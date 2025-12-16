Индивидуальная
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
Древний город Перге и водопад Куршунлу
Погрузитесь в историю Перге и насладитесь красотой водопада Куршунлу. Идеальное сочетание древности и природы для незабываемого отдыха
Античный город Перге и следы Александра Македонского
Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города
