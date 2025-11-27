Преодолев маршрут, вы почувствуете гордость за себя и обретёте
Описание тура
Организационные детали
Походный рюкзак, палатки и прочее снаряжение брать не нужно. Из обязательного мы берём:
Пенка, на которой сидеть во время остановок;
Тренинговые палки (они хорошо разгружают ваши колени на подъёмах и особенно на спусках);
Спортивные футболки, легинсы и шорты;
Разношенная треккинговая обувь;
Ланч-бокс для обедов на тропе;
Флиски;
Купальник.
Программа тура по дням
Привет, Чиралы
По прилёте в Анталию вас ждёт трансфер, отправление запланировано на 14:00. Если вы уже в городе, то сможем забрать вас с обозначенного места в центре. Дорога до Чиралы займёт около полутора часов.
По прибытии заселимся в уютный отель и отправимся на ужин. После трапезы турлидеры расскажут о важных правилах безопасности и ответят на вопросы.
Поиграем, чтобы сблизиться и создать дружественную обстановку. Затем немного прогуляемся и увидим знаменитые «вечные огни» Химеры.
Пляж Текирова
Начинаем день с традиционного турецкого завтрака и выходим на тропу в 10:00. Сегодня нам предстоит пройти 18 км за 8 часов, с подъёмом на 737 м и спуском на 734 м. Наш путь пролегает через сосновые леса и живописные горные пейзажи. Мы будем идти в комфортном темпе, и второй гид будет поддерживать скорость самого неспешного участника, так что никто не отстанет.
На одном из пляжей сделаем длительный привал для обеда. В меню легкие и сытные блюда, приготовленные заранее из свежих фермерских овощей и фруктов.
Отдохнув, продолжим путь. К вечеру, примерно в 18:00, трансфер заберёт нас от деревни Текирова и доставит обратно в отель. Вечер пройдёт в спокойной обстановке — ужин и релакс на просторной зелёной территории отеля с выходом к реке.
Олимпос и Адрасан
Сегодня наш путь составит 19 км и займёт 8 часов. Мы поднимемся на 774 м и спустимся на 723 м, с максимальной высотой 725 м.
С утра сдаём багаж, который будет доставлен в наш следующий отель, а сами, подкрепившись завтраком, отправляемся на маршрут. Первым пунктом станет древний город Олимпос, известный тем, что его посещал Юлий Цезарь.
После осмотра римских руин продолжим путь по лесистой горной местности. На смотровой площадке нас ждёт обед с видом на Адрасан. Перекусив и попив чай, начнём спуск.
Вечером заселимся в отель, где на ужин нас ждёт гриль-меню: мясо и овощи, а также авторские закуски от хозяев. В завершение дня соберёмся у камина, где пообщаемся и поиграем, наслаждаясь тёплой и уютной атмосферой.
Маяк Гелидония и встреча Нового года
Заключительный ходовой день включает 18 км пути, на котором мы преодолеем 936 м подъёма и 845 м спуска. Максимальная высота составит 416 м.
Сегодняшний маршрут подарит множество живописных видов на море, скалы и сосновый лес. Финальной точкой станет знаменитый маяк Гелидония, изображённый на обложке книги о Ликийской тропе.
После на трансфере возвращаемся в отель и готовимся к праздничному ужину. Соберёмся за праздничным столом с национальными блюдами, поиграем в «Тайного Санту», проверим удачу в турецкой лотерее, а также вас ждёт квиз.
Окончание тура
В этот день можно будет выспаться подольше и после завтрака подготовиться к отъезду. В 11:00 нас заберёт трансфер, который отвезёт обратно в Анталию. По пути в аэропорт будет возможность выйти в центре города.
До новых встреч!
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Сопровождение турлидерами
- Трансфер вещей
- Входные билеты к огням Химеры и в город Олимпос
Что не входит в цену
- Перелёт до Антальи и обратно
- Ужины, включая новогодний
- Страховка