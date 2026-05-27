На пиратской яхте вдоль побережья (из Белека)

Купание, обед, анимация, пенная вечеринка - всё включено
Свистать всех наверх! Вас ждёт морское приключение, полное веселья: на стилизованном корабле вы исследуете гавань с античными руинами, порт Кемера, Райский залив и бухту, где, по легенде, купалась сама Клеопатра.

Поплаваете в прозрачных водах и отдохнёте на борту — зажигательная музыка, конкурсы от аниматоров, пенная дискотека, обед входят в стоимость. Скучать не придётся!
Описание экскурсии

8:00 — выезд из отелей

10:00 – 15:00 — морская прогулка с развлекательной программой и обедом

Маршрут пролегает вдоль средиземноморского побережья. Остановимся у античного города Фазелис, бухты Клеопатры, гавани Кемера, Райского залива и других локаций. В каждой точке будет время для купания и фото.

18:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, прогулка на яхте, шоу-программа и обед (шведский стол, без напитков) на борту, страховка
  • Дополнительно оплачиваются напитки, фото и видео от команды
  • Не забудьте солнцезащитные средства, купальные принадлежности, полотенце
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые 12+€39
Детский 5 - 11 лет€23
Детский 0 - 4 годаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

