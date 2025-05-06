Релакс-тур для девушек в городе Каш с фотографом: роскошная вила, утренняя йога и лёгкий треккинг

Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и получить профессиональные снимки
Йога и стретчинг по утрам, роскошная вилла с бассейном и пляжный отдых на белоснежном песке — рецепт идеального отпуска прост. Отправляемся в Каш в уютной компании единомышленниц.

Будем гулять по Ликийской
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тропе, вдыхая хвойные ароматы, купаться в открытом море и гулять по самому греческому городку Турции. Целый день проведём на яхте с вином, приятной музыкой и невероятными видами.

Профессиональный фотограф будет всегда с нами, чтобы ловить лучшие кадры — из отпуска вы привезёте не только идеальный загар, но и крутые снимки.

Релакс-тур для девушек в городе Каш с фотографом: роскошная вила, утренняя йога и лёгкий треккинг
Релакс-тур для девушек в городе Каш с фотографом: роскошная вила, утренняя йога и лёгкий треккинг
Релакс-тур для девушек в городе Каш с фотографом: роскошная вила, утренняя йога и лёгкий треккинг
Ближайшие даты:
6
мая
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Участие в туре возможно с 18 лет.

Проживание. Будем жить на вилле со своей ванной комнатой с видом на море, бассейном. Цена тура указана за 2-местное размещение в спальне категории twin. Возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включены завтраки от шеф-повара на вилле и свежие фрукты, а также приветственный ужин. Остальное питание в ресторанах города за доплату: будем посещать аутентичные турецкие забегаловки, современные гастробары, рестораны и кофейни.

Уровень сложности. Физическая нагрузка лёгкая/средняя. Нужно быть готовым к небольшим трекам (6-8 км), плаванию на сапах, прогулке на яхте (если вас укачивает, мы подскажем как можно минимизировать симптомы) и недлительным переездам
на авто.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером.

Возраст участников. 18+.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Турцию

Встречаемся в аэропорту г. Анталья в 14:00 и на комфортабельном транспорте доберёмся до виллы в Каше. Дорога займёт около 2 часов. После заселения вас будут ждать свежие фрукты, бокал шампанского и лёгкий перекус.

На ужин останемся на вилле — шеф-повар приготовит блюда, которые мы отведаем на закате.

Добро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в Турцию
2 день

Йога, трекинг и катание на лодке

Начнём день в 8:30 с йоги — настроимся на продуктивный и приятный день. Позавтракаем с чашкой вкусного кофе и отправимся в несложный треккинг за головокружительными видами и хвойными ароматами по Ликийской тропе.

После прогулки спустимся к секретному пляжу, где пообедаем и отдохнём, наслаждаясь шумом волн и полным релаксом. Профессиональный фотограф сделает эффектные фотографии на фоне бирюзы моря и белоснежного песка.

Вас ждёт катание на лодке: доберёмся до виллы по воде! Вечером у вас будет свободное время, чтобы расслабиться у бассейна, а затем поужинаем в одном из ресторанов Каша, где поделимся впечатлениями и рассмотрим фотографии. После ужина прогуляемся по ночному городу, когда на улочках уже зажгутся фонари.

Йога, трекинг и катание на лодкеЙога, трекинг и катание на лодкеЙога, трекинг и катание на лодкеЙога, трекинг и катание на лодкеЙога, трекинг и катание на лодкеЙога, трекинг и катание на лодке
3 день

Стречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж Турции

Наше утро начинается не с кофе, а со стречинга! На берегу, под лучами только просыпающегося солнца, займёмся мягкой и приятной растяжкой, слушая шум волн и крики чаек. После практики позавтракаем.

Сегодня день пройдёт максимально фотогенично: мы отправляемся в древний город Калкан, где причудливым образом сочетаются турецкие и греческие черты. Прогуляемся по атмосферным улочкам с уютными кафе, белыми домиками с красной крышей и бирюзовыми ставнями. Вдоволь нафотографируемся: пусть друзья гадают, Турция это или Греция?

Пообедаем в ресторане у моря и поедем на пляж Капуташ, считающийся самым красивым в стране и входящий в топ самых красивых в мире! Бирюзовые воды, белоснежный песок и уходящие в воду обрывистые скалы — отличный фон для фотографий.

На виллу вернёмся вечером. Вы сможете отдохнуть в номере или полежать у бассейна, а в 19:00 прогуляемся в центр Каша на ужин.

Стречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж ТурцииСтречинг, прогулка по Калкану и самый красивый пляж Турции
4 день

Катание на сапах и марина Каша

После лёгкой разминки в 10:00 позавтракаем и отправимся на живописный пляж. Сегодня будем не только купаться и загорать — вас ждёт катание на сапах (доске с веслом). Инструктор поможет освоиться на новом «транспорте», расскажет про маршрут, и мы начнём путешествие по бирюзовым водам.

Вернёмся на виллу, переоденемся, отдохнём у бассейна и поедем в марину Каша. Прогуляемся мимо роскошных яхт, ухоженных газонов и ресторанов, зовущих отведать традиционные блюда. Поддадимся зову одного из них и поужинаем с шикарным видом.

Катание на сапах и марина КашаКатание на сапах и марина КашаКатание на сапах и марина КашаКатание на сапах и марина КашаКатание на сапах и марина Каша
5 день

Вечеринка на яхте

Сегодня взойдём на борт яхты и проведём весь день в открытом море! Посетим 4 живописных острова, устроим вечеринку и будем веселиться до самого вечера. Прыжки в воду, вкусный ланч, льющееся рекой вино, эффектные фотографии и весёлая музыка — все атрибуты отличного отдыха собраны!

Вечеринка на яхтеВечеринка на яхтеВечеринка на яхтеВечеринка на яхте
6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1920
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, приветственный ужин и фрукты на вилле
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • 2 занятия стречингом/йогой
  • Сопровождение фотографом
  • Катание на сапе
  • Яхт-сафари по островам
  • Треккинг по отрезку Ликийской тропы
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Анталья
  • Обеды и ужины
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - €2260
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт г. Анталья, 14:00
Завершение: Аэропорт г. Анталья, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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