Наш квартирник пройдёт на уютной кухне и в дружеской атмосфере. Я расскажу вам об особенностях турецкой гастрономии, о любимых блюдах османских падишахов, а также познакомлю со старинной посудой и предметами быта. Вы приготовите несколько популярных местных блюд, которыми потом удивите своих близких. Думаете, что готовить их сложно? Попробую убедить вас в обратном!

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Описание мастер-класса

За рассказами о секретах местной кухни мы вместе приготовим и попробуем несколько блюд, включая знаменитый чечевичный суп, турецкий пирог берек из тонкого теста юфки и популярный среди веганов салат кысыр. А напоследок сделаем одну из любимых сладостей Хюррем Султан, жены султана Сулеймана.

Я расскажу вам, как сварить кофе, чтобы он получился насыщенным, с пышной пеной, которой гордится каждая хозяйка. А также мы реконструируем занимательный процесс подачи кофе в султанских покоях. В конце нашей гастрономической программы вас ждёт дегустация блюд и традиционное турецкое кофепитие.

Во время «краеведческих» посиделок вы узнаете:

как трапезничали османские султаны

почему многие рецепты дворцовых поваров почти не дошли до наших дней

зачем при трапезе султана обязательно присутствовал особый слуга — чашнигир

какую посуду использовали правители, боясь отравления

и почему перевёрнутый котёл с пловом означал бунт османских янычар

А ещё:

кто из султанов первым нарушил закон, запрещающий есть вместе с приближёнными

как султан угощал народ с помощью «дождя из тарелок»

какое влияние играл цвет скатертей на подносах при раздаче блюд в гареме

что заставило мать султана Абдул Азиза ударить жену императора Франции Наполеона III на гаремной кухне

почему султан мог запретить кофе и как связана подача кофе и благовония

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия понравится всем, кто интересуется богатой историей Турции, а также тем, кому хочется узнать популярные рецепты знаменитых национальных блюд.

Организационные детали