Мои заказы

Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден из Белека (в группе)

Насладиться прохладой воды, живописными видами и пением птиц
На этом маршруте мы совместили 3 отличных места для отдыха.

Если вы хотите укрыться от томной жары и увидеть самые известные водопады Антальи, то наша экскурсия именно для вас! По пути гид расскажет об истории города и особенностях водопадов.
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден из Белека (в группе)
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден из Белека (в группе)
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден из Белека (в группе)

Описание экскурсии

Куршунлу

Вы прогуляетесь по живописной тропе в лесной тиши и прохладе. Спуски хорошо оборудованы — будет удобно и взрослым, и детям. В небольших прудах рядом с водопадом можно полюбоваться рыбками. А ещё заслушаться пением птиц — их тут более 100 видов. На территории есть 200-летняя водяная мельница, а за водопадом — оборудованная пещера.

Нижний Дюден

Нижний Дюден занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой водопад с пресной водой. В зимний и весенний периоды 45-метровые каскады полноводнее из-за дождей и таяния снега в горах.

Верхний Дюден

Этому водопаду около 500 лет. Он берёт начало в одноименной реке Дюден и 27-метровой волной падает в озеро. Под водопадом есть оборудованная пещера со специальными скамейками для наблюдения. Близко посмотреть на падающие струи воды — неповторимые эмоции.

Программа экскурсии

  • Забираем вас из отеля
  • Движемся к первому водопаду — Куршунлу. Спускаемся к нему, чтобы сделать фото и видео. Свободное время — 40 минут.
  • Отправляемся к Нижнему Дюдену. Смотрим на него со смотровой площадки сверху 30–45 минут.
  • Обедаем и заезжаем в сувенирную лавку
  • Посещаем водопад Верхний Дюден. Свободное время — 1,5 часа.
  • Привозим вас обратно к вашему отелю

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты, обед, страховка
  • Заберём вас из Белека
  • Дополнительно оплачиваются напитки и личные расходы
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал
Эрдал — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден из Белека (в группе)»

Из Белека - в Анталью
На машине
Сплавы и рафтинг
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Белека - в Анталью
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
€398 за всё до 8 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
На машине
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Познакомиться с историей района Калеичи и посетить одни из красивейших водопадов Турции
Начало: У вашего отеля
29 мая в 09:00
1 июл в 09:00
€295 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
На машине
4.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
7 июн в 08:30
9 июн в 08:30
€250 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
7 июн в 08:00
9 июн в 08:00
€321 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
€65 за человека