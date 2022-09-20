Полет на самолете в Каппадокию: сказочный район Турции на высоте птичьего полета
Каппадокия — это то место, которое останется в вашей памяти на всю жизнь. Сюда приезжают насладиться сюрреалистическими пейзажами. Кажется, что такое невозможно в реальной жизни.
С нами вы проведете два дня в сказочном районе Турции, узнаете его историю и побываете в пещерном городе.
Все желающие смогут прокатиться на воздушном шаре и рассмотреть причудливые скалы с высоты птичьего полета.
С нами вы проведете два дня в сказочном районе Турции, узнаете его историю и побываете в пещерном городе.
Все желающие смогут прокатиться на воздушном шаре и рассмотреть причудливые скалы с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
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мая
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мая
мая
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мая
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+ при двухместном размещении в отеле
|$240
|Взрослый 12+ при одноместном размещении в отеле
|$270
|Детский от 2 до 11 лет
|$240
|Младенец от 0 до 1 года
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Посещение Долины Девели и панорама Долины Пашабаг
- Мастерской по обработке камня Оникс
- Аванос и красная река
- Долина голубей и Учхисар Замок
- Гёреме музей под открытом небом
- Глиняные изделия
- Подземный город
- Панорамная остановка во время заката
Описание
Необыкновенный ландшафт Каппадокия — регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами — высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане. За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полёт на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождём и ветром. Важная информация:
- Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания.
- С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
- 100% предоплата, так как необходимо выкупать билеты на самолет для этой экскурсии.
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.
Среда, Четверг, Пятница, Суббота
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение Долины Девели и панорама Долины Пашабаг
- Мастерской по обработке камня Оникс
- Аванос и красная река
- Долина голубей и Учхисар Замок
- Гёреме музей под открытом небом
- Глиняные изделия
- Подземный город
- Панорамная остановка во время заката
Что включено
- Авиабилеты
- Проживание в 4 H/B
- Трансферы и транспорт
- Входные билеты
- Профессиональный гид
- Обед
- Завтрак и ужин в отеле
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Одноместное размещение
- Турецкая ночь
- Полет на воздушном шаре
- Восход Джип Сафар
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания
- С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат
- 100% предоплата, так как необходимо выкупать билеты на самолет для этой экскурсии
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
20 сен 2022
Тур входит в следующие категории Антальи
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