Наш квартирник пройдёт на уютной кухне и в дружеской атмосфере.
Я расскажу вам об особенностях турецкой гастрономии, о любимых блюдах османских падишахов, а также познакомлю со старинной посудой и предметами быта. Вы приготовите несколько популярных местных блюд, которыми потом удивите своих близких. Думаете, что готовить их сложно? Попробую убедить вас в обратном!
Я расскажу вам об особенностях турецкой гастрономии, о любимых блюдах османских падишахов, а также познакомлю со старинной посудой и предметами быта. Вы приготовите несколько популярных местных блюд, которыми потом удивите своих близких. Думаете, что готовить их сложно? Попробую убедить вас в обратном!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание мастер-класса
За рассказами о секретах местной кухни мы вместе приготовим и попробуем несколько блюд, включая знаменитый чечевичный суп, турецкий пирог берек из тонкого теста юфки и популярный среди веганов салат кысыр. А напоследок сделаем одну из любимых сладостей Хюррем Султан, жены султана Сулеймана.
Я расскажу вам, как сварить кофе, чтобы он получился насыщенным, с пышной пеной, которой гордится каждая хозяйка. А также мы реконструируем занимательный процесс подачи кофе в султанских покоях. В конце нашей гастрономической программы вас ждёт дегустация блюд и традиционное турецкое кофепитие.
Во время «краеведческих» посиделок вы узнаете:
- как трапезничали османские султаны
- почему многие рецепты дворцовых поваров почти не дошли до наших дней
- зачем при трапезе султана обязательно присутствовал особый слуга — чашнигир
- какую посуду использовали правители, боясь отравления
- и почему перевёрнутый котёл с пловом означал бунт османских янычар
А ещё:
- кто из султанов первым нарушил закон, запрещающий есть вместе с приближёнными
- как султан угощал народ с помощью «дождя из тарелок»
- какое влияние играл цвет скатертей на подносах при раздаче блюд в гареме
- что заставило мать султана Абдул Азиза ударить жену императора Франции Наполеона III на гаремной кухне
- почему султан мог запретить кофе и как связана подача кофе и благовония
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия понравится всем, кто интересуется богатой историей Турции, а также тем, кому хочется узнать популярные рецепты знаменитых национальных блюд.
Организационные детали
- Продукты, обед из приготовленных блюд и кофе включены в стоимость экскурсии
- Я предоставлю вам фартуки
- Квартирник будет проходить на моей кухне (площадью 25 м2)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Cağlayan, Lara
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 773 туристов
Привет всем! Меня зовут Елена, я профессиональный гид с большим опытом работы. Живу в Анталье более 10 лет и просто обожаю этот гостеприимный город на берегу Средиземного моря. С радостью покажу вам его самые живописные места и расскажу о них нескучные факты.Задать вопрос
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