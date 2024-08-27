Откройте для себя удивительные исторические и природные достопримечательности Антальи.
Прогулка по древним городам Тлос и Мира позволит вам узнать о греческой, римской и византийской эпохах, а каньон Саклыкент подарит незабываемые впечатления от купания в его прохладных водах.
Комфортабельный автомобиль и опытный гид обеспечат вам удобство и безопасность на протяжении всего маршрута
Прогулка по древним городам Тлос и Мира позволит вам узнать о греческой, римской и византийской эпохах, а каньон Саклыкент подарит незабываемые впечатления от купания в его прохладных водах.
Комфортабельный автомобиль и опытный гид обеспечат вам удобство и безопасность на протяжении всего маршрута
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Античный город Тлос — один из важнейших городов среди шести ликийских. Дорога до него займёт 2,5–3 часа. В Тлосе мы осмотрим некрополь с впечатляющими гробницами, античный театр, стадион, агору, древнюю базилику и римские бани.
Каньон Саклыкент. Полюбуемся видами и сделаем остановку для купания в прохладных водах реки Эшен. А затем устроим перерыв на обед в одном из здешних ресторанов, где вы оцените свежую рыбу и традиционные турецкие блюда.
Двухчасовой переезд в город Демре, много веков назад носивший имя Мира. Дорога пройдёт через долину Ксантос, курортные города Калкан и Каш и известный пляж Капуташ.
В Демре мы посетим церковь Святого Николая и внимательно осмотрим его убранство.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla. О необходимости детского кресла/бустера сообщите заранее
- Обед не входит в стоимость
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
BAYAR — ваша команда гидов в Анталье
Я — Баяр, профессиональный гид с 24-летним опытом работы в регионе Анталья. Удовольствие гостей — мой главный приоритет. Вместе со своей командой провезу по разным уголкам нашей древней земли и погружу вас в её историю.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
27 авг 2024
Очень интересная экскурсия! Мы отлично провели день, узнали много нового. Античный Тлос впечатлил - одно из немногих мест, где мифы оказываются реальностью; Мира и наскальные гробницы произвели на нас большое
Входит в следующие категории Антальи
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