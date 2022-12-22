Я приглашаю вас в однодневное путешествие по местам, воспетым еще Гомером много веков назад. Проезжая вдоль гор, морских бухт и ароматных оливковых и апельсиновых рощ, вы увидите руины древнего города Олимпос, спуститесь на один из самых красивых пляжей Турции и послушаете о турецкой культуре и традициях. А в завершение поднимитесь на мистическую гору Янарташ — к горящим языкам пламени злобной Химеры.

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Описание

Что вас ожидает

Античный город Олимпос: загадки древности

Мы выезжаем из города и отправляемся к первой остановке на нашем маршруте: городу Олимпос. Говорят, что поселение основали морские разбойники — их привлекали укромные бухты, разбросанные вдоль берега моря. Кроме того, само побережье окружено неприступными скалами с множеством пещер — есть, где укрыться.

Ну а мы насладимся морскими пейзажами и, прогулявшись вдоль руин древних домов и заглянув к настоящим римским термам и некрополю, представим, как кипела здесь жизнь много веков назад.

Пляж Олимпос

Конечно, нельзя не заглянуть на один из местных пляжей. Место, в которое мы отправимся, пришлось по вкусу морским черепахам — они выбирают его для вывода потомства. В теплое время года здесь можно поплавать с маской и ластами в компании любопытных рыбок.

Мифические костры горы Янарташ

Ну и квинтэссенция нашего путешествия — мистическая гора Янарташ. Это одно из редких мест в мире, где на протяжении веков из под земли вырываются языки пламени. Древние люди не знали причину этого явления, поэтому приписывали кострам мифические свойства. Считалось, что именно здесь обитает злобная Химера. Проверим?

Организационные детали