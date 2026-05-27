Свистать всех наверх! Вас ждёт морское приключение, полное веселья: на стилизованном корабле вы исследуете гавань с античными руинами, порт Кемера, Райский залив и бухту, где, по легенде, купалась сама Клеопатра.
Поплаваете в прозрачных водах и отдохнёте на борту — зажигательная музыка, конкурсы от аниматоров, пенная дискотека, обед входят в стоимость. Скучать не придётся!
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отелей
10:00 – 15:00 — морская прогулка с развлекательной программой и обедом
Маршрут пролегает вдоль средиземноморского побережья. Остановимся у античного города Фазелис, бухты Клеопатры, гавани Кемера, Райского залива и других локаций. В каждой точке будет время для купания и фото.
18:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, прогулка на яхте, шоу-программа и обед (шведский стол, без напитков) на борту, страховка
- Дополнительно оплачиваются напитки, фото и видео от команды
- Не забудьте солнцезащитные средства, купальные принадлежности, полотенце
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые 12+
|€39
|Детский 5 - 11 лет
|€23
|Детский 0 - 4 года
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
Входит в следующие категории Белека
