Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Поездка на багги сафари в Белеке — это непродолжительное по времени, но очень насыщенное путешествие по турецкому бездорожью, сквозь горы ⛰️ и леса полностью под вашим управлением и контролем! Многие путают багги и квадроциклы, но мы поможем вам в этом разобраться.
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Экскурсия

$50 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Багги Сафари в Белеке
Багги Сафари в Белеке
Что же такое багги?
Багги — небольшой автомобиль, предназначенный для езды по бездорожью, как правило, двухместный. Отличный вариант для сложнопроходимых дорог и преодоление препятствий. Данные автомобили собирают в специальных клубах или любителями нетрадиционных автомобилей. Квадроциклы же являются более развлекательным транспортным средством.
Правила поведения и техника безопасности
Небольшой урок по вождению и чёткий инструктаж помогут вам в управлении багги. Для вашей безопасности каждому выдадутся шлемы. В управлении машиной есть одно ограничение — управлять можно только с 16 лет. Регулярное техническое обслуживание помогает багги держать в норме и допускать к управлению только исправные автомобили.
Пора в путь!
Вся поездка составит 3 часа. Выстроившись в очередь друг за другом вы покорите горные просторы Тавра. В середине дороги мы сделаем остановку для запечатление этих моментов, а также, при желании, искупаемся в горной реке. Получив массу удовольствий вас ждёт обратный путь. Катание по «новой стороне» Турции одно удовольствие и адреналин.
Важная информация
Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Необходимая защитная экипировка
  • Страховка
  • Инструктаж
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Фото и видео
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенца
  • солнцезащитные очки
  • крем от солнца и головные уборы.
Багги Сафари в Белеке
Багги Сафари в Белеке
Багги Сафари в Белеке
Багги Сафари в Белеке
Багги Сафари в Белеке
Время проведения: Ежедневно с 10:00 до 14:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
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