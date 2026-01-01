Вдоль побережья налегке в мини-группе: треккинг-тур по Ликийской тропе с проживанием в отелях
Посетить Олимпос, Миру и Демре, увидеть огни Химеры и заглянуть в загадочный город Истлада
Вас ждёт пешеходный маршрут налегке по Ликийской тропе, который откроет виды на скалы, бухты и лазурные пляжи, а остановки в уютных бунгало позволят восстановить силы. Поднимемся на гору Чалыш и читать дальшеуменьшить
рассмотрим побережье с высоты 318 метров. Исследуем руины античного Олимпоса и прогуляемся по пляжу, где черепахи каретта откладывают яйца. Увидим невероятное природное явление — огни Химеры.
Переезд в Демре позволит осмотреть некрополь ликийских правителей и амфитеатр, а при желании — церковь Святого Николая Чудотворца. Доберёмся к заброшенному городу Истлада и крепости Симена. Завершим путешествие в Каше.
Описание тура
Организационные детали
Необходимые вещи:
Ветрозащитная куртка Лёгкая треккинговая обувь (кроссовки) Купальные принадлежности Футболки 2–3 шт Толстовка (вечерами прохладно) Удобные штаны или джинсы Шорты или юбка Головной убор (кепка, панамка) Аквасоки для моря (по желанию) Обувь для прогулок по городу Треккинговые носки 2 пары Солнцезащитный крем и очки Средства личной гигиены Личная аптечка Загранпаспорт Наличные деньги в местной валюте Полотенце для пляжа Штурмовой рюкзак (15–30 литров)
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Анталью
Прибытие в Анталью и трансфер до отеля. После заселения вы сможете отдохнуть и провести первые часы отдыха на побережье. Свободное время позволит насладиться морем и совершить вечернюю прогулку по набережной Кемера.
2 день
Гора Чалыш
Акклиматизация и подготовка к предстоящему походу. Прогулка на гору Чалыш (318 метров) откроет панорамные виды на город и побережье. Протяжённость маршрута составляет 9 км, что позволит оценить живописные пейзажи и получить первые впечатления от тропического климата региона.
3 день
Ликийская тропа
Выезд из отеля и прохождение одного из живописных участков Ликийской тропы вдоль Средиземного моря. Маршрут протянется на 19 км, открывая виды на скалы и лазурные пляжи. После завершения дня — размещение в уютных бунгало, где можно отдохнуть и восстановить силы.
4 день
Олимпос и гора Янарташ (Химера)
Просыпаемся в туристическом посёлке Чиралы и после завтрака отправляемся исследовать руины античного города Олимпос. Прогулка включает посещение знаменитого пляжа, где весной черепахи каретта откладывают яйца. При желании можно искупаться в море.
Вечером запланировано наблюдение за огнями Химеры (гора Янарташ) — уникальным природным явлением, где выходящий газ горит вечным пламенем.
5 день
Демре и Мира
Ранний выезд из бунгало с переездом в Демре. В программе — посещение библейского города Мира с уникальным некрополем ликийских правителей и амфитеатром. По желанию возможен визит в церковь Святого Николая Чудотворца, где он служил и был похоронен (за доплату).
6 день
Истлада и крепость Симена
Ранний выезд из отеля и поездка по горному серпантину к пешему маршруту к заброшенному древнему городу Истлада, отсутствующему на картах и туристических маршрутах. Запланировано посещение крепости Симена и осмотр прилегающего городка у её стен.
7 день
Каш
Прогулка по живописному Кашу и его окрестностям. После экскурсии — возвращение в Анталью и завершение тура.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
119 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер вещей по маршруту
Полное сопровождение гидом-проводником
Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
Перелёт до Антальи и обратно
Остальное питание
Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Антальи, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Работаю в туризме на Камчатке более 5 лет, а в Турции — более 2 лет. Разрабатываю, организую и провожу туры как самостоятельно, так и с командой инструкторов-проводников. Являюсь дипломированным инструктором-проводником, читать дальшеуменьшить
состою в реестре Российской Федерации и регулярно повышаю квалификацию в сфере туризма и безопасности на маршрутах.
Я родился и вырос на Камчатке и с детства исследую горы и вулканы родного края. Моя супруга — гражданка Турции, и вместе мы проводим туры по Ликийской тропе и Каппадокии. Её опыт включает 5 лет работы в компании «Пегас Туристик» в качестве гида и переводчика, а также более 2 лет в роли второго инструктора на маршрутах Ликийской тропы и Каппадокии.
Путешествия — наша жизнь и страсть. Мы искренне любим свои страны и хотим показать, насколько они красивы и многогранны.
