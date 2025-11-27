По прилёте в Анталию вас ждёт трансфер, отправление запланировано на 14:00. Если вы уже в городе, то сможем забрать вас с обозначенного места в центре. Дорога до Чиралы займёт около полутора часов.

По прибытии заселимся в уютный отель и отправимся на ужин. После трапезы турлидеры расскажут о важных правилах безопасности и ответят на вопросы.

Поиграем, чтобы сблизиться и создать дружественную обстановку. Затем немного прогуляемся и увидим знаменитые «вечные огни» Химеры.