прочувствовать атмосферу Анталии.
Маршрут прогулки проходит не только по извилистым древним улицам города. При желании вы сможете посетить бесплатные музеи, полюбоваться архитектурой шести мечетей, в том числе главной мечети Йивли, а также познакомиться с традициями местных жителей.
Город за многие века менял названия, правителей, подвергался разграблениям и разрушениям, но сохранил древнее очарование. У города захватывающая и сложная история — на аудиоэкскурсии вы убедитесь в этом.
Анталия может ассоциироваться с пляжным туризмом, но здесь есть что посмотреть и с точки зрения истории архитектуры. Помимо памятников Средневековья здесь сохранились постройки ещё со времен Римской империи. Так, вы увидите легендарные ворота Адриана, которые были построены в 130 году нашей эры.
Отправляйтесь на прогулку по прекрасной Анталии!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Антальи офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
Завершение: Kazım Özalp Caddesi, No:84
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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