Памуккале с полётом на воздушном шаре — это возможность увидеть одно из самых красивых мест Турции с двух ракурсов: с высоты на рассвете и вблизи во время прогулки.
Белоснежные террасы, античный Иераполис и спокойная атмосфера делают эту поездку одной из самых запоминающихся.
Описание экскурсии
Памуккале на рассвете — это особое состояние тишины и света. Белоснежные террасы постепенно наполняются мягкими оттенками, а с высоты открывается совсем другой масштаб этого места — спокойный, почти нереальный. После полёта — время почувствовать Памуккале уже с земли: пройтись по тёплым террасам, остановиться для фотографий и прикоснуться к истории в античном Иераполисе. По пути маршрут дополняют лёгкие остановки — винный погреб с дегустацией и магазин с полудрагоценными камнями, где можно увидеть опал. Это ненавязчивые паузы, которые делают поездку более разнообразной. Бассейн Клеопатры можно посетить по желанию. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть Памуккале, а прочувствовать его атмосферу — сначала с высоты, а затем вблизи, в своём ритме. Важная информация:
Ранний выезд и длительный трансфер (дорога может занимать несколько часов в одну сторону) — Полёт на воздушном шаре зависит от погодных условий и может быть перенесён или отменён по решению авиационных служб — Программа может незначительно меняться по времени в зависимости от погодных условий и загруженности региона — Бассейн Клеопатры посещается по желанию и оплачивается отдельно — Рекомендуем заранее оценить расстояние от вашего региона до Памуккале, чтобы понимать длительность дороги.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале (Белые Травертины): Уникальные термальные бассейны, созданные природой. Белоснежные террасы и кристально чистая вода создают потрясающий пейзаж, по которому можно прогуляться босиком и насладиться красотой
- Античный город Иераполис: Древний город, основанный во II веке до Н.Э. Вы увидите руины амфитеатра, храмы, древние улицы и некрополь - одно из крупнейших античных кладбищ Турции
- Бассейн Клеопатры: Легендарный термальный бассейн с тёплой минеральной водой, окружённый остатками древних колонн. Идеальное место для расслабления и прикосновения к истории
- Окрестности Памуккале с высоты - панорамные виды во время полёта на воздушном шаре
- Винный погреб - дегустация местных вин
- Магазин полудрагоценных камней - изделия с опалом
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги русскоговорящего гида
- Завтрак
- Обед
- Страховка
- Входные билеты в Памуккале и Хиерополис
- Полет на воздушном шаре
Что не входит в цену
- Напитки
- Бассейн Клеопатры оплачивается дополнительно на месте
- Термальные источники Карехайта
- Ужин
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Ранний выезд и длительный трансфер (дорога может занимать несколько часов в одну сторону)
- Полёт на воздушном шаре зависит от погодных условий и может быть перенесён или отменён по решению авиационных служб
- Программа может незначительно меняться по времени в зависимости от погодных условий и загруженности региона
- Бассейн Клеопатры посещается по желанию и оплачивается отдельно
- Рекомендуем заранее оценить расстояние от вашего региона до Памуккале, чтобы понимать длительность дороги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
$300 за человека