Мои заказы

Красивые виды и панорамы Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Анталье, цены от €41, скидки до 29%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
На автобусе
13 часов
-
29%
227 отзывов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
11 дек в 03:30
13 дек в 03:30
€41€58 за человека
Фотопрогулка по Калейчи - историческому району Антальи
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопрогулка по Калейчи
Погрузитесь в атмосферу старого города, прогуливаясь по Калейчи. Уникальные кадры и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У ворот Адриана
«Отсюда открывается панорама на море, горы и гавань — отличное место для романтичных кадров на закате»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:15, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00
Сегодня в 18:45
Завтра в 08:00
€90 за человека
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Антальи)
Джиппинг
На машине
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Антальи)
Промчаться по бездорожью в Таврских горах: к водопаду, старинной крепости и вековым платанам
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
«Панорама Кемера с 1000-метровой высоты (15 минут)Сделаем краткую остановку, чтобы полюбоваться окрестностями, горными цепями и бескрайним небом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€60 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
  2. Фотопрогулка по Калейчи - историческому району Антальи
  3. На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Антальи)
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Старый порт
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Башня Хыдырлык
  8. Дюденский водопад
  9. Ворота Адриана
  10. Мечеть Искеле
Сколько стоит экскурсия по Анталье в декабре 2025
Сейчас в Анталье в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 90 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2025 год по теме «Панорамы», 227 ⭐ отзывов, цены от €41. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль