Отправьтесь в морское путешествие и откройте для себя скрытые уголки побережья с кристально чистой водой. Комфортабельная яхта подарит вам настоящий отдых вдали от суеты. На маршруте предусмотрены остановки для купания в уединённых бухтах. Это идеальный способ провести день на море, наслаждаясь солнцем, водой и красивыми пейзажами.
Описание экскурсииЧастный круиз на яхте: день в уединённых бухтах Подарите себе и своим близким особенный день на море — вдали от людных пляжей и городского шума. Уютная белоснежная яхта доставит вас к самым красивым уголкам побережья. Это путешествие подарит вам не только купание в кристально чистой воде, но и атмосферу полного отдыха и уединения. Наслаждайтесь природой, солнцем, морским бризом и моментами, которые захочется сохранить в памяти надолго. Организация и детали тура Аренда яхты осуществляется по предварительной заявке — если выбранное вами время занято, мы обязательно предложим удобную альтернативу. В назначенный час мы приедем за вами в отель и отвезём в порт, где вас встретит команда и капитан судна. По окончании морской прогулки мы организуем обратный трансфер прямо к вашему отелю. Вы можете выбрать формат путешествия: 3 часа на борту — идеальный вариант для короткой передышки от пляжа; 4 часов — для тех, кто хочет расслабиться по максимуму и насладиться морем неспешно. Важная информация:
- Время выезда может варьироваться в зависимости от вашего расположения — уточняйте у нас точные детали.
- Не забудьте с собой: солнцезащитные принадлежности, купальники, полотенце.
- Это индивидуальный тур, поэтому вся яхта будет только в вашем распоряжении — вы и ваши спутники, без посторонних.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Страховка
- Трансфер от и до отеля
Что не входит в цену
- Напитки
- Обед (оплачивается при бронировании)
- Фото, видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Время выезда может варьироваться в зависимости от вашего расположения - уточняйте у нас точные детали
- Не забудьте с собой: солнцезащитные принадлежности, купальники, полотенце
- Это индивидуальный тур, поэтому вся яхта будет только в вашем распоряжении - вы и ваши спутники, без посторонних
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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