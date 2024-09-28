Исследуем Каппадокию от и до! В туре собраны популярные и нетипичные локации региона — 9 долин с причудливыми изваяниями, крепость Учхисар, пещерный город, водопады Капузбаши, национальный парк «Аладаглар» и другие.Отправимся

в треккинг по заповедным территориям горной местности, заглянем туда, где обычно не бывает туристов. Рассмотрим уникальные фрески, возможно встретим черепах, восхитимся панорамами со смотровых и увидим 2 живописнейших каньона. Желающие смогут полетать на воздушном шаре!

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть от стоимости тура непосредственно организатору — за 35 дней до начала поездки.

В случае отмены тура:

более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;

менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.

Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.

Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.

Полёт на воздушном шаре необходимо бронировать заранее. Если вы хотите полетать, сообщите, пожалуйста, организатору.