На этом маршруте мы совместили 3 отличных места для отдыха. Если вы хотите укрыться от томной жары и увидеть самые известные водопады Антальи, то наша экскурсия именно для вас! По пути гид расскажет об истории города и особенностях водопадов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Куршунлу

Вы прогуляетесь по живописной тропе в лесной тиши и прохладе. Спуски хорошо оборудованы — будет удобно и взрослым, и детям. В небольших прудах рядом с водопадом можно полюбоваться рыбками. А ещё заслушаться пением птиц — их тут более 100 видов. На территории есть 200-летняя водяная мельница, а за водопадом — оборудованная пещера.

Нижний Дюден

Нижний Дюден занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой водопад с пресной водой. В зимний и весенний периоды 45-метровые каскады полноводнее из-за дождей и таяния снега в горах.

Верхний Дюден

Этому водопаду около 500 лет. Он берёт начало в одноименной реке Дюден и 27-метровой волной падает в озеро. Под водопадом есть оборудованная пещера со специальными скамейками для наблюдения. Близко посмотреть на падающие струи воды — неповторимые эмоции.

Программа экскурсии

Забираем вас из отеля

Движемся к первому водопаду — Куршунлу. Спускаемся к нему, чтобы сделать фото и видео. Свободное время — 40 минут.

Отправляемся к Нижнему Дюдену. Смотрим на него со смотровой площадки сверху 30–45 минут.

Обедаем и заезжаем в сувенирную лавку

Посещаем водопад Верхний Дюден. Свободное время — 1,5 часа.

Привозим вас обратно к вашему отелю

Организационные детали