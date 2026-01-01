состою в реестре Российской Федерации и регулярно повышаю квалификацию в сфере туризма и безопасности на маршрутах. Я родился и вырос на Камчатке и с детства исследую горы и вулканы родного края. Моя супруга — гражданка Турции, и вместе мы проводим туры по Ликийской тропе и Каппадокии. Её опыт включает 5 лет работы в компании «Пегас Туристик» в качестве гида и переводчика, а также более 2 лет в роли второго инструктора на маршрутах Ликийской тропы и Каппадокии. Путешествия — наша жизнь и страсть. Мы искренне любим свои страны и хотим показать, насколько они красивы и многогранны.