Турецкие Мальдивы - озеро Салда

5
4 отзыва
Турецкие Мальдивы - озеро Салда
Турецкие Мальдивы - озеро Салда
Турецкие Мальдивы - озеро Салда
Турецкие Мальдивы - озеро Салда
Турецкие Мальдивы - озеро Салда
Турецкие Мальдивы - озеро Салда
Турецкие Мальдивы - озеро Салда
Турецкие Мальдивы - озеро Салда
Озеро Салда - это не только самое глубокое и чистое пресное озеро в Турции, ну и просто космическое место для отдыха.
Озеро Салда имеет вулканическое происхождение и расположено на высоте 1150 метров над уровнем моря, глубина озера - 184 м.
Как бы это не звучало удивительно, но Озеро Салда в Турции называют турецкими Мальдивами из-за своего белоснежного берега - это результат природных отложений, в основе которых лежит магнезит, доломиты и известняк. А ещё вода в озере Салда настолько чистая, что пригодна для питья (на фото есть источник с холодной и чистой питьевой водой). Ну и как не сказать про особого вида глину этого озера, которая, как считается, помогает при разных дерматологических заболеваниях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

    + $50 трансфер из отеля в Кунду, Белеке, Кемере, Сиде
    + $50 посетить лавандовые поля (сезонно)
    + $200 экскурсия в Памуккале

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человек
    Стандартное предложение
    $200

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер из отеля в пределах Анталии
    Что не входит
    • Питание
    Место начала и завершения
    Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    По выбранному вами времени

    Евгений Н.
    Евгений Н.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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