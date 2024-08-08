6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Белека)
Погрузитесь в атмосферу древнего города Калеичи и насладитесь красотой водопада Дюден. Увлекательное путешествие с историческими и природными открытиями
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Перге и водопад Куршунлу
Погрузиться в историю греко-римского периода и насладиться природой в поездке из Белека
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€245 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный город Перге и следы Александра Македонского: экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города
Начало: В вашем отеле в Белеке/Анталье
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€304 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил8 августа 2024Ездили на экскурсию с Тураном. Очень всё понравилось. Туран блестящще владеет русским языком, знает историю, много исторических фактов. Экскурсия не
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2024
Сейчас в Белеке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 245 до 304. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2024 год по теме «История и архитектура», 1 ⭐ отзыв, цены от €245. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь