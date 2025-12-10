Найдено 3 экскурсии в категории « Улицы и переулки » в Белеке, цены от €320. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 7 отзывов Водная прогулка Идеальный день в Анталье: от Белека до величия древности Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес «Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена» €325 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека «А также: в чем особенности местной архитектуры и зачем на главной улице возвели каскадный водный канал» €320 за всё до 4 чел. На машине 13 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Из Белека - в Памуккале Откройте для себя Памуккале - уникальное место с белоснежными террасами и целебными водами. Узнайте историю Иераполиса и насладитесь комфортом поездки «Вы погуляете по искрящимся на солнце белоснежным кальциевым террасам, окунётесь в целебные воды бассейна Клеопатры и пройдёте по улицам старинного Иераполиса» €500 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Белека

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Улицы и переулки»

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Белека. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод