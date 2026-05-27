Из Белека в Каппадокию на 2 чудесных дня

Подземный город, невероятные долины и много историй
Отправляемся в волшебную Каппадокию, чтобы исследовать её каменные грибы, туфовые дома и мягкие линии скал.

Вы спуститесь в подземный город, увидите панораму Гёреме и его скрытый сад, пройдёте по нескольким долинам и узнаете, как появился этот инопланетный ландшафт. Проживание включено.
Описание экскурсии

Город под землёй и панорамы Каппадокии | День 1

  • Подземный город Кайяшехир или Татларын. Вы спуститесь в один из крупнейших подземных городов региона и увидите, как на нескольких уровнях под землёй была устроена жизнь
  • Долина Голубей — панорамы на крепость Учхисар и знаменитые камины фей
  • Долина Любви — прогулка среди самых необычных скальных форм Каппадокии
  • Панорама Гёреме — вид на город и его скрытый сад
  • Скальный город Чавушин — древние жилища и многоуровневые пещеры в одной из самых впечатляющих локаций региона

Долина Воображения и сладости Каппадокии | День 2

  • Панорамная площадка с видом на взлетающие шары — или, если захотите, сам полёт на шаре. Вы встретите рассвет над фантастическими пейзажами Каппадокии
  • Долина Воображения — скалы причудливых форм, в которых угадываются разные силуэты
  • Вы по желанию попробуете местные сладости, а потом отправитесь в мастерскую украшений — и увидите, как создают традиционные для этих мест изделия

Примерный тайминг

День 1

~3:00–4:30 — сбор из отелей и дорога в Каппадокию (точное время сообщим за день до поездки)

8:00 — остановка на завтрак (за доплату)

11:30–12:00 — посещение подземного города Кайяшехир

13:00 — обед (за доплату)

14:00 — долина Голубей и крепость Учхисар

15:00 — долина Любви и каменные грибы

16:00 — скрытый сад и панорама Гёреме

17:00 — скальный город Чавушин

19:00 — размещение в отеле и ужин

День 2

3:30–4:30 — выезд на полёт на воздушном шаре (по желанию, за доплату). Тем, кто не летит, мы предложим поехать на панорамную площадку — вы увидите взлетающие шары и сможете сделать фото с видом на долину

8:30 — завтрак и выезд из отеля

9:30 — долина Воображения

11:00–12:00 — дегустация каппадокийских сладостей и знакомство с производством украшений

13:30 — обед в Конье (за доплату)

~19:30–20:30 — возвращение в ваши отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день, проживание в двухместном номере отеля, входные билеты, страховка
  • Дополнительные расходы: завтрак в 1-й день — €5 за чел., обеды в 1-й и 2-й дни — €15 за чел., доплата за одноместный номер — €20 за чел., полёт на воздушном шаре — €150–350 за чел. в зависимости от сезона и вместимости корзины
  • Погода в Каппадокии непредсказуема — это может привести к отмене полётов на шарах и других частей программы без предупреждения
  • С вами будет один из гидов-историков нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети от 3 до 11 лет€30
Дети до 3 лет без местаБесплатно
Дети до 3 лет с местом€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал
Эрдал — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.

