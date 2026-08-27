Атмосфера безмятежности и красоты Представьте себе день, когда ничто не тревожит, а вокруг — только море, солнце и легкий бриз. Утром мы заберем вас прямо из отеля и отвезем к комфортабельной яхте, где уже начинается ваше морское приключение. Как только вы окажетесь на борту, почувствуете, как сходит напряжение, а предвкушение ярких впечатлений захватывает дух. Откиньтесь на мягкие подушки палубы, ловите солнечные лучи, делайте снимки на фоне завораживающих прибрежных пейзажей. В программе — купание в кристальных бухтах, рыбалка с опытной командой и мастер-класс по ловле в открытом море. Даже бывалые рыбаки получают здесь удовольствие от каждого заброса снастей. Живописная прогулка Одним из ярких моментов станет остановка у бухты Фаселис — жемчужины Средиземного побережья с чистейшей водой и зелеными склонами вокруг. Пока вы купаетесь или просто отдыхаете, команда приготовит аппетитный обед: нежная рыба, сочные котлетки или курица — выбор за вами. После обеда — продолжение маршрута по живописным уединенным уголкам, где море переливается десятками оттенков голубого. Это идеальный день, чтобы отдохнуть от суеты, соединиться с природой и наполниться морской энергией. Важная информация:

Не забудьте купальник и полотенце, возьмите защиту от солнца: крем, очки, головной убор.