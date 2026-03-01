Найдено 3 экскурсии в категории « С обедом » в Белеке, цены от €25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе Сплавы и рафтинг 8 часов Водная прогулка Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу Начало: У вашего отеля «13:30 — обед в ресторане на берегу реки» €25 за человека На автобусе 13 часов Групповая Однодневная поездка из Белека в Памуккале и Иераполис + обед Посетить две знаменитые достопримечательности Турции за 1 день Начало: По договорённости «12:30–15:30 — обед и свободное время в Памуккале» Расписание: ежедневно в 05:00 €39 за человека На лодке 6 часов Водная прогулка Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту Свежий улов, гриль и Средиземное море Начало: У вашего отеля «Обед прямо на борту — капитан приготовит ваш улов на гриле» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00 €69 за человека Другие экскурсии Белека

