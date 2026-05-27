Отправляемся в волшебную Каппадокию, чтобы исследовать её каменные грибы, туфовые дома и мягкие линии скал. Вы спуститесь в подземный город, увидите панораму Гёреме и его скрытый сад, пройдёте по нескольким долинам и узнаете, как появился этот инопланетный ландшафт. Проживание включено.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Город под землёй и панорамы Каппадокии | День 1

Подземный город Кайяшехир или Татларын. Вы спуститесь в один из крупнейших подземных городов региона и увидите, как на нескольких уровнях под землёй была устроена жизнь

Долина Голубей — панорамы на крепость Учхисар и знаменитые камины фей

Долина Любви — прогулка среди самых необычных скальных форм Каппадокии

Панорама Гёреме — вид на город и его скрытый сад

Скальный город Чавушин — древние жилища и многоуровневые пещеры в одной из самых впечатляющих локаций региона

Долина Воображения и сладости Каппадокии | День 2

Панорамная площадка с видом на взлетающие шары — или, если захотите, сам полёт на шаре. Вы встретите рассвет над фантастическими пейзажами Каппадокии

Долина Воображения — скалы причудливых форм, в которых угадываются разные силуэты

Вы по желанию попробуете местные сладости, а потом отправитесь в мастерскую украшений — и увидите, как создают традиционные для этих мест изделия

Примерный тайминг

День 1

~3:00–4:30 — сбор из отелей и дорога в Каппадокию (точное время сообщим за день до поездки)

8:00 — остановка на завтрак (за доплату)

11:30–12:00 — посещение подземного города Кайяшехир

13:00 — обед (за доплату)

14:00 — долина Голубей и крепость Учхисар

15:00 — долина Любви и каменные грибы

16:00 — скрытый сад и панорама Гёреме

17:00 — скальный город Чавушин

19:00 — размещение в отеле и ужин

День 2

3:30–4:30 — выезд на полёт на воздушном шаре (по желанию, за доплату). Тем, кто не летит, мы предложим поехать на панорамную площадку — вы увидите взлетающие шары и сможете сделать фото с видом на долину

8:30 — завтрак и выезд из отеля

9:30 — долина Воображения

11:00–12:00 — дегустация каппадокийских сладостей и знакомство с производством украшений

13:30 — обед в Конье (за доплату)

~19:30–20:30 — возвращение в ваши отели

Организационные детали