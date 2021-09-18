Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Белека, где вы сможете сочетать исследование многовековой истории с наслаждением фантастической природой Турции.Ваш маршрут начнется с посещения древнего города Сагалассос, где вы окунетесь в

атмосферу прошлого, увидите центральную площадь, амфитеатр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Вы узнаете о связи Сагалассоса с Александром Македонским, увидите сохранившиеся античные барельефы и оцените мастерство древних резчиков по камню. Затем ваше путешествие продолжится в горы, где вы сможете отдохнуть на берегу озера Салда, известного своей бирюзовой водой и чистейшим песком, напоминающим турецкие Мальдивы. Вы узнаете о полезных минералах, содержащихся в воде озера, и увидите, какое отношение озеро имеет к Марсу. Важно отметить, что входные билеты в Сагалассос не включены в стоимость экскурсии и составляют 170 лир с человека, дети до 8 лет посещают бесплатно. Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Это путешествие станет незабываемым опытом, сочетающим в себе исследование древних руин и наслаждение неповторимыми пейзажами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной температурой и максимальной красотой природных пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.