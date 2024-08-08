Экскурсии Белека об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Белеке, цены от €245. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Белека)
На машине
1 отзыв
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Белека)
Погрузитесь в атмосферу древнего города Калеичи и насладитесь красотой водопада Дюден. Увлекательное путешествие с историческими и природными открытиями
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Древний город Перге и водопад Куршунлу
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Перге и водопад Куршунлу
Погрузиться в историю греко-римского периода и насладиться природой в поездке из Белека
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
245 за всё до 4 чел.
Античный город Перге и следы Александра Македонского
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный город Перге и следы Александра Македонского: экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города
Начало: В вашем отеле в Белеке/Анталье
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
304 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    8 августа 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Белека)
    Ездили на экскурсию с Тураном. Очень всё понравилось. Туран блестящще владеет русским языком, знает историю, много исторических фактов. Экскурсия не
    читать дальше

    напряжная. Очегь кстати на маршруте был музей. Экспозиция конечно там бедноватая, но зато там полумрак и кондиционеры, которые после прогулки по старому городу оказались очень в тему. Много красивых локаций для фото и на водопаде и на узких улочках старого города. В общем нам понравилось. Всем советую. Также могу предложить для гида дополнительную фишку: по окончанию экскурсии провести викторину для туристов по материалам экскурсии. Кто ответит на все вопросы - скидка 5%. Уверен, всем будет весело. А информация с экскурсии лучше запомнится. А Туран получит еще больше положительных отзывов и благодарностей от гостей. Вот.

    Ездили на экскурсию с Тураном. Очень всё понравилось. Туран блестящще владеет русским языком, знает историю, многоЕздили на экскурсию с Тураном. Очень всё понравилось. Туран блестящще владеет русским языком, знает историю, многоЕздили на экскурсию с Тураном. Очень всё понравилось. Туран блестящще владеет русским языком, знает историю, много

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Белека)
  2. Древний город Перге и водопад Куршунлу
  3. Античный город Перге и следы Александра Македонского
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. The land of legends
  5. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2024
Сейчас в Белеке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 245 до 304. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2024 год по теме «История и архитектура», 1 ⭐ отзыв, цены от €245. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам