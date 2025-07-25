Национальный парк Каньон Кепрюлю считается местом универсальным — здесь будет одинаково интересно и молодёжи, и старшему поколению, и семейным парам с детьми. Обусловлено это тем, что для каждой группы туристов найдётся своё занятие по душе. К услугам отдыхающих предлагается обширная и разноплановая программа: В этом туре мы объединили все самое интересное! Рафтинг по р Эвримедон (совр Кепрючай) Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы (400 м. высота) Здесь можно отдельно купить Мега Зиплайн - самый высокий в мире (410 м) и самый длинный в Европе (почти 2 км). Обратно с каньона можно спуститься на зиплайне вместо кабриобуса. Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей. Приезжайте, но будьте готовы что это приключение на весь день! Важная информация: Важная информация по туру в национальный парк Кёпрюлю 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю, река Кёпрючай 🚀 Что вас ждёт:

Рафтинг по реке Эвримедон (Кёпрючай) – сплав по живописной горной реке.

Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы – панорамные виды с высоты 400 м.

Возможность дополнительно приобрести Мега Зиплайн – 410 м. высота, почти 2 км. длина (самый длинный в Европе).

Сафари на багги в лесу – драйв по пересечённой местности.

✔ Релакс на базе:

Мини-зиплайн •Заводь для рыбалки •Надувной аквапарк – любимое место детей. 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Мега Зиплайн – не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг. 📌 Что включено в стоимость:.

Мини-зиплайн •Заводь для рыбалки •Надувной аквапарк – любимое место детей. 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Мега Зиплайн – не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг. 📌 Что включено в стоимость:.

•Мини-зиплайн •Заводь для рыбалки •Надувной аквапарк – любимое место детей. 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Мега Зиплайн – не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг. 📌 Что включено в стоимость: