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На пиратском корабле к водопаду Дюден - из Антальи

Поймать морской ветер, увидеть Дюден и повеселиться на пенной вечеринке
На пиратском корабле вы отправитесь вдоль побережья Антальи к водопаду Нижний Дюден, который эффектно обрывается прямо в Средиземное море. По пути будут остановки для купания, обед на борту и время для отдыха у острова Сычан. Команда аниматоров подготовит для вас игры, конкурсы и пенную вечеринку.
На пиратском корабле к водопаду Дюден - из Антальи
На пиратском корабле к водопаду Дюден - из Антальи
На пиратском корабле к водопаду Дюден - из Антальи

Описание экскурсии

1. Отправление из порта
Приключение начинается в живописной гавани Антальи. Вы подниметесь на борт большого пиратского корабля и под музыку отправитесь в круиз вдоль Средиземноморского побережья. По пути сможете полюбоваться панорамой города и скалами, возвышающимися над морем.

2. Остановка у водопада Нижний Дюден и купание (около 1 часа)
Наша первая цель — знаменитый водопад Нижний Дюден, воды которого срываются со скалы прямо в море. Корабль бросит якорь у побережья, и у вас будет около часа для купания и отдыха.

3. Обед на борту («шведский стол»)
После купания на палубе будет накрыт обед. В меню: курица на гриле, паста, свежие салаты, традиционная турецкая закуска хайдари и сезонные фрукты.

4. Остановка у острова Сычан (около 40 минут)
Мы продолжим путь к острову Сычан, также известному как Мышиный остров. Здесь вас ждёт ещё одна остановка для отдыха. Можно позагорать на палубе, искупаться или поплавать с маской.

5. Пиратская анимация и пенная вечеринка
На протяжении всего круиза гостей развлекает команда аниматоров. Для детей предусмотрены игры, конкурсы и бесплатный аквагрим. По желанию можно выбрать более сложные рисунки за дополнительную плату.
Для всей семьи — музыка, танцы и пенная вечеринка на палубе.

6. Возвращение в порт
После отдыха и развлечений мы вернёмся в порт Антальи. Если вы выбрали вариант с трансфером, вас доставят обратно в отель.

Организационные детали

Что включено в стоимость:

  • Трансфер из отеля и обратно (из районов Kundu, Lara, Antalya Merkez, Konyaaltı, Kadriye, Boğazkent, Belek, Beldibi, Kemer, Çamyuva, Göynük, Kiriş, Tekirova)
  • обед по системе «шведский стол»: курица на гриле, паста, салат, хайдари и сезонные фрукты
  • безлимитные безалкогольные напитки (кола, фанта, спрайт, вода)
  • анимационная программа для детей и взрослых
  • купание в море и пенная вечеринка
  • стандартный детский аквагрим

Что не включено в стоимость (оплачивается по желанию):

  • импортные напитки и мороженое
  • прогулка на скоростной лодке у водопада — €10 за чел.
  • профессиональный аквагрим — от €2 до 10
  • Перед внесением предоплаты обязательно напишите название вашего отеля
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€33
Дети 4-11 лет€24
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 575 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!

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