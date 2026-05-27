Вы исследуете таинственные подземелья, посетите Гёреме и скальные долины, познакомитесь с традиционными ремёслами и даже сами поучитесь ткать ковры. А ещё увидите, как зарождается день и в первых лучах солнца парят воздушные шары.
Описание мастер-класса
День 1. Таларин, Учисар, Гёреме и Долина монахов
4:00-5:00 — вы отправитесь в Каппадокию и позавтракаете по пути
11:00-12:00 — посетите малоизвестный подземный город Татларин. Здесь в древности создавали укрытия и хранили припасы
14:30-15:30 — исследуете Гёреме — музей под открытым небом, где сохранились раннехристианские храмы, монастыри и фрески
16:00-16:40 — погуляете по Долине монахов (Пашабаги), увидите «волшебные дымоходы» и узнаете о монашеской жизни
17:00-17:40 — в Учисаре полюбуетесь видами с самой высокой скальной точки региона
19:00-19:30 — заселитесь в пещерный отель и поужинаете
День 2. Рассвет, Долина любви и мастер-классы
5:30-6:30 — проснётесь с первыми лучами солнца, чтобы увидеть, как на рассвете в небо взмоют множество воздушных шаров
8:30 — позавтракаете в отеле
9:30-10:30 — побываете в Долине любви, известной своими причудливыми скальными образованиями и живописными тропами
12:00-13:00 — познакомитесь с традиционными ремёслами региона и даже побудете в роли мастеров: создадите ювелирное изделие из камня и поучитесь ткать ковры
19:30-20:30 — вернётесь в Анталью
Организационные детали
- Включено в стоимость: проживание в пещерном отеле, завтрак и ужин, трансфер на Mercedes Sprinter 2023–2025 годов, мастер-классы
- Дополнительно оплачивается: напитки, полёт на воздушном шаре (по желанию), фотосессии (по желанию), 2 обеда, входные билеты
- Можно выбрать пакет с трёхразовым питанием и входными билетами
- Программа не подходит людям с ограниченными возможностями передвижения: маршрут проходит по неровным дорогам
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Питание и входные билеты не включены 8+
|€130
|Экскурсия с входными билетами 8+
|€170
|Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 8+
|€215
|Питание и входные билеты не включены 4-7 лет
|€120
|Питание и входные билеты не включены 0-3 лет
|Бесплатно
|Экскурсия с входными билетами 4-7 лет
|€160
|Экскурсия с входными билетами 0-3 лет
|Бесплатно
|Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 4-7 лет
|€205
|Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 0-3 лет
|Бесплатно
|Стандартный отель, 2 обеда, наблюдение за полетами воздушных шаров и закат
|€180
|Пещерный отель, 2 обеда, наблюдение за полетами воздушных шаров и закат
|€215