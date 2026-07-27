Первая ассоциация с частной яхтой — роскошь. И она проявляется в приватности, тишине и своём ритме.
Вы проплывёте по бирюзовым водам, исследуете скрытые жемчужины побережья и проведёте день в море, который создали специально для вас.
Это отличный сценарий, чтобы отметить праздник, сделать предложение или просто отдохнуть с близкими.
Вы проплывёте по бирюзовым водам, исследуете скрытые жемчужины побережья и проведёте день в море, который создали специально для вас.
Это отличный сценарий, чтобы отметить праздник, сделать предложение или просто отдохнуть с близкими.
Описание экскурсии
- Вы увидите водопад Дюден, чьи каскады эффектно падают со скал в море.
- Поплавайте в пещерах бухты Лара с кристально чистой водой и необычными скальными образованиями.
- Продолжите путь к прибрежной пещере и отдохнёте на нетронутом пляже.
Организационные детали
- В стоимость включено: аренда частной яхты, безлимитные безалкогольные напитки.
- По желанию за доплату можем увеличить время прогулки до 4 ч и подать еду (бутылка шампанского в подарок) — подробности в переписке.
- На борт нельзя с животными, приносить стеклянные предметы и курить.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У реки Аксу в районе Кунду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 207 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Входит в следующие категории Антальи
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