Из Антальи в Каппадокию на 2 дня с проживанием в пещерном отеле и мастер-классами

Увидеть подземные города и парящие в рассветном небе шары, а также создать украшение
Мы покажем вам Каппадокию во всей красе, но без спешки: будем останавливаться в живописных местах, погружаться в историю и созерцать.

Вы исследуете таинственные подземелья, посетите Гёреме и скальные долины, познакомитесь с традиционными ремёслами и даже сами поучитесь ткать ковры. А ещё увидите, как зарождается день и в первых лучах солнца парят воздушные шары.
Описание мастер-класса

День 1. Таларин, Учисар, Гёреме и Долина монахов

4:00-5:00 — вы отправитесь в Каппадокию и позавтракаете по пути

11:00-12:00 — посетите малоизвестный подземный город Татларин. Здесь в древности создавали укрытия и хранили припасы

14:30-15:30 — исследуете Гёреме — музей под открытым небом, где сохранились раннехристианские храмы, монастыри и фрески

16:00-16:40 — погуляете по Долине монахов (Пашабаги), увидите «волшебные дымоходы» и узнаете о монашеской жизни

17:00-17:40 — в Учисаре полюбуетесь видами с самой высокой скальной точки региона

19:00-19:30 — заселитесь в пещерный отель и поужинаете

День 2. Рассвет, Долина любви и мастер-классы

5:30-6:30 — проснётесь с первыми лучами солнца, чтобы увидеть, как на рассвете в небо взмоют множество воздушных шаров

8:30 — позавтракаете в отеле

9:30-10:30 — побываете в Долине любви, известной своими причудливыми скальными образованиями и живописными тропами

12:00-13:00 — познакомитесь с традиционными ремёслами региона и даже побудете в роли мастеров: создадите ювелирное изделие из камня и поучитесь ткать ковры

19:30-20:30 — вернётесь в Анталью

Организационные детали

  • Включено в стоимость: проживание в пещерном отеле, завтрак и ужин, трансфер на Mercedes Sprinter 2023–2025 годов, мастер-классы
  • Дополнительно оплачивается: напитки, полёт на воздушном шаре (по желанию), фотосессии (по желанию), 2 обеда, входные билеты
  • Можно выбрать пакет с трёхразовым питанием и входными билетами
  • Программа не подходит людям с ограниченными возможностями передвижения: маршрут проходит по неровным дорогам
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 03:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Питание и входные билеты не включены 8+€130
Экскурсия с входными билетами 8+€170
Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 8+€215
Питание и входные билеты не включены 4-7 лет€120
Питание и входные билеты не включены 0-3 летБесплатно
Экскурсия с входными билетами 4-7 лет€160
Экскурсия с входными билетами 0-3 летБесплатно
Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 4-7 лет€205
Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 0-3 летБесплатно
Стандартный отель, 2 обеда, наблюдение за полетами воздушных шаров и закат€180
Пещерный отель, 2 обеда, наблюдение за полетами воздушных шаров и закат€215
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

