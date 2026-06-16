Описание экскурсии
1. Отправление из порта
Приключение начинается в живописной гавани Антальи. Вы подниметесь на борт большого пиратского корабля и под музыку отправитесь в круиз вдоль Средиземноморского побережья. По пути сможете полюбоваться панорамой города и скалами, возвышающимися над морем.
2. Остановка у водопада Нижний Дюден и купание (около 1 часа)
Наша первая цель — знаменитый водопад Нижний Дюден, воды которого срываются со скалы прямо в море. Корабль бросит якорь у побережья, и у вас будет около часа для купания и отдыха.
3. Обед на борту («шведский стол»)
После купания на палубе будет накрыт обед. В меню: курица на гриле, паста, свежие салаты, традиционная турецкая закуска хайдари и сезонные фрукты.
4. Остановка у острова Сычан (около 40 минут)
Мы продолжим путь к острову Сычан, также известному как Мышиный остров. Здесь вас ждёт ещё одна остановка для отдыха. Можно позагорать на палубе, искупаться или поплавать с маской.
5. Пиратская анимация и пенная вечеринка
На протяжении всего круиза гостей развлекает команда аниматоров. Для детей предусмотрены игры, конкурсы и бесплатный аквагрим. По желанию можно выбрать более сложные рисунки за дополнительную плату.
Для всей семьи — музыка, танцы и пенная вечеринка на палубе.
6. Возвращение в порт
После отдыха и развлечений мы вернёмся в порт Антальи. Если вы выбрали вариант с трансфером, вас доставят обратно в отель.
Организационные детали
Что включено в стоимость:
- Трансфер из отеля и обратно (из районов Kundu, Lara, Antalya Merkez, Konyaaltı, Kadriye, Boğazkent, Belek, Beldibi, Kemer, Çamyuva, Göynük, Kiriş, Tekirova)
- обед по системе «шведский стол»: курица на гриле, паста, салат, хайдари и сезонные фрукты
- безлимитные безалкогольные напитки (кола, фанта, спрайт, вода)
- анимационная программа для детей и взрослых
- купание в море и пенная вечеринка
- стандартный детский аквагрим
Что не включено в стоимость (оплачивается по желанию):
- импортные напитки и мороженое
- прогулка на скоростной лодке у водопада — €10 за чел.
- профессиональный аквагрим — от €2 до 10
- Перед внесением предоплаты обязательно напишите название вашего отеля
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€33
|Дети 4-11 лет
|€24
|Дети до 3 лет
|Бесплатно