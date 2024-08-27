📜 Погружение в историю Малой Азии 🏛️ Посещение древних городов Тлос и Мира 🌿 Прогулка по живописному каньону Саклыкент 🚗 Комфортабельный транспорт 🍽️ Возможность попробовать традиционные турецкие блюда

Откройте для себя удивительные исторические и природные достопримечательности Антальи. Прогулка по древним городам Тлос и Мира позволит вам узнать о греческой, римской и византийской эпохах, а каньон Саклыкент подарит незабываемые впечатления от купания в его прохладных водах. Комфортабельный автомобиль и опытный гид обеспечат вам удобство и безопасность на протяжении всего маршрута

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Античный город Тлос — один из важнейших городов среди шести ликийских. Дорога до него займёт 2,5–3 часа. В Тлосе мы осмотрим некрополь с впечатляющими гробницами, античный театр, стадион, агору, древнюю базилику и римские бани.

Каньон Саклыкент. Полюбуемся видами и сделаем остановку для купания в прохладных водах реки Эшен. А затем устроим перерыв на обед в одном из здешних ресторанов, где вы оцените свежую рыбу и традиционные турецкие блюда.

Двухчасовой переезд в город Демре, много веков назад носивший имя Мира. Дорога пройдёт через долину Ксантос, курортные города Калкан и Каш и известный пляж Капуташ.

В Демре мы посетим церковь Святого Николая и внимательно осмотрим его убранство.

Организационные детали