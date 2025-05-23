Активности – экскурсии в Белеке

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Белеке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
На квадроциклах
Багги
10 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€32 за человека
Багги-мания: сафари по тропам Белека
Багги
2.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Багги-мания: сафари по тропам Белека
Почувствуйте свободу на багги, исследуя живописные леса и пыльные тропы Белека. Уникальные пейзажи и водные брызги ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Завтра в 08:00
7 июн в 08:00
€43 за человека
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
10 часов
Водная прогулка
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Погрузитесь в красоту подводного мира Кемера! Два захватывающих погружения, обед на борту и трансфер из Белека сделают ваш день незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 07:00
7 июн в 07:00
€30 за человека
Из Белека - на гору Янарташ
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека на гору Янарташ: античный Олимпос и красоты Турции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Белека, где история и природа Турции раскрываются во всей красе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€385 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кумова
    23 мая 2025
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    Плавали в Рафтинг с ребенком. Все безопасно. Пороги не высокой сложности, а маршрут проходит по живописным окрестностям. Протяженность маршрута 14 км. По пути нас ждали пороги, остановка на зиплайн и на обед. Остались в восторге! Все очень понравилось!
    Плавали в Рафтинг с ребенком. Все безопасно. Пороги не высокой сложности, а маршрут проходит по живописнымПлавали в Рафтинг с ребенком. Все безопасно. Пороги не высокой сложности, а маршрут проходит по живописнымПлавали в Рафтинг с ребенком. Все безопасно. Пороги не высокой сложности, а маршрут проходит по живописнымПлавали в Рафтинг с ребенком. Все безопасно. Пороги не высокой сложности, а маршрут проходит по живописнымПлавали в Рафтинг с ребенком. Все безопасно. Пороги не высокой сложности, а маршрут проходит по живописным
  • О
    Оксана
    6 мая 2025
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    Никогда не думала, что мне понравится джип-багги. Это было очень круто, я сама управляла джипом, и именно это так повлияло
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    на мой восторг! Рафтинг тоже был очень замечательный и насыщенный. Зип-Лайн слабенький, бывало и покруче. Огромное спасибо за великолепную логистику и организацию, все было на высшем уровне (кроме еды)

  • П
    Полина
    3 сентября 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    День мы провели отлично. Организация неплохая, несмотря на огромное количество народа. Рафтинг был классный. Катание на квадрациклах не впечатлило. Его лучше исключить их программы.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
  2. Багги-мания: сафари по тропам Белека
  3. Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
  4. Из Белека - на гору Янарташ
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Гора Тахталы
  4. The land of legends
  5. Каньоны Кепрюлю
  6. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2025
Сейчас в Белеке в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 385. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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