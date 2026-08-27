Погрузитесь в атмосферу безмятежности и красоты на морской прогулке из Белека.
Вас ждёт путешествие на комфортабельной яхте по бирюзовым водам Средиземного моря с остановками для купания в укромных бухтах. Попробуйте рыбалку с опытной командой и насладитесь вкусным обедом прямо на борту. Одной из главных точек маршрута станет живописная бухта Фаселис. Это идеальный способ расслабиться, полюбоваться природой и провести день с удовольствием.
Вас ждёт путешествие на комфортабельной яхте по бирюзовым водам Средиземного моря с остановками для купания в укромных бухтах. Попробуйте рыбалку с опытной командой и насладитесь вкусным обедом прямо на борту. Одной из главных точек маршрута станет живописная бухта Фаселис. Это идеальный способ расслабиться, полюбоваться природой и провести день с удовольствием.
Описание мастер-класса
Атмосфера безмятежности и красоты Представьте себе день, когда ничто не тревожит, а вокруг — только море, солнце и легкий бриз. Утром мы заберем вас прямо из отеля и отвезем к комфортабельной яхте, где уже начинается ваше морское приключение. Как только вы окажетесь на борту, почувствуете, как сходит напряжение, а предвкушение ярких впечатлений захватывает дух. Откиньтесь на мягкие подушки палубы, ловите солнечные лучи, делайте снимки на фоне завораживающих прибрежных пейзажей. В программе — купание в кристальных бухтах, рыбалка с опытной командой и мастер-класс по ловле в открытом море. Даже бывалые рыбаки получают здесь удовольствие от каждого заброса снастей. Живописная прогулка Одним из ярких моментов станет остановка у бухты Фаселис — жемчужины Средиземного побережья с чистейшей водой и зелеными склонами вокруг. Пока вы купаетесь или просто отдыхаете, команда приготовит аппетитный обед: нежная рыба, сочные котлетки или курица — выбор за вами. После обеда — продолжение маршрута по живописным уединенным уголкам, где море переливается десятками оттенков голубого. Это идеальный день, чтобы отдохнуть от суеты, соединиться с природой и наполниться морской энергией. Важная информация:
Не забудьте купальник и полотенце, возьмите защиту от солнца: крем, очки, головной убор.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
- Обед
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Не забудьте купальник и полотенце
- Возьмите защиту от солнца: крем
- Очки
- Головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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