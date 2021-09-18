Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека

Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин

5
1 отзыв
Приглашаю в насыщенное путешествие, соединяющее многовековую историю и фантастическую природу Турции.

Вы исследуете античный город Сагалассос, где когда-то кипела жизнь и друг за другом возводились торговые площади, улицы и термы.

А также отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека

Что вас ожидает

Сагалассос: перемещение во времени

Вы увидите главные достопримечательности древнего города: центральную площадь, амфитеатр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Оцените сохранившиеся образцы ажурной резьбы по камню и античные барельефы. Раскроете, как Сагалассос связан с Александром Македонским, на какую эпоху пришелся его расцвет и что положило конец его развитию.

Озеро Салда — турецкие Мальдивы

Салда покорит вас бирюзовой водой, чистейшим песком и сказочными видами. Я раскрою, какие полезные минералы в нем содержатся, почему озеро не нагревается даже в сильную жару и какое отношение оно имеет к Марсу. А также: как объяснить ярко-голубой окрас озера, почему его береговая линия не типична для Турции и в чем особенности местного климата.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Сагалассос — 17, 5 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Т
18 сен 2021
Очень довольны этим неизбитым маршрутом. Древний город впечатлил! Нет туристов. В городе вы и археологи. Ко всему ещё можно прикоснуться. Фонтан - чудо! Не передаст ни одна фотография.
Однозначно, рекомендую.
Гид - комфортен, общителен, готов подстраиваться под ваши потребности и особые запросы. Много информации. 👍

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Белеке

Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
4.3
3
13ч
50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Белека (без шопинга)
16ч
$40
за 1 чел.
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Белека (без шопинга)
Совершите великолепную прогулку по Античному городу Хиераполис
03:00 - 04:00 трансфер в регионе Белек
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)
16ч
$70
за 1 чел.
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)
Что может быть лучше осмотра достопримечательностей и наслаждения природой в одном туре
По средам и субботам с 03:30 до 19:00
Из Белека в древнюю Кибиру
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
320
за 1-6 чел.
Из Белека в древнюю Кибиру
Увидеть руины римского города, познакомиться с Медузой Горгоной и проникнуться атмосферой античности
Древняя Мира и затонувший город Кекова
4.8
6
13ч
$50
за 1 чел.
Древняя Мира и затонувший город Кекова
На нашей экскурсии вас ждет знакомство с древней ликийской культурой
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
4.7
7
16ч
$55
за 1 чел.
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
С турецкого языка Памуккале переводится как "хлопковая крепость" или "хлопковый замок"
Вторник и пятница в 04:15 - 20:00
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Индивидуальная экскурсия
$170
за 1-4 чел.
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Аспендос - это один из самых популярных античных городов в Анталии
По договоренности
Из Белека — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Индивидуальная экскурсия
5
2
300
за 1-6 чел.
Из Белека — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Посетить два древних города, полюбоваться водопадом и погрузиться в античную историю
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Белека
16ч
$40
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Белека
03:00 - 04:00 трансфер в регионе
Фонтаны античного Сагалассоса
Индивидуальная экскурсия
4.8
10
$250
за 1-4 чел.
Фонтаны античного Сагалассоса
Приглашаю вас на прогулку по Сагалассосу
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Индивидуальная экскурсия
5
3
150
135
за 1-9 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Открыть красивые уединенные места, познакомиться с бытом горных деревушек и покататься над пропастью
Джиппинг в Белеке
4.9
7
$30
за 1 чел.
Джиппинг в Белеке
Любителей активного отдыха и потайных, нетуристических мест приглашаем в увлекательное путешествие на...
Ежедневно с 08:30 до 17:00.

Угур проводит ещё 6 экскурсий

Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Индивидуальная экскурсия
5
6
4ч 30м
200
180
за 1-4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
288
245
за 1-4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Индивидуальная экскурсия
5
1
13ч
333
300
за 1-4 чел.
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Индивидуальная экскурсия
5
2
216
195
за 1-4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Познакомиться с античной историей города, погулять среди руин и полюбоваться каскадом горных вод
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Индивидуальная экскурсия
12ч
305
275
за 1-4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески
Из Белека к озеру Салда: побег от жары
Индивидуальная экскурсия
258
220
за 1-4 чел.
Из Белека к озеру Салда: побег от жары
Отправиться к райскому озеру, раскрыть его секреты и отдохнуть среди ярких пейзажей
У нас ещё много экскурсий 😎 в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белеке
🇹🇷