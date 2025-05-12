Турецкий квартирник: тайны османской кухни

Узнать старинные рецепты и приготовить любимый десерт Хюррем Султан - и не только его
Наш квартирник пройдёт на уютной кухне и в дружеской атмосфере.

Я расскажу вам об особенностях турецкой гастрономии, о любимых блюдах османских падишахов, а также познакомлю со старинной посудой и предметами быта. Вы приготовите несколько популярных местных блюд, которыми потом удивите своих близких. Думаете, что готовить их сложно? Попробую убедить вас в обратном!
Турецкий квартирник: тайны османской кухни
Турецкий квартирник: тайны османской кухни
Турецкий квартирник: тайны османской кухни
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание мастер-класса

За рассказами о секретах местной кухни мы вместе приготовим и попробуем несколько блюд, включая знаменитый чечевичный суп, турецкий пирог берек из тонкого теста юфки и популярный среди веганов салат кысыр. А напоследок сделаем одну из любимых сладостей Хюррем Султан, жены султана Сулеймана.

Я расскажу вам, как сварить кофе, чтобы он получился насыщенным, с пышной пеной, которой гордится каждая хозяйка. А также мы реконструируем занимательный процесс подачи кофе в султанских покоях. В конце нашей гастрономической программы вас ждёт дегустация блюд и традиционное турецкое кофепитие.

Во время «краеведческих» посиделок вы узнаете:

  • как трапезничали османские султаны
  • почему многие рецепты дворцовых поваров почти не дошли до наших дней
  • зачем при трапезе султана обязательно присутствовал особый слуга — чашнигир
  • какую посуду использовали правители, боясь отравления
  • и почему перевёрнутый котёл с пловом означал бунт османских янычар

А ещё:

  • кто из султанов первым нарушил закон, запрещающий есть вместе с приближёнными
  • как султан угощал народ с помощью «дождя из тарелок»
  • какое влияние играл цвет скатертей на подносах при раздаче блюд в гареме
  • что заставило мать султана Абдул Азиза ударить жену императора Франции Наполеона III на гаремной кухне
  • почему султан мог запретить кофе и как связана подача кофе и благовония

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия понравится всем, кто интересуется богатой историей Турции, а также тем, кому хочется узнать популярные рецепты знаменитых национальных блюд.

Организационные детали

  • Продукты, обед из приготовленных блюд и кофе включены в стоимость экскурсии
  • Я предоставлю вам фартуки
  • Квартирник будет проходить на моей кухне (площадью 25 м2)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Cağlayan, Lara
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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