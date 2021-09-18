Что вас ожидает

Сагалассос: перемещение во времени

Вы увидите главные достопримечательности древнего города: центральную площадь, амфитеатр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Оцените сохранившиеся образцы ажурной резьбы по камню и античные барельефы. Раскроете, как Сагалассос связан с Александром Македонским, на какую эпоху пришелся его расцвет и что положило конец его развитию.

Озеро Салда — турецкие Мальдивы

Салда покорит вас бирюзовой водой, чистейшим песком и сказочными видами. Я раскрою, какие полезные минералы в нем содержатся, почему озеро не нагревается даже в сильную жару и какое отношение оно имеет к Марсу. А также: как объяснить ярко-голубой окрас озера, почему его береговая линия не типична для Турции и в чем особенности местного климата.

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