Погрузитесь в атмосферу древней Памфилии! Утро начнётся среди колонн Перге, день пройдет в тени легендарного театра Аспендоса, а завершится у прохладных струй водопада Куршунлу. Вы услышите истории, которые скрывают камни древних городов, и откроете для себя мир, где переплелись культура, вера и природа.

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Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Тайминг указан примерно. В первую очередь ориентируемся на ваш интерес и никуда не спешим. Выезд возможен с 8:00 до 11:30.

8:00 — выезд из отелей Белека

Комфортабельный трансфер доставит вас к первым древним руинам Панфилии, а за окном откроются живописные горы и зелёные долины.

9:15 — античный город Перге

Вы окажетесь среди храмов и мозаик, сохранивших дух античной цивилизации. Мы пройдём по древней улице с колоннами, заглянем в руины римских бань и обсудим легенды о великом Перге.

10:45 — театр Аспендос

Один из самых впечатляющих театров древнего мира, который до сих пор поражает акустикой и монументальностью. Вы подниметесь по ступеням, где когда-то собирались тысячи зрителей, и узнаете секреты его архитектуры.

12:55 — акведук Аспендоса

Массивные каменные арки удивят вас масштабом и инженерной мыслью древности. Поговорим, как этот гигант доставлял воду в город, и пофотографируемся на фоне арок.

13:50 — водопад Куршунлу

Завершим день в тени сосен, у изумрудного водопада. Прогуляемся по тропинкам, вдохнём аромат хвои и сделаем паузу для отдыха.

15:50 — возвращение в отель

По дороге обратно вы сможете ещё раз взглянуть на пейзажи Средиземноморья.

Вы узнаете:

кто построил величественный театр Аспендоса и в чём секрет его идеальной акустики

как отличить греческий театр от римского

зачем возводили огромные акведуки и какие технологии использовали древние инженеры

почему Перге был важным центром Памфилии

какие сюжеты зашифрованы в мозаиках и рельефах античных построек

Организационные детали