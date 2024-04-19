1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
«Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Белека в Сиде: История, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе
«А в мечети Кулийе узнаете интересные факты о роли религии в современной Турции»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
«Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
444€400 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
Погрузитесь в историю на экскурсии 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова. Уникальные памятники и захватывающие виды ждут вас
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
Индивидуальная
12 часов
Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака
Начало: В вашем отеле
«Познакомлю с историей храма, построенного еще на месте языческого святилища»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 апреля 2024Добрый день! Одним из лучших наших решений было заказать экскурсию у Исмета. Он забрал нас в оговоренное время в отеле, по
- ДДарья26 февраля 2024Путешествие с Исметом понравилось. Узнали много нового из уст человека, который здесь вырос, влюблен в свою страну и родные места.
- ТТатьяна28 января 2024Я поехала на эту экскурсию вместе с подругой и мы обе остались в восторге. Это был потрясающий день, полный приключений
- ААлександр3 января 2024Все было отлично!
- ННаталья25 июля 2023Я в восторге от экскурсии! Гид Марина - настоящий профессионал: знает и любит свою работу, умеет увлечь и развеселить туристов.
- ММарина16 июля 2023Нам все очень понравилось! И подача материала и, собственно, сам материал. Гид - прекрасный рассказчик и чудесный человек. В общем, лучшей экскурсии - и желать невозможно. Так что большущее вам спасибо! От всей души)))
- ООксана9 мая 2023Прекрасный экскурсовод Исмет, человек, который любит свой город, свою историю и передаёт эту любовь гостям. Его рассказ влюбляет в это
- ААнна16 ноября 2022Гид супер!!! очень квалифицированный, доброжелательный! Спасибо огромное!
- ААлександр30 июля 2022Классная экскурсия Прекрасная, живописная дорога вдоль побережья Очень интересно и в храме, и в городе Отличная организация поездки гидом Содержательные и интересные рассказы Угура Очень благодарны Угуру за проведённое вместе время, за много новых знаний и великолепных впечатлений 5 с плюсом по всем пунктам!
- ААля13 ноября 2021Путешествие в Турцию в ноябре месяце принесло нам не только отличную летнюю погоду, но и увлекательные открытия местных достопримечательностей, а
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Святые места»
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