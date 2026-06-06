Готовы проверить, сколько впечатлений может вместить один день? Тогда вас ждут бурная горная река, пыльные трассы для багги, полёт над каньоном и живописные пейзажи Таврских гор. Наше приключение — для тех, кто любит активный отдых и не хочет выбирать что-то одно.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — сбор гостей и комфортный трансфер на базу рафтинга
10:30 — прибытие и инструктаж, получение защитной экипировки, знакомство с инструкторами и подготовка к программе
11:00 — сафари на багги по горным дорогам, пыльным тропам и лесным маршрутам в окружении природы Таврских гор
12:00 — зиплайн над рекой и каньоном с панорамными видами на национальный парк
13:00 — обед у реки (курица/рыба, рис/макароны, салат, свежий хлеб)
14:00 — рафтинг по горной реке Кёпрючай в сопровождении профессиональных инструкторов. Маршрут проходит через живописные участки каньона с порогами, остановками для купания и красивыми видами
16:30 — отдых и свободное время
17:00 — выезд обратно в Анталью
Организационные детали
- Подходит новичкам. Уровень активности: средний
- Участие детей возможно только в сопровождении взрослых
- Для багги водительские права не требуются
Что входит в стоимость:
- Трансфер из/в отель
- Обед
- Экипировка
- Страховка
Что не входит
- Напитки
- Фото и видео
- Личные расходы
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети 6-11 лет
|€30
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Взрослые
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 251 туриста
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
Входит в следующие категории Антальи
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