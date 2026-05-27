Ключевые достопримечательности Антальи (из Белека)
Открыть для себя разные стороны курорта за один день
В этой поездке вы познакомитесь с главными красотами Антальи и полюбуетесь городом с разных ракурсов. Подниметесь по канатной дороге и увидите побережье и горы. Прокатитесь на кораблике по Средиземному морю. Погуляете по лабиринтам Калеичи и рассмотрите исторические памятники. И сделаете запоминающиеся фото у шумного водопада.
Канатная дорога (1 ч)
Вы подниметесь на высоту 2365 м и полюбуетесь живописными видами на Таврские горы, Средиземное море и гавань. Если захотите — побалуете себя чашечкой кофе или погуляете по смотровой площадке.
Старый город (2 ч)
Вы пройдёте по узким улочкам Калеичи, осмотрите ворота Адриана, построенные в 130 году, сельджукский минарет и средневековую часовую башню. У вас будет свободное время, чтобы сделать покупки — или отправиться на морскую прогулку (30 мин).
Водопад Дюден (1 ч)
Наконец, вы отправитесь на нижний водопад Дюден и увидите, как бурные потоки воды падают в Средиземное море с высоты 40 м. Фото тут получаются просто отличные!
В конце программы предусмотрено время для посещения торгового центра «Аргентум». Здесь представлены сувениры, изделия ручной работы и различные товары местного производства. Остановка в магазине является частью маршрута и носит ознакомительный характер. Приобретение товаров — на усмотрение гостей.
Обратите внимание! При бронировании вы можете выбрать одну из категорий билета: с морской прогулкой и канатной дорогой или без
В стоимость включен трансфер на комфортабельном автобусе и обед (если у вас есть пищевые ограничения, сообщите о них заранее). Дополнительно оплачиваются напитки
Время в пути — примерно 1 ч в одну сторону
Поездка не подходит для людей на колясках или с ограниченными возможностями передвижения. Запрещено брать с собой домашних животных
Маршрут поездки может быть скорректирован в зависимости от внешних условий
С вами будет один из русскоговорящих гидов из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый билет без канатной дороги и морской прогулки
€28
Детский билет (6–11) без канатной дороги и морской прогулки
€23
Детский билет (0–5) без канатной дороги и морской прогулки
Бесплатно
Взрослый билет с морской прогулкой без канатной дороги
€40
Детский билет (6–11) с морской прогулкой без канатной дороги
€30
Детский билет (0–5) с морской прогулкой без канатной дороги
Бесплатно
Взрослый билет с морской прогулкой и канатной дорогой
€77
Детский билет (6–11) с морской прогулкой и канатной дорогой
€72
Детский билет (0–5) с морской прогулкой и канатной дорогой
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Белеке
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты.
Сегодня мы организуем экскурсии и авторские читать дальшеуменьшить
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям.
Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.
