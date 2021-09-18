Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Белека, где вы сможете сочетать исследование многовековой истории с наслаждением фантастической природой Турции.
Ваш маршрут начнется с посещения древнего города Сагалассос, где вы окунетесь в
Ваш маршрут начнется с посещения древнего города Сагалассос, где вы окунетесь в
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю античного города
- 🌊 Уникальные виды озера Салда
- 🗿 Древние барельефы и резьба по камню
- 🚶♂️ Индивидуальный подход и гид-историк
- 🌿 Чистейший воздух и природа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной температурой и максимальной красотой природных пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Центральная площадь Сагалассоса
- Амфитеатр Сагалассоса
- Фонтан Антонинлер
- Озеро Салда
Описание экскурсии
Сагалассос: перемещение во времени
Вы увидите главные достопримечательности древнего города: центральную площадь, амфитеатр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Оцените сохранившиеся образцы ажурной резьбы по камню и античные барельефы. Раскроете, как Сагалассос связан с Александром Македонским, на какую эпоху пришелся его расцвет и что положило конец его развитию.
Озеро Салда — турецкие Мальдивы
Салда покорит вас бирюзовой водой, чистейшим песком и сказочными видами. Я раскрою, какие полезные минералы в нем содержатся, почему озеро не нагревается даже в сильную жару и какое отношение оно имеет к Марсу. А также: как объяснить ярко-голубой окрас озера, почему его береговая линия не типична для Турции и в чем особенности местного климата.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Сагалассос — 170 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень довольны этим неизбитым маршрутом. Древний город впечатлил! Нет туристов. В городе вы и археологи. Ко всему ещё можно прикоснуться. Фонтан - чудо! Не передаст ни одна фотография.
Однозначно, рекомендую.
Гид - комфортен, общителен, готов подстраиваться под ваши потребности и особые запросы. Много информации. 👍
Однозначно, рекомендую.
Гид - комфортен, общителен, готов подстраиваться под ваши потребности и особые запросы. Много информации. 👍
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К
Поездка прошла на одном дыхании.
Интересно, легко!
Угур любит и знает свою страну, ее историю.
с ним легко и познавательно.
Путешествовать обязательно!
Турция яркая и многообразная страна.
и запоминаем мы все путешествия благодарю впечатлениям Для нас это было тепло и радостно.
Угур, благодарим Вас.
Интересно, легко!
Угур любит и знает свою страну, ее историю.
с ним легко и познавательно.
Путешествовать обязательно!
Турция яркая и многообразная страна.
и запоминаем мы все путешествия благодарю впечатлениям Для нас это было тепло и радостно.
Угур, благодарим Вас.
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