Групповая
Из Белека в Каппадокию на 2 чудесных дня
Подземный город, невероятные долины и много историй
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Завтра в 03:30
23 фев в 03:30
€49 за человека
Групповая
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Белека)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
23 фев в 04:00
€42 за человека
Групповая
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Белека)
К сказочным долинам, подземным городам и воздушным шарам
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
23 фев в 03:00
€35 за человека
