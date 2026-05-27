В гости к природе: путешествие в каньон Тазы

Из Антальи - в одно из самых впечатляющих мест Турции
Представьте место, где скалы уходят на сотни метров вниз, а перед глазами открывается бескрайняя панорама гор и лесов. Добро пожаловать в Тазы каньон, который называют «Долиной мудрости».

Дорога сюда — уже приключение: вы проедете по извилистым дорогам Таврских гор и остановитесь на смотровых. А если захочется больше эмоций — отправитесь на рафтинг по бурной реке Кёпрючай.
Описание трансфер

8:00–9:00 — сбор по отелям

10:00 — прибытие в Тазы каньон. Остановка на главной смотровой площадке, где можно прогуляться и сделать фото

11:00 — рафтинг с инструктором по реке Кёпрючай (по желанию и за доплату). Маршрут подходит даже для начинающих. Если вы не захотите сплавляться, сможете в это время самостоятельно погулять по каньону

14:00–15:00 — обед и отдых

18:00–18:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, обед, страховка
  • По желанию: напитки во время обеда и рафтинг — стоимость по запросу
  • Рафтинг подходит для новичков. Перед сплавом проводим инструктаж, выдаём необходимую экипировку
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и пятницу в 08:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Взрослые 12+€29
Детский 6 - 11 лет€20
Детский 0 - 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

