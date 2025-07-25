Вас ждут невероятные приключения в Национальном Парке Каньона Кепрюлю — Рафтинг 12 км, Сафари на кабриобусах в Каньон Тазы, Маленький Каньон и два Древних Моста Римской Эпохи, Багги Сафари, надувной аквапарк, рыбалка и зиплайн.
Описание экскурсии
Национальный парк Каньон Кепрюлю считается местом универсальным — здесь будет одинаково интересно и молодёжи, и старшему поколению, и семейным парам с детьми. Обусловлено это тем, что для каждой группы туристов найдётся своё занятие по душе. К услугам отдыхающих предлагается обширная и разноплановая программа: В этом туре мы объединили все самое интересное! Рафтинг по р Эвримедон (совр Кепрючай) Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы (400 м. высота) Здесь можно отдельно купить Мега Зиплайн - самый высокий в мире (410 м) и самый длинный в Европе (почти 2 км). Обратно с каньона можно спуститься на зиплайне вместо кабриобуса. Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей. Приезжайте, но будьте готовы что это приключение на весь день! Важная информация: Важная информация по туру в национальный парк Кёпрюлю 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю, река Кёпрючай 🚀 Что вас ждёт:
- Рафтинг по реке Эвримедон (Кёпрючай) – сплав по живописной горной реке.
- Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы – панорамные виды с высоты 400 м.
- Возможность дополнительно приобрести Мега Зиплайн – 410 м. высота, почти 2 км. длина (самый длинный в Европе).
- Сафари на багги в лесу – драйв по пересечённой местности.
✔ Релакс на базе:
Мини-зиплайн •Заводь для рыбалки •Надувной аквапарк – любимое место детей. 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Мега Зиплайн – не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг. 📌 Что включено в стоимость:.
Мини-зиплайн •Заводь для рыбалки •Надувной аквапарк – любимое место детей. 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Мега Зиплайн – не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг. 📌 Что включено в стоимость:.
•Мини-зиплайн •Заводь для рыбалки •Надувной аквапарк – любимое место детей. 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Мега Зиплайн – не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг. 📌 Что включено в стоимость:
- Трансфер из отелей и обратно ✔ Рафтинг, сафари на кабриобусе в Каньон Тазы, багги-сафари ✔ Экипировка (шлем, спасательный жилет, защитные очки для багги) ✔ Инструктаж и сопровождение инструкторов ✔ Обед на базе (напитки оплачиваются отдельно) ✔ Доступ к мини-зиплайну, рыбалке и надувному аквапарку неограничен 📌 Дополнительно оплачивается: ❌ Мега Зиплайн ❌ Напитки во время обеда 🎒 Что взять с собой:.
- Удобную одежду и обувь, которую можно намочить и испачкать ✔ Купальник, полотенце ✔ Солнцезащитные очки и крем ✔ Запасную сухую одежду ✔ Бутылку воды ✔ Деньги на дополнительные расходы ⚠ Важно: ❗ Тур насыщенный и активный – будьте готовы к приключению на целый день! ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется. ❗ Программа может корректироваться в зависимости от загруженности региона и погодных условий. 🔥 Готовьтесь к незабываемому дню, полному экстрима, приключений и живописных видов! 🚀.
Вторник, пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кепрюлю
- Древние мосты Олук и Бюгрюм
Что включено
- Страховка
- Трансфер
- Рафтинг и экипировка (жилет, каска)
- Поездка в Каньон Тазы на кабрио
- Багги сафари
- Рыбалка
- Зиплайн 6х80
- Надувной аквапарк
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Мега Зиплайн (высота 410 м х 2 км)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важная информация по туру в национальный парк Кёпрюлю
- 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю, река Кёпрючай
- 🚀 Что вас ждёт:
- Рафтинг по реке Эвримедон (Кёпрючай) - сплав по живописной горной реке
- Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы - панорамные виды с высоты 400 м
- Возможность дополнительно приобрести Мега Зиплайн - 410 м высота, почти 2 км длина (самый длинный в Европе)
- Сафари на багги в лесу - драйв по пересечённой местности
- Релакс на базе:
- Мини-зиплайн
- Заводь для рыбалки
- Надувной аквапарк - любимое место детей
- 📌 Возрастные ограничения:
- ✅ Рафтинг - от 5 лет
- ✅ Водитель багги - от 18 лет
- ✅ Мега Зиплайн - не включен в стоимость, оплачивается дополнительно на месте. Ограничения по весу: мин 25 кг, максимум 125 кг
- 📌 Что включено в стоимость:
- Трансфер из отелей и обратно
- Рафтинг, сафари на кабриобусе в Каньон Тазы, багги-сафари
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, защитные очки для багги)
- Инструктаж и сопровождение инструкторов
- Обед на базе (напитки оплачиваются отдельно)
- Доступ к мини-зиплайну, рыбалке и надувному аквапарку неограничен
- 📌 Дополнительно оплачивается:
- ❌ Мега Зиплайн
- ❌ Напитки во время обеда
- 🎒 Что взять с собой:
- Удобную одежду и обувь, которую можно намочить и испачкать
- Купальник, полотенце
- Солнцезащитные очки и крем
- Запасную сухую одежду
- Бутылку воды
- Деньги на дополнительные расходы
- ⚠ Важно:
- ❗ Тур насыщенный и активный - будьте готовы к приключению на целый день
- ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется
- ❗ Программа может корректироваться в зависимости от загруженности региона и погодных условий
- 🔥 Готовьтесь к незабываемому дню, полному экстрима, приключений и живописных видов! 🚀
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
1. Не хватило в электронном виде или на бумаге программу со временем. А так не очень понятно сколько - что по времени занимает. 2. В каньоне гид пошел оформлять людей
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И
Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки из-за этого. Драйва не было. Развлечение больше наверное для детей.
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Д
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Входит в следующие категории Белека
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