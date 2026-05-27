Анталья сочетает в себе древнюю историю и яркую природу.
Мы проведём вас через Калеичи и ворота Адриана, к водопадам Дюден — от горного до впадающего в море — и прокатим на яхте по живописным местам. Расскажем об истории города, традициях торговли и ремёсел, особенностях местной гастрономии.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Белека
Сбор у отелей и трансфер в Анталью. По дороге гид расскажет об истории региона.
9:00 — Нижний водопад Дюден
Остановка у водопада, который обрушивается прямо в Средиземное море. Панорамные виды и время для фото.
10:30 — Верхний водопад Дюден
Переезд в горную часть. Прогулка по зелёному парку, прохлада и возможность увидеть водопад с разных ракурсов, в том числе изнутри.
12:30 — Калеичи и исторический центр
Пешеходная прогулка по старому городу. Вы увидите:
- улицу Влюблённых
- минарет Йивли
- ворота Адриана
- старинные мечети и улочки
Будет свободное время для прогулки, фото и сувениров.
14:30 — морская прогулка на яхте
Вы увидите:
- скалы и побережье Анталии
- старый порт
- панораму города с воды
15:30 — заезд в аутлет или торговый центр на шопинг
17:00 — возвращение в Белек
Темы экскурсии:
- история Анталии — от античности до современности
- архитектура Калеичи: крепостные стены, мечети, османские дома
- ворота Адриана как памятник римской эпохи
- природные особенности водопадов Дюден
- традиции торговли и ремёсел в Старом городе
- кухня региона и гастрономические особенности Средиземноморья
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером, все входные билеты, обед в ресторане
- Дополнительно оплачиваются напитки во время обеда
- На яхте есть спасательные жилеты, проводится инструктаж перед посадкой
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Дети 6-11 лет
|€30
|Дети 0-5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
