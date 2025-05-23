Водная прогулка
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€32 за человека
Групповая
до 16 чел.
Багги-мания: сафари по тропам Белека
Почувствуйте свободу на багги, исследуя живописные леса и пыльные тропы Белека. Уникальные пейзажи и водные брызги ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Завтра в 08:00
7 июн в 08:00
€43 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Погрузитесь в красоту подводного мира Кемера! Два захватывающих погружения, обед на борту и трансфер из Белека сделают ваш день незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 07:00
7 июн в 07:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека на гору Янарташ: античный Олимпос и красоты Турции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Белека, где история и природа Турции раскрываются во всей красе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€385 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККумова23 мая 2025Плавали в Рафтинг с ребенком. Все безопасно. Пороги не высокой сложности, а маршрут проходит по живописным окрестностям. Протяженность маршрута 14 км. По пути нас ждали пороги, остановка на зиплайн и на обед. Остались в восторге! Все очень понравилось!
- ООксана6 мая 2025Никогда не думала, что мне понравится джип-багги. Это было очень круто, я сама управляла джипом, и именно это так повлияло
- ППолина3 сентября 2024День мы провели отлично. Организация неплохая, несмотря на огромное количество народа. Рафтинг был классный. Катание на квадрациклах не впечатлило. Его лучше исключить их программы.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Активности»
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