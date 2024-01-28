Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Белека

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Белеке, цены от €50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
«Храм Николая Угодника в Демре — это место паломничества христиан со всего мира»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
400 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
444400 за всё до 4 чел.
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
Погрузитесь в историю на экскурсии 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова. Уникальные памятники и захватывающие виды ждут вас
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
Храм Св. Николая и затонувший город Кекова: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака
Начало: В вашем отеле
«Познакомлю с историей храма, построенного еще на месте языческого святилища»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 января 2024
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
    Я поехала на эту экскурсию вместе с подругой и мы обе остались в восторге. Это был потрясающий день, полный приключений
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    и открытий. Мы начали нашу экскурсию с посещения города Демре, где мы посмотрели на церковь Святого Николая. Церковь была очень старинной и красивой, в ней было много фресок и мозаик. Мы узнали много о жизни и чудесах Святого Николая. После этого мы отправились на яхту, которая нас ждала в порту. Яхта была уютной, на ней было все необходимое для комфортного плавания. Мы плыли по заливу Кекова, где вода была такая прозрачная, что можно было видеть дно. Мы также увидели развалины затонувшего города, который был потоплен в результате землетрясения. Это было очень захватывающее зрелище, как будто мы попали в другой мир. Затем мы поехали в Миру, где мы увидели древние ликийские гробницы, высеченные в скалах. Они были очень впечатляющими и загадочными, некоторые из них имели резные фасады и колонны. Мы также посмотрели на амфитеатр, где можно было почувствовать дух древности. Экскурсовод был просто супер. Он знал все об истории и культуре Турции, рассказывал нам много интересных историй и легенд. Он был очень доброжелательным и внимательным, помогал нам во всем и делал наше путешествие еще более приятным. Экскурсия была одним из лучших дней в моей жизни. Я получила массу эмоций и впечатлений, узнала много нового и интересного. Я очень благодарна за эту возможность и рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет провести незабываемый день в Турции.

  • А
    Александр
    3 января 2024
    2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
    Все было отлично!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
    Я в восторге от экскурсии! Гид Марина - настоящий профессионал: знает и любит свою работу, умеет увлечь и развеселить туристов.
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    Организация экскурсии - безупречна: начиная от бронирования на сайте – все расписали в WhatsApp, приехали вовремя, описание на сайте соответствует действительности. Посещаемые места - потрясающие: Мира с гробницами и театром, Демре с церковью Святого Николая, Кекова с затонувшим городом и прозрачной водой. Спасибо Марине и всем, кто сделал этот день незабываемым!

  • М
    Марина
    16 июля 2023
    2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
    Нам все очень понравилось! И подача материала и, собственно, сам материал. Гид - прекрасный рассказчик и чудесный человек. В общем, лучшей экскурсии - и желать невозможно. Так что большущее вам спасибо! От всей души)))
  • А
    Анна
    16 ноября 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
    Гид супер!!! очень квалифицированный, доброжелательный! Спасибо огромное!
  • А
    Александр
    30 июля 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
    Классная экскурсия Прекрасная, живописная дорога вдоль побережья Очень интересно и в храме, и в городе Отличная организация поездки гидом Содержательные и интересные рассказы Угура Очень благодарны Угуру за проведённое вместе время, за много новых знаний и великолепных впечатлений 5 с плюсом по всем пунктам!
  • А
    Аля
    13 ноября 2021
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
    Путешествие в Турцию в ноябре месяце принесло нам не только отличную летнюю погоду, но и увлекательные открытия местных достопримечательностей, а
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    помогал нашей семье в этом опытный гид Угур. Заказывала экскурсию в Античный храм и город Мира еще в Москве. Сразу же получила информацию о подтверждении. В день экскурсии никаких опозданий, гид пунктуален. Машина комфортная, брали микроавтобус, тк семья из 4 человек, без маленьких. Все прошло замечательно. На нашу просьбу дополнить экскурсию посещением еще одного красивого места, Угур нам пошел навстречу, хотя время экскурсии увеличилось. Также была просьба заехать в аэропорт, поискать наш оставленный багаж, также не была пропущена. Угур и в этом нам помог) Так что, если вам нужен опытный и отзывчивый гид- рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. 2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
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  3. 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
  4. Храм Св. Николая и затонувший город Кекова: экскурсия в мини-группе
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Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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