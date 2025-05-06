Участие в туре возможно с 18 лет.

Проживание. Будем жить на вилле со своей ванной комнатой с видом на море, бассейном. Цена тура указана за 2-местное размещение в спальне категории twin. Возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включены завтраки от шеф-повара на вилле и свежие фрукты, а также приветственный ужин. Остальное питание в ресторанах города за доплату: будем посещать аутентичные турецкие забегаловки, современные гастробары, рестораны и кофейни.

Уровень сложности. Физическая нагрузка лёгкая/средняя. Нужно быть готовым к небольшим трекам (6-8 км), плаванию на сапах, прогулке на яхте (если вас укачивает, мы подскажем как можно минимизировать симптомы) и недлительным переездам

на авто.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером.

Возраст участников. 18+.

Виза. Не нужна.