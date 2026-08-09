Чтобы испытать самые веселые моменты своей жизни, мы предлагаем вам увлекательные действия — вождение багги по воде и грязи.
Это мероприятие — отличный вариант, сочетающий в себе потрясающие пейзажи Белека, быструю
Это мероприятие — отличный вариант, сочетающий в себе потрясающие пейзажи Белека, быструю
Описание экскурсииПодготовка к приключениям с Багги Сафари • Вам следует надеть удобную одежду и обувь. Так вы получите более комфортное вождение.
- Возьмите с собой головной убор и солнцезащитные очки, чтобы защитить себя от вредного солнечного света во время Багги Сафари. Вы также можете использовать маску, чтобы прикрыть рот, так как мы будем проезжать по пыльным дорогам.
- Не забудьте зарядить камеру или телефон перед выходом из отеля, чтобы подготовить их к съемке! Краткое руководство После того, как мы доставим вас к отправной точке, настанет время познакомиться с автомобилем багги и, конечно же, с нашими профессиональными тренерами! Вы получите подробную информацию от наших инструкторов о том, как пользоваться багги и его оборудованием. ВАЖНО: вам не нужны права для управления этим транспортным средством. Если вам больше 17 лет, вы можете спокойно ездить на багги. Если это не так, вы можете сесть на пассажирское сиденье и по-прежнему наслаждаться этим приключением. Багги Сафари из Анталии начинается За 1,5 часа вы проедете на багги по восхитительной дороге Таврских гор. Наблюдая за окрестностями и наполняя легкие свежим воздухом, вы также получите удовольствие, брызгая грязью и водой вокруг. Не забудьте увековечить веселые и драгоценные моменты на камеру во время этого чудесного путешествия!
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Старая турецкая деревня
Что включено
- Трансфер из отелей
- Багги сафари продолжительностью 1, 5 - 2 часа
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белека
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