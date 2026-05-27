Мы покажем вам Каппадокию во всей красе, но без спешки: будем останавливаться в живописных местах, погружаться в историю и созерцать. Вы исследуете таинственные подземелья, посетите Гёреме и скальные долины, познакомитесь с традиционными ремёслами и даже сами поучитесь ткать ковры. А ещё увидите, как зарождается день и в первых лучах солнца парят воздушные шары.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

День 1. Таларин, Учисар, Гёреме и Долина монахов

4:00-5:00 — вы отправитесь в Каппадокию и позавтракаете по пути

11:00-12:00 — посетите малоизвестный подземный город Татларин. Здесь в древности создавали укрытия и хранили припасы

14:30-15:30 — исследуете Гёреме — музей под открытым небом, где сохранились раннехристианские храмы, монастыри и фрески

16:00-16:40 — погуляете по Долине монахов (Пашабаги), увидите «волшебные дымоходы» и узнаете о монашеской жизни

17:00-17:40 — в Учисаре полюбуетесь видами с самой высокой скальной точки региона

19:00-19:30 — заселитесь в пещерный отель и поужинаете

День 2. Рассвет, Долина любви и мастер-классы

5:30-6:30 — проснётесь с первыми лучами солнца, чтобы увидеть, как на рассвете в небо взмоют множество воздушных шаров

8:30 — позавтракаете в отеле

9:30-10:30 — побываете в Долине любви, известной своими причудливыми скальными образованиями и живописными тропами

12:00-13:00 — познакомитесь с традиционными ремёслами региона и даже побудете в роли мастеров: создадите ювелирное изделие из камня и поучитесь ткать ковры

19:30-20:30 — вернётесь в Анталью

Организационные детали