Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Что же такое багги?

Багги — небольшой автомобиль, предназначенный для езды по бездорожью, как правило, двухместный. Отличный вариант для сложнопроходимых дорог и преодоление препятствий. Данные автомобили собирают в специальных клубах или любителями нетрадиционных автомобилей. Квадроциклы же являются более развлекательным транспортным средством.

Правила поведения и техника безопасности

Небольшой урок по вождению и чёткий инструктаж помогут вам в управлении багги. Для вашей безопасности каждому выдадутся шлемы. В управлении машиной есть одно ограничение — управлять можно только с 16 лет. Регулярное техническое обслуживание помогает багги держать в норме и допускать к управлению только исправные автомобили.

Пора в путь!

Вся поездка составит 3 часа. Выстроившись в очередь друг за другом вы покорите горные просторы Тавра. В середине дороги мы сделаем остановку для запечатление этих моментов, а также, при желании, искупаемся в горной реке. Получив массу удовольствий вас ждёт обратный путь. Катание по «новой стороне» Турции одно удовольствие и адреналин.

Важная информация

Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.