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Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека

Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Белека, где вы сможете сочетать исследование многовековой истории с наслаждением фантастической природой Турции.

Ваш маршрут начнется с посещения древнего города Сагалассос, где вы окунетесь в
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атмосферу прошлого, увидите центральную площадь, амфитеатр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи.

Вы узнаете о связи Сагалассоса с Александром Македонским, увидите сохранившиеся античные барельефы и оцените мастерство древних резчиков по камню.

Затем ваше путешествие продолжится в горы, где вы сможете отдохнуть на берегу озера Салда, известного своей бирюзовой водой и чистейшим песком, напоминающим турецкие Мальдивы.

Вы узнаете о полезных минералах, содержащихся в воде озера, и увидите, какое отношение озеро имеет к Марсу.

Важно отметить, что входные билеты в Сагалассос не включены в стоимость экскурсии и составляют 170 лир с человека, дети до 8 лет посещают бесплатно. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Это путешествие станет незабываемым опытом, сочетающим в себе исследование древних руин и наслаждение неповторимыми пейзажами

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю античного города
  • 🌊 Уникальные виды озера Салда
  • 🗿 Древние барельефы и резьба по камню
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход и гид-историк
  • 🌿 Чистейший воздух и природа

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной температурой и максимальной красотой природных пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека

Что можно увидеть

  • Центральная площадь Сагалассоса
  • Амфитеатр Сагалассоса
  • Фонтан Антонинлер
  • Озеро Салда

Описание экскурсии

Сагалассос: перемещение во времени

Вы увидите главные достопримечательности древнего города: центральную площадь, амфитеатр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Оцените сохранившиеся образцы ажурной резьбы по камню и античные барельефы. Раскроете, как Сагалассос связан с Александром Македонским, на какую эпоху пришелся его расцвет и что положило конец его развитию.

Озеро Салда — турецкие Мальдивы

Салда покорит вас бирюзовой водой, чистейшим песком и сказочными видами. Я раскрою, какие полезные минералы в нем содержатся, почему озеро не нагревается даже в сильную жару и какое отношение оно имеет к Марсу. А также: как объяснить ярко-голубой окрас озера, почему его береговая линия не типична для Турции и в чем особенности местного климата.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Сагалассос — 170 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Очень довольны этим неизбитым маршрутом. Древний город впечатлил! Нет туристов. В городе вы и археологи. Ко всему ещё можно прикоснуться. Фонтан - чудо! Не передаст ни одна фотография.
Однозначно, рекомендую.
Гид - комфортен, общителен, готов подстраиваться под ваши потребности и особые запросы. Много информации. 👍
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К
Поездка прошла на одном дыхании.
Интересно, легко!
Угур любит и знает свою страну, ее историю.
с ним легко и познавательно.
Путешествовать обязательно!
Турция яркая и многообразная страна.
и запоминаем мы все путешествия благодарю впечатлениям Для нас это было тепло и радостно.
Угур, благодарим Вас.
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