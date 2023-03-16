Турция — это не только пляжный отдых и комфортабельные отели. Наша страна многогранна, как и её природа и рельефы. Вы убедитесь в этом, побывав в Каппадокии. За 2 дня вы успеете насладиться красотой региона, встретить рассвет на воздушном шаре и закат в живописной долине, побывать в древних подземных городах, проникнуться местным колоритом и узнать историю здешних мест.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1

05:00 — выезжаем рано утром из Антальи на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Дорога до Каппадокии займёт 5-6 часов. Где-то в 7:00 сделаем остановку, чтобы позавтракать.

10:00 — посетим по пути подземный город Каймаклы (30 мин.), где ранние христиане спасались от преследований.

14:00–15:00 — мы наконец-то в Каппадокии! Чтобы ощутить это, сделаем остановки на обзорных площадках. А ещё пообедаем в ресторане.

16:00 — начнём обзорную экскурсию по Каппадокии. Побываем на смотровой площадке в Долине голубей — вы узнаете, зачем здесь разводили этих птиц местные жители. Заглянем в гончарную мастерскую, ведь регион славится своим гончарным делом. И встретим закат в Розовой долине — это невероятное зрелище.

20:00 — заселяемся в отель: ужин, свободное время.

День 2

06:00 — отправляемся к воздушным шарам до рассвета, чтобы вы его встретили уже в небе. Продолжительность полёта на шаре — 60-75 мин.

08:00 — возвращаемся в отель, завтракаем.

09:40 — едем изучать Каппадокию:

экскурсия по городу-музею Гёреме , скальные постройки которого включены в список наследия ЮНЕСКО

, скальные постройки которого включены в список наследия ЮНЕСКО прогулка по долине Пашабаг с «каменными грибами»

с «каменными грибами» руины церкви Св. Симеона

обед

экскурсия по городу Аванос , посещение древнего коврового центра или центра обработки местного камня оникс

, посещение древнего коврового центра или центра обработки местного камня оникс Долина Любви : увидев её рельеф со смотровой площадки, вы поймёте, откуда взялось такое название

: увидев её рельеф со смотровой площадки, вы поймёте, откуда взялось такое название Долина Дервент , в которой причудливые горы благодаря воображению превращаются в животных, сказочных чудищ и другие фигуры

, в которой причудливые горы благодаря воображению превращаются в животных, сказочных чудищ и другие фигуры подножие крепости Учхисар: вы оцените этот местный Мачу-Пикчу, а также полюбуетесь видом на долину со смотровой

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 15 человек

Мы заберём вас из отеля в Анталье и по окончании привезём обратно

Транспорт, экскурсионное сопровождение лицензированного русскоговорящего гида, ночь в 4-звёздочном отеле, завтраки, обеды и один ужин включены в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию)

Подъём на воздушном шаре — 200 евро с человека

Вход в подземный город Каймаклы — 50 лир с человека

Музей Гёреме — 75 лир с человека

Замок Учхисар — 20 лир с человека

— выезжаем обратно в Анталью.