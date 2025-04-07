BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

Вас ожидает путешествие по ультрасовременному океанариуму.

Чтобы обитатели находились в естественной для себя среде, а посетители могли почувствовать атмосферу настоящего океана, залы оснастили по последнему слову техники и создали оригинальные конструкции. Кроме того, для детей здесь предусмотрели игровые и познавательные развлечения. На экскурсии 🧭 вы узнаете, как удалось воплотить проект в жизнь, по какому принципу выбрали 17 зон (среди которых есть Средиземноморье, Панамский канал, Антарктика и другие), и как на площади в 22 тыс. кв. м. чувствует себя 15 тыс. сухопутных и морских жителей.

В каждом зале вас будет ждать мир морской фауны в миниатюре: в одном — проплывающие над головой акулы, в другом — забавные пингвины из Антарктики, вот сливается с песком черноморский звездочет, а здесь можно потрогать маленьких порхающих скатов. Вы услышите, как они живут, чем питаются и какими особенными характеристиками обладают. Кроме того, вы посетите зал со сталактитами и сталагмитами, рассмотрите макеты корабля и подводной лодки, взглянете на воссозданный тропический лес 🌳 Южной Америки и увидите красочные коралловые рифы.

Вас также ждет посещение снежной комнаты, XD CINEMA и комнаты с рептилиями.