Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи

Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Исследуем Каппадокию от и до! В туре собраны популярные и нетипичные локации региона — 9 долин с причудливыми изваяниями, крепость Учхисар, пещерный город, водопады Капузбаши, национальный парк «Аладаглар» и другие.

Отправимся
читать дальше

в треккинг по заповедным территориям горной местности, заглянем туда, где обычно не бывает туристов.

Рассмотрим уникальные фрески, возможно встретим черепах, восхитимся панорамами со смотровых и увидим 2 живописнейших каньона. Желающие смогут полетать на воздушном шаре!

Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть от стоимости тура непосредственно организатору — за 35 дней до начала поездки.

В случае отмены тура:
более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;
менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.

Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.

Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.

Полёт на воздушном шаре необходимо бронировать заранее. Если вы хотите полетать, сообщите, пожалуйста, организатору.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в 2-местных номерах. Подселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе.

Питание. Включены завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Уровень сложности. Низкий, все треккинги налегке. В день проходим от 5 до 15 км. Перепада высот практически нет. Желательно любить длительные прогулки и взять с собой удобную треккинговую обувь. Тур подходит обычному городскому жителю и детям.

Программа тура по дням

1 день

Каньоны и Сиде

Встречаемся в 12:30 в Анталье. И сразу же отправимся к живописнейшим каньонам — Тази и Кёпрюлю. Первый неофициально считается самым красивым каньоном в Турции, а второй находится в национальном парке, который является домом для 30-ти эндемичных растений. В водоёмах на территории можно встретить форель, кефаль и черепах. Проедем по построенному римлянами мосту Олук и полюбуемся панорамой со смотровой площадки.

Вечером заселимся в отель в Сиде и отдохнём на море. В нашем распоряжении длинная набережная и песчаные пляжи уютного курорта.

Пройдём пешком 5 км.

Каньоны и СидеКаньоны и СидеКаньоны и СидеКаньоны и Сиде
2 день

Путь до Гёреме

Сегодня отправимся в путь до знаменитой Каппадокии. На машине от Антальи поездка составит около 6-ти часов. По дороге сделаем остановку в караван-сарае и у крепости Учхисар. Заселимся в отель в Каппадокии.

Пройдём пешком 2 км.

Путь до ГёремеПуть до ГёремеПуть до ГёремеПуть до Гёреме
3 день

Неземные долины Каппадокии

Для желающих будет возможность встретить рассвет на воздушном шаре (за доплату). Старт мероприятия в 05:00. Остальным тоже рекомендуем встать пораньше, выйти на улицу и увидеть вздымающиеся в воздух шары в лучах солнца.

После завтрака отправимся гулять по живописным долинам Каппадокии: Любви, Земи, Бабарджик и Голубятен. Посмотрим на церковь Эль Назар, посетим скальную крепость Учхисар и полюбуемся видами со смотровых.

Пройдём пешком 12 км.

Неземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины Каппадокии
4 день

Пещерный город, монастырь на скале и треккинг по долине

Сегодня спустимся в один из самых больших и древних подземных городов мира — Деринкую. Многоярусное поселение уходит под землю на 65 метров. Здесь существует своя система разветвления ходов, которая способствует независимой жизни от «верхнего мира». Увидим школы, залы для собраний, жилые помещения, склады, церкви и многое другое.

Далее поднимемся на скалу к монастырю Селиме, где рассмотрим древнюю роспись в церкви, учебное здание и хозяйственные постройки.

Прогуляемся по всей долине Ихлара. По пути нам встретятся скальные церкви. После треккинга остановимся на обед в деревне в каньоне. Затем вернёмся в отель. Свободное время.

Пройдём пешком 15 км.

Пещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долине
5 день

Три долины национального парка и скальная крепость

Продолжим восхищаться необычным ландшафтом Каппадокии, сегодня увидим долины — Сабель, Красную и Розовую. Все они находятся на территории национального парка «Гёреме». Рассмотрим древние церкви, фрески, крепость, старинное турецкое кладбище, столбы с каменными шапками и полюбуемся панорамами со смотровых площадок. Если повезёт, встретим сухопутных черепах.

Пройдём пешком 13 км.

Три долины национального парка и скальная крепостьТри долины национального парка и скальная крепостьТри долины национального парка и скальная крепостьТри долины национального парка и скальная крепость
6 день

Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»

Сегодня увидим фрески 9-13-х веков, которые считаются одними из наиболее сохранившихся в регионе. Для этого отправимся в долину Соганлы и рассмотрим церкви.

Следующая остановка — национальный парк «Аладаглар». Здесь возвышается гора Демирказик (3756 метров над уровнем моря), есть много живописных ущелий, долин, отвесных скал, пещер. Увидим водопады Капузбаши, высота одного достигает 70-ти метров! Подышим горным воздухом, наполненным мельчайшими взвесями воды, и насладимся отдыхом на природе.

Пройдём пешком 5 км.

Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»
7 день

Треккинг по заповедной территории

Чтобы полюбоваться самыми невероятными видами и посетить дикие места, отправимся в треккинг по национальному парку. Углубимся в заповедные уголки территории, где перед нами откроются фантастические горные пейзажи! Проведём день на природе, а ближе к вечеру остановимся в гостинице недалеко от аэропорта Кайсери.

Пройдём пешком 14 км.

Треккинг по заповедной территорииТреккинг по заповедной территорииТреккинг по заповедной территорииТреккинг по заповедной территории
8 день

Отъезд

После завтрака с желающими отправимся на машине в Анталью (в пути около 7-8 часов). Если вам нужно в аэропорт Кайсери — проводим.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 225
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Машина-сопровождение
  • Услуги водителя
  • Работа инструктора-проводника
  • Посещение всех достопримечательностей по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансфер из Антальи в Каппадокию и обратно (микроавтобус)
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Антальи и обратно в ваш город
  • Перелёт из Кайсери в Анталью (если не хотите ехать на машине)
  • Обеды и ужины
  • Полёт на воздушном шаре (по желанию) - 200-250 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
Завершение: Анталья или аэропорт Кайсери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе турыНа 8 днейВыездныеПещерыКаппадокияТреккинг и походы

Похожие туры из Антальи

Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
13 окт в 19:00
14 окт в 08:00
$560 за человека
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
155 отзывов
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
13 июня в 03:00
$70 за человека
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
🚌 На автобусе
скидка
17%
Авторский тур
1 день 14 часов
100 отзывов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
65$54 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Анталье
Все туры из Антальи
ХорошоТам