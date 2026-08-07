Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Белека, где история и природа Турции раскрываются во всей красе
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, начинающийся в Белеке и ведущий через живописные горы и морские бухты к руинам древнего города Олимпос. Здесь, среди ароматных оливковых и апельсиновых рощ, читать дальшеуменьшить
вы окунетесь в историю, воспетую Гомером.
После исследования античных руин и римских терм, ваш путь ляжет на один из самых красивых пляжей Турции, где можно будет насладиться солнцем и теплым морем.
А затем, в кульминации путешествия, вы подниметесь на мистическую гору Янарташ, чтобы своими глазами увидеть знаменитые вечные огни Химеры.
Эта индивидуальная экскурсия обещает не только знакомство с уникальными природными и историческими достопримечательностями, но и погружение в турецкую культуру и традиции.
Вас ждет комфортабельное путешествие на седане с личным гидом, который заберет вас от места проживания и сопроводит на протяжении всего маршрута, делая ваш день незабываемым
7 причин купить эту экскурсию
🌄 Погружение в античную историю
🏖 Посещение уникальных пляжей
🔥 Восхождение на мистическую Янарташ
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
🏛 Исследование древних руин
🐢 Встреча с морскими черепахами
🌲 Прогулка по сосновым лесам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и купания. В это время температура воды и воздуха идеальна для комфортного отдыха. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и меньшему количеству солнечных дней.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Олимпос
Фаселис
Янарташ
Описание экскурсии
Мы посетим один из городов на ваш выбор.
Античный город Олимпос: загадки древности
Мы выезжаем из города и отправляемся к первой остановке на нашем маршруте: городу Олимпос. Говорят, что поселение основали морские разбойники — их привлекали укромные бухты, разбросанные вдоль берега моря. Кроме того, само побережье окружено неприступными скалами с множеством пещер — есть, где укрыться. Ну а мы насладимся морскими пейзажами и, прогулявшись вдоль руин древних домов и заглянув к настоящим римским термам и некрополю, представим, как кипела здесь жизнь много веков назад.
Пляж Олимпос
Конечно, нельзя не заглянуть на один из местных пляжей. Место, в которое мы отправимся, пришлось по вкусу морским черепахам — они выбирают его для вывода потомства. В теплое время года здесь можно поплавать с маской и ластами в компании любопытных рыбок.
Древний Фаселис: история и природа
Альтернативное начало нашей поездки — Фаселис, античный город, основанный в VII веке до нашей эры колонистами с острова Родос. Вы исследуете руины торговых площадей, оцените старинный амфитеатр и отыщете гимназию и римские бани. Кроме того, полюбуетесь сосновым лесом, искупаетесь на местном пляже с чистой и прозрачной водой и понаблюдаете за стаями маленьких рыбок у побережья. А мы расскажем о взлётах и падениях Фаселиса и об известных личностях, творивших его историю.
Мифические костры горы Янарташ
Ну и квинтэссенция нашего путешествия — мистическая гора Янарташ. Это одно из редких мест в мире, где на протяжении веков из под земли вырываются языки пламени. Древние люди не знали причину этого явления, поэтому приписывали кострам мифические свойства. Считалось, что именно здесь обитает злобная Химера. Проверим?
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном седане, гид заберет вас от места проживания и привезет обратно
В программу входит посещение одного из городов, Олимпоса или Фаселиса на ваш выбор
По желанию, по пути можно пообедать в ресторане с местной едой, подскажем хорошее место
Если хотите покупаться на пляже Олимпос, не забудьте взять с собой купальные принадлежности
Входной билет в Олимпос — 70 лир/чел.
Входной билет в Фаселис — 180 лир/чел.
Входной билет на гору Янарташ — 50 лир/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 697 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
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