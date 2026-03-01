Мои заказы

Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Белеке, цены от €25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
На автобусе
Сплавы и рафтинг
8 часов
Водная прогулка
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Начало: У вашего отеля
«13:30 — обед в ресторане на берегу реки»
4 мар в 08:30
6 мар в 08:30
€25 за человека
Однодневная поездка из Белека в Памуккале и Иераполис + обед
На автобусе
13 часов
Групповая
Однодневная поездка из Белека в Памуккале и Иераполис + обед
Посетить две знаменитые достопримечательности Турции за 1 день
Начало: По договорённости
«12:30–15:30 — обед и свободное время в Памуккале»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
4 мар в 05:00
€39 за человека
Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту
На лодке
6 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту
Свежий улов, гриль и Средиземное море
Начало: У вашего отеля
«Обед прямо на борту — капитан приготовит ваш улов на гриле»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
5 мар в 07:00
€69 за человека

