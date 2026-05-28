В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Антальи)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии! В первый день вас ждут пещерные города и церкви, панорамные виды на долину Гёреме, замки Учхисар и Ортахисар.
Вечером — проживание в аутентичном туфовом отеле и по желанию — шоу с живой музыкой и кружащимися дервишами. А на второй день — воздушные шары и завораживающие долины Деврент и Аванос.
Описание экскурсии
День 1
3:30–4:30 — ранний утренний трансфер из отеля в Анталье
7:30 — перерыв на завтрак в Тырназ Тепе
11:30 — прибытие в Каппадокию
12:00 — посещение подземного города Каяшехир и исторической пещерной церкви
13:30 — обед в Учхисаре
14:30 — остановка в замке Ортахисар
15:00 — смотровая площадка Гёреме
16:00 — заселение в отель (стандартный или пещерный)
19:00 — ужин в отеле
20:30 — дополнительно по желанию: турецкое вечернее шоу с живой народной музыкой и дервишами
День 2
5:00 — по желанию: полёт на воздушном шаре или наблюдение за шарами с земли
7:30 — завтрак в отеле
8:30 — посещение долины Деврент
9:30 — остановка у гончарных мастерских и мастерских по обработке оникса в Аваносе
11:30 — выезд из Каппадокии
13:30 — обеденный перерыв в Конье
14:30 — поездка обратно в Анталью
19:00–20:00 — высадка у отеля
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса (до 45 мест), входной билет в подземный город, проживание в двухместном номере WhiteStone Hotel или Taşkın otel, страховка, завтрак и ужин
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию
Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) — €15
Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) — €15
Полёт на воздушном шаре — €150—300 за 1 ч
Посещение панорамы воздушных шаров — €35—55 за 1,5 ч
Гёреме — €30
Доплата за одноместное размещение — €15
Турецкая ночь — €50
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Экскурсия с проживанием в стандартном отеле (8-99лет)
€42
Экскурсия с проживанием в стандартном отеле (4-7)
€35
Экскурсия с проживанием в стандартном отеле (0-3)
Бесплатно
Экскурсия с проживанием в пещерном отеле (8-99)
€85
Экскурсия с проживанием в пещерном отеле (4-7)
€60
Экскурсия с проживанием в пещерном отеле (0-3)
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты.
Сегодня мы организуем экскурсии и авторские читать дальшеуменьшить
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям.
Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.
