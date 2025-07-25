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Супер комбо 5 в 1 в Каньон Тазы

Рыбалка в Белеке: Расслабляющая прогулка в Национальном парке Каньона Кепрюлю
Вас ждут невероятные приключения в Национальном Парке Каньона Кепрюлю — Рафтинг 12 км, Сафари на кабриобусах в Каньон Тазы, Маленький Каньон и два Древних Моста Римской Эпохи, Багги Сафари, надувной аквапарк, рыбалка и зиплайн.
4
3 отзыва
Супер комбо 5 в 1 в Каньон Тазы
Супер комбо 5 в 1 в Каньон Тазы
Супер комбо 5 в 1 в Каньон Тазы

Описание экскурсии

Национальный парк Каньон Кепрюлю считается местом универсальным — здесь будет одинаково интересно и молодёжи, и старшему поколению, и семейным парам с детьми. Обусловлено это тем, что для каждой группы туристов найдётся своё занятие по душе. К услугам отдыхающих предлагается обширная и разноплановая программа: В этом туре мы объединили все самое интересное! Рафтинг по р Эвримедон (совр Кепрючай) Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы (400 м. высота) Здесь можно отдельно купить Мега Зиплайн - самый высокий в мире (410 м) и самый длинный в Европе (почти 2 км). Обратно с каньона можно спуститься на зиплайне вместо кабриобуса. Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей. Приезжайте, но будьте готовы что это приключение на весь день! Важная информация: Важная информация по туру в национальный парк Кёпрюлю 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю, река Кёпрючай 🚀 Что вас ждёт:
  • Рафтинг по реке Эвримедон (Кёпрючай) – сплав по живописной горной реке.
  • Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы – панорамные виды с высоты 400 м.
  • Возможность дополнительно приобрести Мега Зиплайн – 410 м. высота, почти 2 км. длина (самый длинный в Европе).
  • Сафари на багги в лесу – драйв по пересечённой местности.

✔ Релакс на базе:

Мини-зиплайн •Заводь для рыбалки •Надувной аквапарк – любимое место детей. 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Мега Зиплайн – не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг. 📌 Что включено в стоимость:.
Мини-зиплайн •Заводь для рыбалки •Надувной аквапарк – любимое место детей. 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Мега Зиплайн – не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг. 📌 Что включено в стоимость:.
•Мини-зиплайн •Заводь для рыбалки •Надувной аквапарк – любимое место детей. 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Мега Зиплайн – не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг. 📌 Что включено в стоимость:
  • Трансфер из отелей и обратно ✔ Рафтинг, сафари на кабриобусе в Каньон Тазы, багги-сафари ✔ Экипировка (шлем, спасательный жилет, защитные очки для багги) ✔ Инструктаж и сопровождение инструкторов ✔ Обед на базе (напитки оплачиваются отдельно) ✔ Доступ к мини-зиплайну, рыбалке и надувному аквапарку неограничен 📌 Дополнительно оплачивается: ❌ Мега Зиплайн ❌ Напитки во время обеда 🎒 Что взять с собой:.
  • Удобную одежду и обувь, которую можно намочить и испачкать ✔ Купальник, полотенце ✔ Солнцезащитные очки и крем ✔ Запасную сухую одежду ✔ Бутылку воды ✔ Деньги на дополнительные расходы ⚠ Важно: ❗ Тур насыщенный и активный – будьте готовы к приключению на целый день! ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется. ❗ Программа может корректироваться в зависимости от загруженности региона и погодных условий. 🔥 Готовьтесь к незабываемому дню, полному экстрима, приключений и живописных видов! 🚀.

Вторник, пятница

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Тазы
  • Каньон Кепрюлю
  • Древние мосты Олук и Бюгрюм
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер
  • Рафтинг и экипировка (жилет, каска)
  • Поездка в Каньон Тазы на кабрио
  • Багги сафари
  • Рыбалка
  • Зиплайн 6х80
  • Надувной аквапарк
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
  • Мега Зиплайн (высота 410 м х 2 км)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важная информация по туру в национальный парк Кёпрюлю
  • 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю, река Кёпрючай
  • 🚀 Что вас ждёт:
  • Рафтинг по реке Эвримедон (Кёпрючай) - сплав по живописной горной реке
  • Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы - панорамные виды с высоты 400 м
  • Возможность дополнительно приобрести Мега Зиплайн - 410 м высота, почти 2 км длина (самый длинный в Европе)
  • Сафари на багги в лесу - драйв по пересечённой местности
  • Релакс на базе:
  • Мини-зиплайн
  • Заводь для рыбалки
  • Надувной аквапарк - любимое место детей
  • 📌 Возрастные ограничения:
  • ✅ Рафтинг - от 5 лет
  • ✅ Водитель багги - от 18 лет
  • ✅ Мега Зиплайн - не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг
  • 📌 Что включено в стоимость:
  • Трансфер из отелей и обратно
  • Рафтинг, сафари на кабриобусе в Каньон Тазы, багги-сафари
  • Экипировка (шлем, спасательный жилет, защитные очки для багги)
  • Инструктаж и сопровождение инструкторов
  • Обед на базе (напитки оплачиваются отдельно)
  • Доступ к мини-зиплайну, рыбалке и надувному аквапарку неограничен
  • 📌 Дополнительно оплачивается:
  • ❌ Мега Зиплайн
  • ❌ Напитки во время обеда
  • 🎒 Что взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь, которую можно намочить и испачкать
  • Купальник, полотенце
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Запасную сухую одежду
  • Бутылку воды
  • Деньги на дополнительные расходы
  • ⚠ Важно:
  • ❗ Тур насыщенный и активный - будьте готовы к приключению на целый день
  • ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется
  • ❗ Программа может корректироваться в зависимости от загруженности региона и погодных условий
  • 🔥 Готовьтесь к незабываемому дню, полному экстрима, приключений и живописных видов! 🚀
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
3
2
1
P
1. Не хватило в электронном виде или на бумаге программу со временем. А так не очень понятно сколько - что по времени занимает. 2. В каньоне гид пошел оформлять людей
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на зип лайн, а остальным махнул рукой, типа каньон там. Не очень понятно. В процессе посещения каньона, ни одного пояснения не дано. Ходите - сами смотрите. На элементарный вопрос, что это за породы -"не знаю". Отправлясь на экскурсию обычно хотя бы вводная информаци - что за каньон, сколько метров, какие-то исторические подробности и т. п. А так просто сопровождение. 3. Сели на рафтинг. Температура + 43. Спрашиваю, нужно ли взять с собой воду, долго ли плыть (а со мной ребенок). Гид - ну не знаю. В итоге в рамках рафтинга была остановки и там продавали только сладкие напитки, но воды не было.
4. Багги - т. к. очень жарко стояла жуткая пыль. Можно было проинструктировать о безопасной дистанции участников.
5. фото - купить можно только комплектом через 2 дня по ссылке по 30 долларов. Мне не нравится покупать кота в мешке, поэтому брать не стала.
В целом впечатления позитивные, но "дьявол в деталях".

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И
Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки из-за этого. Драйва не было. Развлечение больше наверное для детей.
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На базе есть надувной аквапарк и зип-лайн, тоже больше для детей. Для взрослых есть мега зиплайн, но он отдельно оплачивается. Включён обед, но вода не включена, даже во время обеда. А вот рафтмнг был шикарен, для тех кто первый раз. Но много эестрима не будет - много детей. Класс

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Д
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