Перге - Аспендос - Куршунлу: путешествие сквозь время из Белека
Природа, история и античная красота
Погрузитесь в атмосферу древней Памфилии! Утро начнётся среди колонн Перге, день пройдет в тени легендарного театра Аспендоса, а завершится у прохладных струй водопада Куршунлу.
Вы услышите истории, которые скрывают камни древних городов, и откроете для себя мир, где переплелись культура, вера и природа.
Описание экскурсии
Тайминг указан примерно. В первую очередь ориентируемся на ваш интерес и никуда не спешим. Выезд возможен с 8:00 до 11:30.
8:00 — выезд из отелей Белека
Комфортабельный трансфер доставит вас к первым древним руинам Панфилии, а за окном откроются живописные горы и зелёные долины.
9:15 — античный город Перге
Вы окажетесь среди храмов и мозаик, сохранивших дух античной цивилизации. Мы пройдём по древней улице с колоннами, заглянем в руины римских бань и обсудим легенды о великом Перге.
10:45 — театр Аспендос
Один из самых впечатляющих театров древнего мира, который до сих пор поражает акустикой и монументальностью. Вы подниметесь по ступеням, где когда-то собирались тысячи зрителей, и узнаете секреты его архитектуры.
12:55 — акведук Аспендоса
Массивные каменные арки удивят вас масштабом и инженерной мыслью древности. Поговорим, как этот гигант доставлял воду в город, и пофотографируемся на фоне арок.
13:50 — водопад Куршунлу
Завершим день в тени сосен, у изумрудного водопада. Прогуляемся по тропинкам, вдохнём аромат хвои и сделаем паузу для отдыха.
15:50 — возвращение в отель
По дороге обратно вы сможете ещё раз взглянуть на пейзажи Средиземноморья.
Вы узнаете:
кто построил величественный театр Аспендоса и в чём секрет его идеальной акустики
как отличить греческий театр от римского
зачем возводили огромные акведуки и какие технологии использовали древние инженеры
почему Перге был важным центром Памфилии
какие сюжеты зашифрованы в мозаиках и рельефах античных построек
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, рассчитанном на 1–6 пассажиров
Дополнительно оплачиваются входные билеты: Перге — €11 за чел., детям до 8 лет бесплатно, Аспендос — €15 за чел., детям до 8 лет бесплатно, водопад Куршунлу — ~€2 за чел., детям до 6 лет бесплатно, а также еда и напитки
По запросу и за доплату могу забрать вас из любого отеля Анталии и Белека. Уточняйте стоимость индивидуального трансфера в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 667 туристов
Я профессиональный гид-историк в Анталье, официально работаю в Турции и безнадёжно влюблена в этот город! Буду рада поделиться своими знаниями и любовью с теми, кто хочет понять непростую, многослойную историю читать дальшеуменьшить
Антальи, прочувствовать её колоритную атмосферу и при этом не умереть со скуки.
Со мной вы узнаете о турецких традициях, культуре, менталитете. Я с радостью раскрою вам секреты и легенды Антальи и покажу её красивые виды!
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