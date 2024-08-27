Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент

Погрузитесь в историю Малой Азии, посетив древние города Тлос и Мира, и насладитесь природой каньона Саклыкент. Идеально для любителей истории и природы
Откройте для себя удивительные исторические и природные достопримечательности Антальи.

Прогулка по древним городам Тлос и Мира позволит вам узнать о греческой, римской и византийской эпохах, а каньон Саклыкент подарит незабываемые впечатления от купания в его прохладных водах.

Комфортабельный автомобиль и опытный гид обеспечат вам удобство и безопасность на протяжении всего маршрута
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю Малой Азии
  • 🏛️ Посещение древних городов Тлос и Мира
  • 🌿 Прогулка по живописному каньону Саклыкент
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🍽️ Возможность попробовать традиционные турецкие блюда
    • Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
    Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
    Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

    Что можно увидеть

  • Тлос
  • Мира
  • Каньон Саклыкент
  • Церковь Святого Николая

    • Описание экскурсии

    Античный город Тлос — один из важнейших городов среди шести ликийских. Дорога до него займёт 2,5–3 часа. В Тлосе мы осмотрим некрополь с впечатляющими гробницами, античный театр, стадион, агору, древнюю базилику и римские бани.

    Каньон Саклыкент. Полюбуемся видами и сделаем остановку для купания в прохладных водах реки Эшен. А затем устроим перерыв на обед в одном из здешних ресторанов, где вы оцените свежую рыбу и традиционные турецкие блюда.

    Двухчасовой переезд в город Демре, много веков назад носивший имя Мира. Дорога пройдёт через долину Ксантос, курортные города Калкан и Каш и известный пляж Капуташ.

    В Демре мы посетим церковь Святого Николая и внимательно осмотрим его убранство.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla. О необходимости детского кресла/бустера сообщите заранее
    • Обед не входит в стоимость
    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В вашем отеле
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
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    1
    А
    27 авг 2024
    Очень интересная экскурсия! Мы отлично провели день, узнали много нового. Античный Тлос впечатлил - одно из немногих мест, где мифы оказываются реальностью; Мира и наскальные гробницы произвели на нас большое
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    впечатление; а Церковь Св. Николая Чудотворца с ее потрясающей историей - возведенная в честь самого почитаемого в тех местах священника, разрушенная, восстановленная, разграбленная, снова восстановленная - место, которое нужно посетить обязательно. А каньон Саклыкент - это вообще как затерянный рай! Большое спасибо гиду Баяру за такой увлекательный и познавательный тур. Гид с хорошим русским языком и очень эрудированный; мы узнали и увидели много нового и интересного.

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