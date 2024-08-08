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напряжная. Очегь кстати на маршруте был музей. Экспозиция конечно там бедноватая, но зато там полумрак и кондиционеры, которые после прогулки по старому городу оказались очень в тему. Много красивых локаций для фото и на водопаде и на узких улочках старого города. В общем нам понравилось. Всем советую. Также могу предложить для гида дополнительную фишку: по окончанию экскурсии провести викторину для туристов по материалам экскурсии. Кто ответит на все вопросы - скидка 5%. Уверен, всем будет весело. А информация с экскурсии лучше запомнится. А Туран получит еще больше положительных отзывов и благодарностей от гостей. Вот.