Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Групповой тур в Анталье

Полет на самолете в Каппадокию: сказочный район Турции на высоте птичьего полета

5
1 оценка
Каппадокия — это то место, которое останется в вашей памяти на всю жизнь. Сюда приезжают насладиться сюрреалистическими пейзажами. Кажется, что такое невозможно в реальной жизни.

С нами вы проведете два дня в сказочном районе Турции, узнаете его историю и побываете в пещерном городе.

Все желающие смогут прокатиться на воздушном шаре и рассмотреть причудливые скалы с высоты птичьего полета.
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
8
мая
9
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+ при двухместном размещении в отеле$240
Взрослый 12+ при одноместном размещении в отеле$270
Детский от 2 до 11 лет$240
Младенец от 0 до 1 года$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Посещение Долины Девели и панорама Долины Пашабаг
  • Мастерской по обработке камня Оникс
  • Аванос и красная река
  • Долина голубей и Учхисар Замок
  • Гёреме музей под открытом небом
  • Глиняные изделия
  • Подземный город
  • Панорамная остановка во время заката

Описание

Необыкновенный ландшафт Каппадокия — регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами — высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане. За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полёт на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождём и ветром. Важная информация:
  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания.
  • С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
  • 100% предоплата, так как необходимо выкупать билеты на самолет для этой экскурсии.
  • Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.

Среда, Четверг, Пятница, Суббота

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посещение Долины Девели и панорама Долины Пашабаг
  • Мастерской по обработке камня Оникс
  • Аванос и красная река
  • Долина голубей и Учхисар Замок
  • Гёреме музей под открытом небом
  • Глиняные изделия
  • Подземный город
  • Панорамная остановка во время заката
Что включено
  • Авиабилеты
  • Проживание в 4 H/B
  • Трансферы и транспорт
  • Входные билеты
  • Профессиональный гид
  • Обед
  • Завтрак и ужин в отеле
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Одноместное размещение
  • Турецкая ночь
  • Полет на воздушном шаре
  • Восход Джип Сафар
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания
  • С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат
  • 100% предоплата, так как необходимо выкупать билеты на самолет для этой экскурсии
  • Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
К
20 сен 2022

Тур входит в следующие категории Антальи

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