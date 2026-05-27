Анталья сочетает в себе древнюю историю и яркую природу. Мы проведём вас через Калеичи и ворота Адриана, к водопадам Дюден — от горного до впадающего в море — и прокатим на яхте по живописным местам. Расскажем об истории города, традициях торговли и ремёсел, особенностях местной гастрономии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Белека

Сбор у отелей и трансфер в Анталью. По дороге гид расскажет об истории региона.

9:00 — Нижний водопад Дюден

Остановка у водопада, который обрушивается прямо в Средиземное море. Панорамные виды и время для фото.

10:30 — Верхний водопад Дюден

Переезд в горную часть. Прогулка по зелёному парку, прохлада и возможность увидеть водопад с разных ракурсов, в том числе изнутри.

12:30 — Калеичи и исторический центр

Пешеходная прогулка по старому городу. Вы увидите:

улицу Влюблённых

минарет Йивли

ворота Адриана

старинные мечети и улочки

Будет свободное время для прогулки, фото и сувениров.

14:30 — морская прогулка на яхте

Вы увидите:

скалы и побережье Анталии

старый порт

панораму города с воды

15:30 — заезд в аутлет или торговый центр на шопинг

17:00 — возвращение в Белек

Темы экскурсии:

история Анталии — от античности до современности

архитектура Калеичи: крепостные стены, мечети, османские дома

ворота Адриана как памятник римской эпохи

природные особенности водопадов Дюден

традиции торговли и ремёсел в Старом городе

кухня региона и гастрономические особенности Средиземноморья

Организационные детали