Озеро Салда - это не только самое глубокое и чистое пресное озеро в Турции, ну и просто космическое место для отдыха.

Озеро Салда имеет вулканическое происхождение и расположено на высоте 1150 метров над уровнем моря, глубина озера - 184 м.

Как бы это не звучало удивительно, но Озеро Салда в Турции называют турецкими Мальдивами из-за своего белоснежного берега - это результат природных отложений, в основе которых лежит магнезит, доломиты и известняк. А ещё вода в озере Салда настолько чистая, что пригодна для питья (на фото есть источник с холодной и чистой питьевой водой). Ну и как не сказать про особого вида глину этого озера, которая, как считается, помогает при разных дерматологических заболеваниях.

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