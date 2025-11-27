Мои заказы

Новогоднее приключение в окрестностях Ликийской тропы: хайкинг-путешествие без рюкзаков

Пройти более 50 км, отдыхать на пляжах по пути и повеселиться на новогодней вечеринке
Начинаем 2026 год с увлекательного путешествия! Отправляемся в поход по Ликийской тропе. Каждый шаг будет символизировать движение к новым открытиям и впечатлениям.

Преодолев маршрут, вы почувствуете гордость за себя и обретёте
уверенность в том, что сможете преодолеть любые трудности в новом году. Нас ждут горные и морские пейзажи, будто сошедшие с картинки. Это прекрасная возможность продлить лето зимой и узнать, как отмечают Новый год в Турции.

Описание тура

Организационные детали

Походный рюкзак, палатки и прочее снаряжение брать не нужно. Из обязательного мы берём:
Пенка, на которой сидеть во время остановок;
Тренинговые палки (они хорошо разгружают ваши колени на подъёмах и особенно на спусках);
Спортивные футболки, легинсы и шорты;
Разношенная треккинговая обувь;
Ланч-бокс для обедов на тропе;
Флиски;
Купальник.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Чиралы

По прилёте в Анталию вас ждёт трансфер, отправление запланировано на 14:00. Если вы уже в городе, то сможем забрать вас с обозначенного места в центре. Дорога до Чиралы займёт около полутора часов.

По прибытии заселимся в уютный отель и отправимся на ужин. После трапезы турлидеры расскажут о важных правилах безопасности и ответят на вопросы.

Поиграем, чтобы сблизиться и создать дружественную обстановку. Затем немного прогуляемся и увидим знаменитые «вечные огни» Химеры.

2 день

Пляж Текирова

Начинаем день с традиционного турецкого завтрака и выходим на тропу в 10:00. Сегодня нам предстоит пройти 18 км за 8 часов, с подъёмом на 737 м и спуском на 734 м. Наш путь пролегает через сосновые леса и живописные горные пейзажи. Мы будем идти в комфортном темпе, и второй гид будет поддерживать скорость самого неспешного участника, так что никто не отстанет.

На одном из пляжей сделаем длительный привал для обеда. В меню легкие и сытные блюда, приготовленные заранее из свежих фермерских овощей и фруктов.

Отдохнув, продолжим путь. К вечеру, примерно в 18:00, трансфер заберёт нас от деревни Текирова и доставит обратно в отель. Вечер пройдёт в спокойной обстановке — ужин и релакс на просторной зелёной территории отеля с выходом к реке.

3 день

Олимпос и Адрасан

Сегодня наш путь составит 19 км и займёт 8 часов. Мы поднимемся на 774 м и спустимся на 723 м, с максимальной высотой 725 м.

С утра сдаём багаж, который будет доставлен в наш следующий отель, а сами, подкрепившись завтраком, отправляемся на маршрут. Первым пунктом станет древний город Олимпос, известный тем, что его посещал Юлий Цезарь.

После осмотра римских руин продолжим путь по лесистой горной местности. На смотровой площадке нас ждёт обед с видом на Адрасан. Перекусив и попив чай, начнём спуск.

Вечером заселимся в отель, где на ужин нас ждёт гриль-меню: мясо и овощи, а также авторские закуски от хозяев. В завершение дня соберёмся у камина, где пообщаемся и поиграем, наслаждаясь тёплой и уютной атмосферой.

4 день

Маяк Гелидония и встреча Нового года

Заключительный ходовой день включает 18 км пути, на котором мы преодолеем 936 м подъёма и 845 м спуска. Максимальная высота составит 416 м.

Сегодняшний маршрут подарит множество живописных видов на море, скалы и сосновый лес. Финальной точкой станет знаменитый маяк Гелидония, изображённый на обложке книги о Ликийской тропе.

После на трансфере возвращаемся в отель и готовимся к праздничному ужину. Соберёмся за праздничным столом с национальными блюдами, поиграем в «Тайного Санту», проверим удачу в турецкой лотерее, а также вас ждёт квиз.

5 день

Окончание тура

В этот день можно будет выспаться подольше и после завтрака подготовиться к отъезду. В 11:00 нас заберёт трансфер, который отвезёт обратно в Анталию. По пути в аэропорт будет возможность выйти в центре города.

До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Сопровождение турлидерами
  • Трансфер вещей
  • Входные билеты к огням Химеры и в город Олимпос
Что не входит в цену
  • Перелёт до Антальи и обратно
  • Ужины, включая новогодний
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
Завершение: Аэропорт Антальи, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 8 туристов
Привет! Я Оля. Раньше я работала дизайнером в IT-сфере, а теперь вместе с мужем организовываю активные туры. Мы много путешествовали по Турции и открыли для себя уникальные места, о существовании
которых раньше даже не догадывались. Нас поразило природное и культурное разнообразие регионов от Стамбула до границы с Сирией. Турция гораздо больше, чем привычный отдых по системе all-inclusive. Мы специализируемся на организации комфортных походов в горах. Это когда ночуешь в отеле, а вещи перевозит машина. Если вы также влюблены в горы и активный отдых, как и мы, то нам точно по пути!

