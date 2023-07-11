Национальный парк Кёпрюлю Каньон — красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай.
Сама река идеально подходит для рафтинга — приглашаем вас совершить сплав, а заодно побывать на сафари на внедорожниках и багги, а также освоить зиплайн.
Сама река идеально подходит для рафтинга — приглашаем вас совершить сплав, а заодно побывать на сафари на внедорожниках и багги, а также освоить зиплайн.
Описание экскурсии
Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров. Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым.
Что вас ждет
По прибытию на основную базу вас ждет инструктаж и получение экипировки, после чего мы отправимся на паркур для сафари на багги. Это будет поездка по бездорожью, полная азарта и адреналина. Ее продолжительность составит 40 минут. Продолжит экскурсию сафари на внедорожниках. Джипом Land Rover управляет наш шофер, а вы сполна сможете насладиться поездкой, а также сделать фото и видео. Драйв продолжительностью 45 минут завершится в Малом каньоне на старте рафтинга. После пыльной поездки на багги и джипах, рафтинг в ледяных водах Кёпрючай особенно приятен. Нас ждут трасса в 10 км. и пороги 1-2 уровня сложности. Также вы сможете испробовать зиплайн. Важная информация:•возьмите с собой удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга, купальные принадлежности, сменную одежду, солнцезащитный крем, бандану и очки (для багги);
в стоимость экскурсии не включены гидрокостюм (возможна аренда на месте) и обувь для рафтинга (возможна покупка на месте).
ЕЖЕДНЕВНО
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю Каньон
- Римские мосты Олук и Бюгрюм
- Горная река Кёпрючай
Что включено
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Зиплайн 50 м х 700 м
- Сафари на 10-местных внедорожниках Land Rover
- Сафари на багги
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (возможна покупка на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ЕЖЕДНЕВНО
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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