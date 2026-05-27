От гор до моря: водопады Дюден, старый город Антальи и Адриановые ворота

С прогулкой на яхте и заездом в торговый центр (из Белека)
Анталья сочетает в себе древнюю историю и яркую природу.

Мы проведём вас через Калеичи и ворота Адриана, к водопадам Дюден — от горного до впадающего в море — и прокатим на яхте по живописным местам. Расскажем об истории города, традициях торговли и ремёсел, особенностях местной гастрономии.
Описание экскурсии

8:30 — выезд из Белека

Сбор у отелей и трансфер в Анталью. По дороге гид расскажет об истории региона.

9:00 — Нижний водопад Дюден

Остановка у водопада, который обрушивается прямо в Средиземное море. Панорамные виды и время для фото.

10:30 — Верхний водопад Дюден

Переезд в горную часть. Прогулка по зелёному парку, прохлада и возможность увидеть водопад с разных ракурсов, в том числе изнутри.

12:30 — Калеичи и исторический центр

Пешеходная прогулка по старому городу. Вы увидите:

  • улицу Влюблённых
  • минарет Йивли
  • ворота Адриана
  • старинные мечети и улочки

Будет свободное время для прогулки, фото и сувениров.

14:30 — морская прогулка на яхте

Вы увидите:

  • скалы и побережье Анталии
  • старый порт
  • панораму города с воды

15:30 — заезд в аутлет или торговый центр на шопинг

17:00 — возвращение в Белек

Темы экскурсии:

  • история Анталии — от античности до современности
  • архитектура Калеичи: крепостные стены, мечети, османские дома
  • ворота Адриана как памятник римской эпохи
  • природные особенности водопадов Дюден
  • традиции торговли и ремёсел в Старом городе
  • кухня региона и гастрономические особенности Средиземноморья

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером, все входные билеты, обед в ресторане
  • Дополнительно оплачиваются напитки во время обеда
  • На яхте есть спасательные жилеты, проводится инструктаж перед посадкой
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и пятницу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети 6-11 лет€30
Дети 0-5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

