Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров. Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым.

Что вас ждет

По прибытию на основную базу вас ждет инструктаж и получение экипировки, после чего мы отправимся на паркур для сафари на багги. Это будет поездка по бездорожью, полная азарта и адреналина. Ее продолжительность составит 40 минут. Продолжит экскурсию сафари на внедорожниках. Джипом Land Rover управляет наш шофер, а вы сполна сможете насладиться поездкой, а также сделать фото и видео. Драйв продолжительностью 45 минут завершится в Малом каньоне на старте рафтинга. После пыльной поездки на багги и джипах, рафтинг в ледяных водах Кёпрючай особенно приятен. Нас ждут трасса в 10 км. и пороги 1-2 уровня сложности. Также вы сможете испробовать зиплайн. Важная информация:•возьмите с собой удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга, купальные принадлежности, сменную одежду, солнцезащитный крем, бандану и очки (для багги);

в стоимость экскурсии не включены гидрокостюм (возможна аренда на месте) и обувь для рафтинга (возможна покупка на месте).