Дюденский водопад – экскурсии в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Дюденский водопад» в Белеке, цены от €230, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
На машине
4.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
€230 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Анталью
На машине
5.5 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Из Белека - в Анталью
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€398 за всё до 8 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
На машине
5 часов
-
10%
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€243€270 за всё до 4 чел.

