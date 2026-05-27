Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден из Белека (в группе)
Насладиться прохладой воды, живописными видами и пением птиц
На этом маршруте мы совместили 3 отличных места для отдыха.
Если вы хотите укрыться от томной жары и увидеть самые известные водопады Антальи, то наша экскурсия именно для вас! По пути гид расскажет об истории города и особенностях водопадов.
Описание экскурсии
Куршунлу
Вы прогуляетесь по живописной тропе в лесной тиши и прохладе. Спуски хорошо оборудованы — будет удобно и взрослым, и детям. В небольших прудах рядом с водопадом можно полюбоваться рыбками. А ещё заслушаться пением птиц — их тут более 100 видов. На территории есть 200-летняя водяная мельница, а за водопадом — оборудованная пещера.
Нижний Дюден
Нижний Дюден занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой водопад с пресной водой. В зимний и весенний периоды 45-метровые каскады полноводнее из-за дождей и таяния снега в горах.
Верхний Дюден
Этому водопаду около 500 лет. Он берёт начало в одноименной реке Дюден и 27-метровой волной падает в озеро. Под водопадом есть оборудованная пещера со специальными скамейками для наблюдения. Близко посмотреть на падающие струи воды — неповторимые эмоции.
Программа экскурсии
Забираем вас из отеля
Движемся к первому водопаду — Куршунлу. Спускаемся к нему, чтобы сделать фото и видео. Свободное время — 40 минут.
Отправляемся к Нижнему Дюдену. Смотрим на него со смотровой площадки сверху 30–45 минут.
Обедаем и заезжаем в сувенирную лавку
Посещаем водопад Верхний Дюден. Свободное время — 1,5 часа.
Привозим вас обратно к вашему отелю
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты, обед, страховка
Заберём вас из Белека
Дополнительно оплачиваются напитки и личные расходы
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии на «Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден из Белека (в группе)»