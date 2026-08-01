Почему Каппадокию называют «страной прекрасных лошадей»? Как людям удалось построить целый город под землёй? И откуда взялись «волшебные дымоходы»? Мы ответим на эти вопросы и покажем вам регион во всей красе! Вы увидите скальные долины, полюбуетесь воздушными шарами в рассветном небе и даже поучитесь ткать ковры и создадите ювелирное украшение.
Описание экскурсии
День 1. Подземный город и скальные монастыри
- Вы отправитесь в Каппадокию и позавтракаете по пути.
- Подземный город Татларин — увидите убежища, комнаты и тоннели, которые создавали древние люди.
- Учхисар — полюбуетесь самой высокой скалой-крепостью Каппадокии.
- Гёреме — исследуете музей под открытым небом, где сохранились раннехристианские храмы, монастыри и фрески.
- Долина монахов (Пашабаги) — осмотрите «волшебные дымоходы» и причудливые каменные образования.
- Пещерный отель — заселитесь в номер, вырезанный в вулканической породе.
День 2. Долина любви и ремёсла
- Рассвет — проснётесь до восхода, чтобы понаблюдать, как первые лучи солнца освещают долины, а в небо взмывают разноцветные воздушные шары.
- Долина любви — погуляете по живописным тропам и полюбуетесь скалами необычных форм в виде животных.
- Мастер-классы — познакомитесь с традиционными ремёслами и сами побудете в роли мастеров. Создадите ювелирное изделие из камня и поучитесь ткать ковры.
- Вернётесь в Анталью.
Организационные детали
- Включено в стоимость: 2-местное проживание в пещерном отеле, трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter (2023–2025 годов выпуска), мастер-классы.
- Оплачивается дополнительно: питание, входные билеты, полёт на воздушном шаре, фотосессия, катание на джипах, квадроциклах или лошадях.
- Программа не подходит людям с ограниченными возможностями передвижения: маршрут проходит по неровным дорогам.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1279 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
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