На пиратском корабле вы отправитесь вдоль побережья Антальи к водопаду Нижний Дюден, который эффектно обрывается прямо в Средиземное море. По пути будут остановки для купания, обед на борту и время для отдыха у острова Сычан. Команда аниматоров подготовит для вас игры, конкурсы и пенную вечеринку.

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Описание экскурсии

1. Отправление из порта

Приключение начинается в живописной гавани Антальи. Вы подниметесь на борт большого пиратского корабля и под музыку отправитесь в круиз вдоль Средиземноморского побережья. По пути сможете полюбоваться панорамой города и скалами, возвышающимися над морем.

2. Остановка у водопада Нижний Дюден и купание (около 1 часа)

Наша первая цель — знаменитый водопад Нижний Дюден, воды которого срываются со скалы прямо в море. Корабль бросит якорь у побережья, и у вас будет около часа для купания и отдыха.

3. Обед на борту («шведский стол»)

После купания на палубе будет накрыт обед. В меню: курица на гриле, паста, свежие салаты, традиционная турецкая закуска хайдари и сезонные фрукты.

4. Остановка у острова Сычан (около 40 минут)

Мы продолжим путь к острову Сычан, также известному как Мышиный остров. Здесь вас ждёт ещё одна остановка для отдыха. Можно позагорать на палубе, искупаться или поплавать с маской.

5. Пиратская анимация и пенная вечеринка

На протяжении всего круиза гостей развлекает команда аниматоров. Для детей предусмотрены игры, конкурсы и бесплатный аквагрим. По желанию можно выбрать более сложные рисунки за дополнительную плату.

Для всей семьи — музыка, танцы и пенная вечеринка на палубе.

6. Возвращение в порт

После отдыха и развлечений мы вернёмся в порт Антальи. Если вы выбрали вариант с трансфером, вас доставят обратно в отель.

Организационные детали

Что включено в стоимость:

Трансфер из отеля и обратно (из районов Kundu, Lara, Antalya Merkez, Konyaaltı, Kadriye, Boğazkent, Belek, Beldibi, Kemer, Çamyuva, Göynük, Kiriş, Tekirova)

обед по системе «шведский стол»: курица на гриле, паста, салат, хайдари и сезонные фрукты

безлимитные безалкогольные напитки (кола, фанта, спрайт, вода)

анимационная программа для детей и взрослых

купание в море и пенная вечеринка

стандартный детский аквагрим

Что не включено в стоимость (оплачивается по желанию):

импортные напитки и мороженое

прогулка на скоростной лодке у водопада — €10 за чел.

профессиональный аквагрим — от €2 до 10