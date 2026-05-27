Вы отправитесь в путешествие к каньону Тазы, где скалы поднимаются над безмолвной долиной, горные дороги пропитаны ароматом сосен, а древний мост Олук хранит память ушедших веков. Затем наполните день лёгким адреналином рафтинга и завершите вкусным обедом на природе.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — трансфер из отелей
10:00–11:00 — джип-поездка по горным тропам Тавра до смотровой площадки каньона и исторического моста Олук и сплав по горной реке Бешконак с умеренными порогами (7 км)
14:00–15:00 — отдых на природе с обедом в окружении зелени и свежего горного воздуха
15:00–18:00 — отдых и дополнительные активности по желанию (багги, квадроциклы или зиплайн)
18:00–18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, обед (салат, курица/рыба), поездка на внедорожниках, страховка, сплав и снаряжение для рафтинга
- Перед рафтингом вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите спасательные жилеты
- Напитки, фото и видео оплачиваются отдельно
- Участвовать в рафтинге можно с 7 лет. Сплав несложного уровня, физподготовка не нужна
- Дополнительные активности (багги, квадроциклы или зиплайн) оплачиваются отдельно
- С вами будет гид-инструктор из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|€43
|Детский 6 - 11 лет
|€31
|Детский 0 - 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
