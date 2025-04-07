BREEZES T. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия в стамбульский «Аквариум»

BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Белека
На экскурсии 🧭 вы совершите географическое путешествие от Черного моря 🌊 до Тихого океана и познакомитесь с обитателями морских глубин из разных уголков планеты, перемещаясь от одного тематического зала к другому.

Рассмотрите копию корабля, бороздившего беломорские просторы, и макет подводной лодки.

Изучите амазонскую сельву и посетите зал с пещерными образованиями.

А также узнаете о роли океанариума в сохранении мировой морской фауны и оцените оригинальную концепцию интерьера.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $60 за человека

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Экскурсия в стамбульский «Аквариум»
Экскурсия в стамбульский «Аквариум»
Вас ожидает путешествие по ультрасовременному океанариуму.
Чтобы обитатели находились в естественной для себя среде, а посетители могли почувствовать атмосферу настоящего океана, залы оснастили по последнему слову техники и создали оригинальные конструкции. Кроме того, для детей здесь предусмотрели игровые и познавательные развлечения. На экскурсии 🧭 вы узнаете, как удалось воплотить проект в жизнь, по какому принципу выбрали 17 зон (среди которых есть Средиземноморье, Панамский канал, Антарктика и другие), и как на площади в 22 тыс. кв. м. чувствует себя 15 тыс. сухопутных и морских жителей.
В каждом зале вас будет ждать мир морской фауны в миниатюре: в одном — проплывающие над головой акулы, в другом — забавные пингвины из Антарктики, вот сливается с песком черноморский звездочет, а здесь можно потрогать маленьких порхающих скатов. Вы услышите, как они живут, чем питаются и какими особенными характеристиками обладают. Кроме того, вы посетите зал со сталактитами и сталагмитами, рассмотрите макеты корабля и подводной лодки, взглянете на воссозданный тропический лес 🌳 Южной Америки и увидите красочные коралловые рифы.
Что не входит
  • Сбор гостей на экскурсии будет из отелей расположенных в регионах Белек
  • Кунду
  • Лара
  • Анталья-центр
  • другие регионы по запросу и за доп. оплату
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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