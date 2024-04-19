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и открытий. Мы начали нашу экскурсию с посещения города Демре, где мы посмотрели на церковь Святого Николая. Церковь была очень старинной и красивой, в ней было много фресок и мозаик. Мы узнали много о жизни и чудесах Святого Николая. После этого мы отправились на яхту, которая нас ждала в порту. Яхта была уютной, на ней было все необходимое для комфортного плавания. Мы плыли по заливу Кекова, где вода была такая прозрачная, что можно было видеть дно. Мы также увидели развалины затонувшего города, который был потоплен в результате землетрясения. Это было очень захватывающее зрелище, как будто мы попали в другой мир. Затем мы поехали в Миру, где мы увидели древние ликийские гробницы, высеченные в скалах. Они были очень впечатляющими и загадочными, некоторые из них имели резные фасады и колонны. Мы также посмотрели на амфитеатр, где можно было почувствовать дух древности. Экскурсовод был просто супер. Он знал все об истории и культуре Турции, рассказывал нам много интересных историй и легенд. Он был очень доброжелательным и внимательным, помогал нам во всем и делал наше путешествие еще более приятным. Экскурсия была одним из лучших дней в моей жизни. Я получила массу эмоций и впечатлений, узнала много нового и интересного. Я очень благодарна за эту возможность и рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет провести незабываемый день в Турции.