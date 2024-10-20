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Авторский тур
8 дней
Пешком вдоль Средиземного моря
Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками
Начало: Встречаемся в 15:00 в аэропорту Антальи. Вас встре...
20 окт в 08:00
$1 105 за человека
Авторский тур
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
29 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$980 за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
15 июня в 16:00
14 сен в 16:00
$1 225 за человека
Авторский тур
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
6 окт в 10:00
€750 за человека
Авторский тур
8 дней
Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
Попробовать разные виды активностей, погулять по уютному Кашу и рассмотреть архитектурные древности
Начало: Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт...
6 окт в 08:00
$1 439 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На 8 дней»
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