Представьте место, где скалы уходят на сотни метров вниз, а перед глазами открывается бескрайняя панорама гор и лесов. Добро пожаловать в Тазы каньон, который называют «Долиной мудрости».
Дорога сюда — уже приключение: вы проедете по извилистым дорогам Таврских гор и остановитесь на смотровых. А если захочется больше эмоций — отправитесь на рафтинг по бурной реке Кёпрючай.
Описание трансфер
8:00–9:00 — сбор по отелям
10:00 — прибытие в Тазы каньон. Остановка на главной смотровой площадке, где можно прогуляться и сделать фото
11:00 — рафтинг с инструктором по реке Кёпрючай (по желанию и за доплату). Маршрут подходит даже для начинающих. Если вы не захотите сплавляться, сможете в это время самостоятельно погулять по каньону
14:00–15:00 — обед и отдых
18:00–18:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, обед, страховка
- По желанию: напитки во время обеда и рафтинг — стоимость по запросу
- Рафтинг подходит для новичков. Перед сплавом проводим инструктаж, выдаём необходимую экипировку
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые 12+
|€29
|Детский 6 - 11 лет
|€20
|Детский 0 - 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
