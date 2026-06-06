Мои заказы

Ваша подруга в Анталье: гастрономия, шопинг и хаммам как для своих

Искателям аутентичности, для которых культура - это не только монументы, но и моменты
Представьте, что в Анталье у вас есть подруга, которая знает все секреты города.

Она проведёт вас по лучшим базарам, подскажет, как выбрать самое вкусное и качественное, поможет выгодно купить косметику и покажет хамам, куда ходят местные.

Никакого языкового барьера, никакого стресса — только удовольствие, вкусные открытия и настоящий восточный колорит!
Ваша подруга в Анталье: гастрономия, шопинг и хаммам как для своих
Ваша подруга в Анталье: гастрономия, шопинг и хаммам как для своих
Ваша подруга в Анталье: гастрономия, шопинг и хаммам как для своих

Описание экскурсии

Моя задача — не просто показать вам город, а стать вашим проводником, помощником и культурным переводчиком. Я поделюсь своими личными лайфхаками и открою вам ту Анталью, которую люблю сама.

Первая остановка: сердце города — базар

Мы отправимся на настоящий турецкий базар. Я помогу вам:

  • научиться выбирать специи и купить самые ароматные
  • отыскать идеальные сладости: лукум, пахлаву и тот самый гранатовый соус
  • найти качественные сувениры — от знаменитых «глаз от сглаза» до медной посуды
  • выбрать самый сладкий арбуз и сочный гранат, как это делают местные хозяйки
  • потренироваться в искусстве торга и купить всё по честной цене

Вторая остановка: сокровищница турецкой косметики

Мы зайдём в специализированные магазины и подберём для вас натуральную турецкую косметику, которую используют местные красавицы (используем мои дисконтные карты для лучшей цены!):

  • оливковое и лавровое мыло для вашего типа кожи
  • натуральные масла для волос и тела
  • кремы с прополисом и другой пчелопродукцией
  • аромамасла для лампы с истинно турецким звучанием — от яблока и дыни до загадочных восточных смесей

Третья остановка (по желанию): обед в аутентичном кафе

Если вы проголодались, мы зайдём в кафе или ресторан, куда ходят местные. Я помогу выбрать блюда традиционной турецкой кухни, которые придутся вам по вкусу.

Четвёртая остановка (по желанию): таинство хаммама

Вы сможете отдохнуть, приобрести то самое турецкое полотенце-пештемаль и халат для будущих визитов в баню, а я расскажу:

  • какие ритуалы красоты веками использовали османские девушки
  • какие банные средства (кес, пештемаль, мыло) выбрать именно вам
  • в чём особенность современных трендов ухода за собой у турецких женщин

Что входит в мою работу как гида

  • Я встречу вас в удобном месте и буду с вами ровно столько, сколько нужно
  • Возьму на себя всё общение с продавцами: торг, уточнения, вопросы
  • Дам экспертные советы по выбору товаров, исходя из их качества и ваших предпочтений
  • Объясню культурные особенности и традиции, помогу чувствовать себя уверенно
  • Поделюсь «магическими» фразами на турецком, сказав которые, вы превратитесь из туриста в желанного гостя, а также предоставлю дисконтные карты для вашей выгоды

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Хаммам — €10-20 за чел. + €10-20 за гида
  • Обед в ресторане — €10 за чел. + €10 за гида

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в торговый центр «Марк Анталья» (MarkAntalya)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля
Гуля — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет, я Гуля. Живу в Турции 10 лет, отлично знаю Анталию и Аланию. Недавно провела для русскоговорящей подруги шопинг-прогулку, и она предложила мне стать гидом-компаньоном. Мы посетили нетуристический базар, где
читать дальшеуменьшить

я научила её торговаться, помогла выбрать качественные местные товары. Мы купили все, что она планировала по честной цене. Затем обедали в аутентичном кафе, куда ходят местные, где помогла выбрать традиционные блюда турецкой кухни, которые пришлись ей по вкусу. А вечером мы посетили хамам, где я рассказала о ритуалах красоты, которые веками использовали османские красавицы, а также о трендах, которыми пользуются современные турецкие женщины. Меня назвали гидом и культурным переводчиком, а я всего-то поделилась своими лайфхаками и показала ту Аланью, которую люблю сама.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Ваша подруга в Анталье: гастрономия, шопинг и хаммам как для своих»

Анталья с историком
На машине
3.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья с историком
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Завтра в 09:30
8 июн в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
Пешая
1.5 часа
-
20%
32 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
9 июн в 08:30
10 июн в 08:30
€199€248 за всё до 4 чел.
Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
На автобусе
3 часа
-
20%
31 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
Насладитесь уникальным шоу в Анталии: свет, музыка и вода создают незабываемое зрелище. Бронируйте места и окунитесь в магию
Начало: Отели или местонахождение гостей
Расписание: По понедельникам и средам нет позднего шоу
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$12$15 за человека
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
-
34%
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Антальи или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
€46€70 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
от €52 за экскурсию