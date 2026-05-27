В этой поездке вы познакомитесь с главными красотами Антальи и полюбуетесь городом с разных ракурсов. Подниметесь по канатной дороге и увидите побережье и горы. Прокатитесь на кораблике по Средиземному морю. Погуляете по лабиринтам Калеичи и рассмотрите исторические памятники. И сделаете запоминающиеся фото у шумного водопада.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Канатная дорога (1 ч)

Вы подниметесь на высоту 2365 м и полюбуетесь живописными видами на Таврские горы, Средиземное море и гавань. Если захотите — побалуете себя чашечкой кофе или погуляете по смотровой площадке.

Старый город (2 ч)

Вы пройдёте по узким улочкам Калеичи, осмотрите ворота Адриана, построенные в 130 году, сельджукский минарет и средневековую часовую башню. У вас будет свободное время, чтобы сделать покупки — или отправиться на морскую прогулку (30 мин).

Водопад Дюден (1 ч)

Наконец, вы отправитесь на нижний водопад Дюден и увидите, как бурные потоки воды падают в Средиземное море с высоты 40 м. Фото тут получаются просто отличные!

В конце программы предусмотрено время для посещения торгового центра «Аргентум». Здесь представлены сувениры, изделия ручной работы и различные товары местного производства. Остановка в магазине является частью маршрута и носит ознакомительный характер. Приобретение товаров — на усмотрение гостей.

