В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур

Подземелья Каймаклы, инопланетные пейзажи, закат в Розовой долине и скальный город Гёреме

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Турция — это не только пляжный отдых и комфортабельные отели. Наша страна многогранна, как и её природа и рельефы. Вы убедитесь в этом, побывав в Каппадокии.

За 2 дня вы успеете насладиться красотой региона, встретить рассвет на воздушном шаре и закат в живописной долине, побывать в древних подземных городах, проникнуться местным колоритом и узнать историю здешних мест.
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1

05:00 — выезжаем рано утром из Антальи на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Дорога до Каппадокии займёт 5-6 часов. Где-то в 7:00 сделаем остановку, чтобы позавтракать.
10:00 — посетим по пути подземный город Каймаклы (30 мин.), где ранние христиане спасались от преследований.
14:00–15:00 — мы наконец-то в Каппадокии! Чтобы ощутить это, сделаем остановки на обзорных площадках. А ещё пообедаем в ресторане.
16:00 — начнём обзорную экскурсию по Каппадокии. Побываем на смотровой площадке в Долине голубей — вы узнаете, зачем здесь разводили этих птиц местные жители. Заглянем в гончарную мастерскую, ведь регион славится своим гончарным делом. И встретим закат в Розовой долине — это невероятное зрелище.
20:00 — заселяемся в отель: ужин, свободное время.

День 2

06:00 — отправляемся к воздушным шарам до рассвета, чтобы вы его встретили уже в небе. Продолжительность полёта на шаре — 60-75 мин.
08:00 — возвращаемся в отель, завтракаем.
09:40 — едем изучать Каппадокию:

  • экскурсия по городу-музею Гёреме, скальные постройки которого включены в список наследия ЮНЕСКО
  • прогулка по долине Пашабаг с «каменными грибами»
  • руины церкви Св. Симеона
  • обед
  • экскурсия по городу Аванос, посещение древнего коврового центра или центра обработки местного камня оникс
  • Долина Любви: увидев её рельеф со смотровой площадки, вы поймёте, откуда взялось такое название
  • Долина Дервент, в которой причудливые горы благодаря воображению превращаются в животных, сказочных чудищ и другие фигуры
  • подножие крепости Учхисар: вы оцените этот местный Мачу-Пикчу, а также полюбуетесь видом на долину со смотровой
13:30 — выезжаем обратно в Анталью.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 15 человек
  • Мы заберём вас из отеля в Анталье и по окончании привезём обратно
  • Транспорт, экскурсионное сопровождение лицензированного русскоговорящего гида, ночь в 4-звёздочном отеле, завтраки, обеды и один ужин включены в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Подъём на воздушном шаре — 200 евро с человека
  • Вход в подземный город Каймаклы — 50 лир с человека
  • Музей Гёреме — 75 лир с человека
  • Замок Учхисар — 20 лир с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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