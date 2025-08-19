Закат на острове Сулуада — это настоящее волшебство, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
Отправьтесь с нами в морское путешествие и встретьте солнце, уходящее за горизонт, прямо с борта уютной яхты. Вас ждут купание в кристально чистой воде, белоснежные пляжи и захватывающие виды. Турецкие Мальдивы подарят вам отдых для души и кадры, достойные открыток.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальный закат на острове Сулуада
- 🏖 Белоснежные пляжи и кристально чистая вода
- 🚤 Комфортная прогулка на яхте
- 🍽 Вкусный ужин на борту
- 🌊 Остановка в бухте Аксэки с Пещерой любви
Что можно увидеть
- Остров Сулуада
- Бухта Аксэки
- Пещера любви
Описание экскурсии
Морское путешествие на закате Встретить закат на турецких Мальдивах — разве не звучит как мечта? Приглашаем вас в морское путешествие к острову Сулуада — жемчужине Средиземного моря, где бирюзовая вода встречает белоснежные пляжи, а закат превращает каждый пейзаж в картину. Из уютного порта Адрасан мы отправляемся в круиз на яхте, скользя по волнам мимо живописных бухт. Если повезет, нас поприветствуют морские черепахи — вечные жители этих прозрачных вод. Незабываемые впечатления Когда мы причалим к Сулуаде, вы сможете окунуться в нежные волны, расслабиться на пляже или просто насладиться тишиной природы. И вот наступает он — момент, ради которого стоит плыть: солнце начинает тонуть за горизонтом, окрашивая небо и море в золотые и розовые тона. После волшебного заката вас ждет вкусный ужин на борту и ещё одна остановка — в бухте Аксэки. Это место знаменито своей загадочной Пещерой любви и освежающей водой. Важная информация:
Возьмите с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Прогулка на яхте
- Ужин, чай
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Другие напитки на яхте
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Хорошая поездка, удобное время выезда😊 всем добра!
