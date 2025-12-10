Водная прогулка
Идеальный день в Анталье: от Белека до величия древности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес
«Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
«А также: в чем особенности местной архитектуры и зачем на главной улице возвели каскадный водный канал»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека - в Памуккале
Откройте для себя Памуккале - уникальное место с белоснежными террасами и целебными водами. Узнайте историю Иераполиса и насладитесь комфортом поездки
«Вы погуляете по искрящимся на солнце белоснежным кальциевым террасам, окунётесь в целебные воды бассейна Клеопатры и пройдёте по улицам старинного Иераполиса»
Завтра в 04:00
12 дек в 04:00
€500 за всё до 4 чел.
