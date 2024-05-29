Прогулки и туры на багги в Белеке

Найдено 6 экскурсий в категории «Багги» в Белеке, цены от $35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рафтинг и багги-сафари из Белека
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
13 отзывов
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
«После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном
Начало: Белек
«Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Драйв тур на Багги Сафари
🛞 Багги
Групповая
1.5 часа
Драйв тур на Багги Сафари в Белеке: адреналин и веселье
Ищете незабываемые впечатления? Багги Сафари в Белеке - ваш шанс насладиться скоростью и природой
Начало: Ваш отель
«Подготовка к приключениям с Багги Сафари • Вам следует надеть удобную одежду и обувь»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $45 за человека
Багги Сафари и Рафтинг
🛞 Багги
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на багги»
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
  • Н
    Николай
    1 апреля 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Всё прекрасно. Рафтинг на высшем уровне. Понравилось и поездка на баггах.
  • И
    Иван
    20 сентября 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
    Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
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    платный перекус, на второй - зиплайн и багги. Потом сплав до финальной точки и бесплатный обед примерно в 17.00. Сплав - категория примерно 2-я. Были дет лет 7-9, но лучше постарше. Но! Вода ледяная, постоянно в лодке. Багги и зиплайн скучноваты. Зиплайн короткий и невысокий, багги - медленно ездили друг за другом в пыли. С собой: вода, перекус, аквашузы, очки и платок от пыли.

  • P
    Ponka1983.ys
    28 августа 2023
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Обещали что будет русскоговорящий гид, по факту нас забрал водитель отвез на точку сбора где инструкторы впарили нам тапки перчатки
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    типо без них на рафтинг не допустят. Затем нас повезли на джипах к месту сплыва. Нас было 8 человек и никто не говорит не по-русски не по английский, только арабский. Инструктор араб но по чуток по турецкий знает, так и объяснялись на макаронном языке. Сам тур понравился, было весело. Организация тура на 3, сам тур 4

  • О
    Ольга
    21 июня 2023
    Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
    Понравилась экскурсия, на первом месте,конечно же, рафтинг-море эмоций и драйва. Минус -это джипинг, такое впечатление, что организаторы не знали маршрут, и постоянно все терялись. Багги и щиплайн хороши. В целом, рекомендую
  • Я
    Ярослав
    21 мая 2023
    3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
    Все классно, единственный минус что не было русскоговорящего гида, ребята как могли пытались все объяснить. В целом отличная поездка была. Кто любит прям драйв и жесть, это не для него, здесь больше по лайту.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Багги»

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  3. 3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
  4. Драйв тур на Багги Сафари
  5. Багги Сафари и Рафтинг
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Багги" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 35 до 45. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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