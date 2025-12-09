-
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
11 дек в 03:30
13 дек в 03:30
€41
€58 за человека
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопрогулка по Калейчи
Погрузитесь в атмосферу старого города, прогуливаясь по Калейчи. Уникальные кадры и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У ворот Адриана
«Отсюда открывается панорама на море, горы и гавань — отличное место для романтичных кадров на закате»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:15, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00
Сегодня в 18:45
Завтра в 08:00
€90 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Антальи)
Промчаться по бездорожью в Таврских горах: к водопаду, старинной крепости и вековым платанам
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
«Панорама Кемера с 1000-метровой высоты (15 минут)Сделаем краткую остановку, чтобы полюбоваться окрестностями, горными цепями и бескрайним небом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€60 за человека
