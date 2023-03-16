05:00 — выезжаем рано утром из Антальи на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Дорога до Каппадокии займёт 5-6 часов. Где-то в 7:00 сделаем остановку, чтобы позавтракать.
10:00 — посетим по пути подземный город Каймаклы (30 мин.), где ранние христиане спасались от преследований.
14:00–15:00 — мы наконец-то в Каппадокии! Чтобы ощутить это, сделаем остановки на обзорных площадках. А ещё пообедаем в ресторане.
16:00 — начнём обзорную экскурсию по Каппадокии. Побываем на смотровой площадке в Долине голубей — вы узнаете, зачем здесь разводили этих птиц местные жители. Заглянем в гончарную мастерскую, ведь регион славится своим гончарным делом. И встретим закат в Розовой долине — это невероятное зрелище.
20:00 — заселяемся в отель: ужин, свободное время.
06:00 — отправляемся к воздушным шарам до рассвета, чтобы вы его встретили уже в небе. Продолжительность полёта на шаре — 60-75 мин.
08:00 — возвращаемся в отель, завтракаем.
09:40 — едем изучать Каппадокию: