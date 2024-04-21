Каппадокия на автобусе: экскурсия из Анталии с проживанием в каменном отеле
Предлагаем вам внести немного разнообразия в свой отдых и отправиться с побережья в центральную Турцию.
Именно здесь вы увидите Каппадокию — необычайно живописную местность с причудливыми ландшафтами, которая прославилась множеством воздушных шаров, взлетающих над скалами и ущельями каждое утро.
Кроме того, вы побываете в подземных городах и скальных монастырях, а также познакомитесь с насыщенной событиями историей этого региона.
Именно здесь вы увидите Каппадокию — необычайно живописную местность с причудливыми ландшафтами, которая прославилась множеством воздушных шаров, взлетающих над скалами и ущельями каждое утро.
Кроме того, вы побываете в подземных городах и скальных монастырях, а также познакомитесь с насыщенной событиями историей этого региона.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше: проживание в Duru или Taşsaray Hotel
|$56
|От 6 до 11 лет: проживание в Duru или Taşsaray Hotel
|$40
|Дети до 5 лет (с посадочным местом в автобусе и отдельным спальным местом)
|$40
|Дети до 5 лет (без посадочного места в автобусе и отдельного спального места)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Описание
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
- Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
- При бронировании экскурсии указывайте, пожалуйста, актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами;
• Районы Анталии, в которых есть трансфер на экскурсию:
Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Анталии** Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Анталии рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:.
Kundu, Örneköy, Güzeloba, Lara, Kaleiçi (даем место встречи возле Mc
Donald's), Центр, Konyaaltı, Hurma (даем место встречи - напротив/возле Metro). Трансфера нет в районе Кепез (место встречи на трассе D400 - объездной дороге).
02:30 - 04:00 трансфер в регионе Анталия. Районы Анталии, в которых есть трансфер на экскурсию: Kundu, Örneköy, Güzeloba, Lara, Kaleiçi (даем место встречи возле McDonald's), Центр, Konyaaltı, Hurma (даем место встречи - напротив Metro). Трансфера нет в районе Кепез (место встречи на трассе D400 - объездной дороге).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис на время экскурсии
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Входной билет в подземный город
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле Duru Hotel (в городе Avanos) или Taşsaray Hotel 4* (в городе Ürgüp)
- Завтрак в первый день экскурсии
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе
Что не входит в цену
- Напитки, в том числе в отеле
- Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15$ за один прием пищи
- Закат солнца в Красной долине - 10$
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 25$
- Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 40$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25$
- Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
- Прогулка на Квадроциклах (2 часа) - 40$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120€ - 250€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
- Проживание в пещерном отеле Dedeli Konak Cave Hotel - 30 EUR/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Доставим васк вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: 02:30 - 04:00 трансфер в регионе Анталия. Районы Анталии, в которых есть трансфер на экскурсию: Kundu, Örneköy, Güzeloba, Lara, Kaleiçi (даем место встречи возле McDonald's), Центр, Konyaaltı, Hurma (даем место встречи - напротив Metro). Трансфера нет в районе Кепез (место встречи на трассе D400 - объездной дороге).
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение это - сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения - не присутствующие в программе экскурсии)
- РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- Паспорт (или фото паспорта)
- Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
- Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
- Ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
- Видео/фотокамеру
- Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 137 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
21 апр 2024
Хочу выразить огромную благодарность всем,кто организовал эту экскурсию. Начнём с того,что в самый неподходящий момент в моем номере заклинило дверь и она не открывалась. Пока меня пытались открыть,я очень сильно опоздала. Меня ждали 20 минут,но к сожалению больше не могли. Но предложили другой вариант,чтоб я приехали на локацию рядом,там они забирают еще туристов и там смогу подождать. Спасибо,что ждали меня вообще! Конечно же я приехала туда. Автобусы все очень комфортные,бесплатная вода в холодильнике,водители едут очень аккуратно. В горах будет завтрак. Технические остановки часто. Далее по приезде вы посещаете подземный город,после него обед (платный,по желанию,можно взять с собой еду и покушать там на террасе), после этого вы посещаете еще несколько красивых локаций. Около 19:30 Вы приезжаете в отель,кто приехал в одиночку,можно заплатить 15$ или жить с еще 1 человеком. Но мое мнение такое,что ложитесь Вы поздно,а на дополнительные экскурсии на шары вставать около 04:00. Можно не переплачивать и несколько часов пожить с кем-то🤗В дороге вы можете сами распределить кто с кем хочет,если Вы с кем-то познакомились. Дале с 05:00 Вас забирают на доп экскурсии на шары. Вариантов несколько: лететь на них непосредственно,прогулка на лошадях,квадроциклы,джипы и автобус. Все эти варианты хороши,во всех увидете невероятные шары,продолжительность одинаковая. Разница в цене. Автобус -25$,все остальное в районе 40-50$. Далее завтрак, экскурсии дополнительные и поездка домой.
В
Владимир
25 мар 2024
В целом организация экскурсии очень понравилась. Гид Сердар просто лучший, с юмором, ненавязчивый, не загружал пустой информацией а все познавательно и интересно. Впечатление не много подпортил развоз по отелям. На экскурсию забирали из старого города (Калеичи) почти самых первых, а вот развозили район Лара, потом Коньялты и только потом нас самых последних, прокатали 2 часа. Если бы знал вышел раньше да на трамвае уехал.
Т
Татьяна
20 мар 2024
Ездили на экскурсию 18 марта. Была отличная организация всего процесса: вовремя приехали, вкусно накормили, посетили множество разных локаций. Но самое главное- это прекрасная дружеская атмосфера, которая была создана гидами. Большое спасибо чудесному Фархату за внимание, уделённое каждому гостю, помощь во всём, личную заинтересованность в происходящеи. Остались незабываемые впечатления и масса фотографий!
Ю
Юлия
26 фев 2024
Ездили в феврале с дождем в первый день и солнцем во второй.
Что понравилось
1) повезло с полетом на шаре. К сожалению, неудалось попасть в церковь, т. к. она была закрыта на низкий сезон
2) потрясающей красоты природа, ни на что не похожая
3) обывали в гостях у пожилой семейной пары и изнутри посмотрели на жилье в скале
4) сытные обеды в оба дня
5) музыкальная подборка от Serdar'a
6) осторожный и вежливый водитель Mehmet, он же Миша.
Что можно улучшить
1) убрать посещение гончарной мастерской и магазинов, вместо этого добавить время на прогулки по природным объектам
2) отладить логистику. Одну девушку из нашей группы забыли забрать и она добиралась до промежуточной точки на такси. Нам обозначили одну точку сбора, в итоге приехали к другой, хотя у нашего дома и на ближайшем перекрестке парковались машины
3) сопровождать поездку рассказом об истории страны, обычаях местных жителей, достопримечательностях соседних регионов и самой Кападокии, т. к. увидели не все.
4) завтрак в первый день заменить на более сытный.
Что понравилось
1) повезло с полетом на шаре. К сожалению, неудалось попасть в церковь, т. к. она была закрыта на низкий сезон
2) потрясающей красоты природа, ни на что не похожая
3) обывали в гостях у пожилой семейной пары и изнутри посмотрели на жилье в скале
4) сытные обеды в оба дня
5) музыкальная подборка от Serdar'a
6) осторожный и вежливый водитель Mehmet, он же Миша.
Что можно улучшить
1) убрать посещение гончарной мастерской и магазинов, вместо этого добавить время на прогулки по природным объектам
2) отладить логистику. Одну девушку из нашей группы забыли забрать и она добиралась до промежуточной точки на такси. Нам обозначили одну точку сбора, в итоге приехали к другой, хотя у нашего дома и на ближайшем перекрестке парковались машины
3) сопровождать поездку рассказом об истории страны, обычаях местных жителей, достопримечательностях соседних регионов и самой Кападокии, т. к. увидели не все.
4) завтрак в первый день заменить на более сытный.
В
Вадим
23 фев 2024
Посетили область Турции, красивую Капподокию. Осмотрели все её достопримечательности и полетали на воздушном шаре. Сопровождающий нас гид отлично говорил на русском языке, хорошо владел информацией по истории и обычаям Турции. Отель в котором ночевали, на мой взгляд не соответствует заявленным 4 звездам, это пожалуй единственный недостаток.
L
Larisa
11 фев 2024
Поездка в Кападокию получилась действительно сказочной! Дорога немного утомительна,но были санитарные остановки с кофе,сувенирами и красивейшими видами для фото. Рассвет по дороге был великолкпен! Мы посмотрели все. что было по плану. Отмечу работу нашего гида,звали его по -русски-Сергей;очень позитивный,с хорошей речью и знаниями по истории,доброжелательный,и с чувством юмора,быстро решал все наши запросы. С погодой повезло,кто хотел -парил на баллонах,мы предпочли поход на лошадях и не прогадали,получили массу незабываемых эмоций с потряающими сюжетами вокруг! Еда вкусная,каменный отель необычный. Поездка получилась очень яркой и насыщенной. Единственный минус-это опоздание трансфера утром,минут на 20-25.
Т
Татьяна
11 фев 2024
Очень понравилась экскурсия, вся программа, заявленная при бронировании была соблюдена. Своевременно и заранее связались с нами, дали все инструкци, дали номера телефонов для саязи с гидом. Сардар (по русски, для удобства, называли его Сережа) замечательныйгид, грамотно давал информацию при этом в интересном рассказе. Посетили красивейшие места, на осмотр достопримечательностей давалрсь достаточное количество времени, все успевали посмотреть, сделать фото без суеты и спешки. . Водитель отличный, аккуратный, душевный. Транспорт удобный, достойный. Отель, в которм ночевали был в красивом панорамном месте. Положительных эмоций получили массу! Ещё раз огромное спасибо за организацию экскурсии! Путешествие прошло интересно, легко, безопасно, весело и душевно! Смело буду рекомендовать Вашу компанию для путешествий! Огромное всем спасибо!
E
Elena
6 фев 2024
Первое, что хочется отметить, несмотря на то, что ехать долго, поездка была совсем не утомительной. Часто останавливались на заправках. Обед был включён (шведский стол), все довольно вкусно и, главное, разнообразно. Экскурсии и локации очень живописные, посмотреть есть что + виды необычные. И конечно же хочется сказать огромное спасибо гиду Фархату: подробно и интересно рассказал историю каждой локации, был вежлив и внимателен, заботился о группе. В общем, все замечательно. Рекомендую
Э
Элбек
23 янв 2024
Спасибо за экскурсию Нам очень понравилось, особенно ГИД Фархад справился на отлично, через него мы узнали много интересного не только Каппадокии но и древний Турции. Кроме того и спасибо водителю Махмет аби. А также спасибо организатором тура, было четко и оперативно.
К
Ксения
12 янв 2024
Это было самое лучшее решение за отпуск! Я долго сомневалась, боялась, что все будет не качественно,
Но как я рада, что я рискнула! Это было 2 незабываемых днях! И все благодаря гиду Сардару, его потрясающая речь и интересные рассказы сделали поездку незабываемой! Он был внимательным ко всем. Ребятам, кто сильно мёрз он предлагал свою одежду. Мы все были в самых надёжных руках! Чего стоит его плей лист, в конце поездки мы пели всем автобусом песни!)
Отель и автобус тоже были классные)!
Но как я рада, что я рискнула! Это было 2 незабываемых днях! И все благодаря гиду Сардару, его потрясающая речь и интересные рассказы сделали поездку незабываемой! Он был внимательным ко всем. Ребятам, кто сильно мёрз он предлагал свою одежду. Мы все были в самых надёжных руках! Чего стоит его плей лист, в конце поездки мы пели всем автобусом песни!)
Отель и автобус тоже были классные)!
А
Анастасия
10 янв 2024
Все было восхитительно! Гид супер профессионал, настоящее имя так и не смогла запомнить, мы звали его просто Денисом) расстроила нелетная погода, так что не удалось полетать на шаре, но это не вина компании. К ним замечаний никаких, программа продумана до мелочей, отель понравился. Спасибо!
В
Вячеслав
20 ноя 2023
Отдельный большой респект и благодарность экскурсоводу Сердару. Благодаря ему поездка стала намного интереснее и душевнее.
В общем тур превращается в двухдневное катание на автобусе с небольшим временем насладиться видами Каппадокии. Как примечание, можно сделать выезд с вечера на несколько часов пораньше.
В общем тур превращается в двухдневное катание на автобусе с небольшим временем насладиться видами Каппадокии. Как примечание, можно сделать выезд с вечера на несколько часов пораньше.
Р
Роман
10 ноя 2023
Классно организованно, программа достаточно насыщенная, нет навязывания услуг. Отличный отель с классным ужином и завтраком. За эту цену экскурсия просто огонь. Полет на шаре тоже явно стоил того. Единственное примечание будущим путешественникам: обед в первый день не очень понравился, возможно лучше взять с собой сытный перекус.
К
Круценко
10 ноя 2023
Все замечательно!!! Комфортный автобус,вежливый персонал,все быстро и вовремя
Особое спасибо гиду. - Сулейману. Интересно ведёт экскурсию, заботливый и внимательный. Помогает даже тем,что не входит в рамки турв…
Рекомендую всем…
Особое спасибо гиду. - Сулейману. Интересно ведёт экскурсию, заботливый и внимательный. Помогает даже тем,что не входит в рамки турв…
Рекомендую всем…
М
Марьям
31 окт 2023
Отличная экскурсия: все города Каппадокии объездили и посмотрели. Удачный выбор отеля, где нас разместили: отель Дуру в городе Аванос с отличным видом на город и набережную. Отдельное спасибо гиду Сердару! Отличный гид, компетентный, отлично знает регион, с чувством юмора! Помогал по всем вопросам, даже не касающимся самой экскурсии!
Тур входит в следующие категории Антальи
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