Экскурсии к горе Тахталы из Белека

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Тахталы» в Белеке, цены от $27. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия в каньон Тазы из Белека
На автобусе
10 часов
28 отзывов
Водная прогулка
Путешествие на джипах по каньону Тазы с рафтингом из Белека
Захватывающее путешествие на джипах по каньону Тазы ждет вас! Откройте мир приключений среди Таврских гор
Начало: Ваш отель
Расписание: Зимний сезон только во вторник, четверг и воскресенье.
Завтра в 09:30
6 апр в 09:30
$27 за человека
Рафтинг и багги-сафари из Белека
На автобусе
Багги
9 часов
15 отзывов
Водная прогулка
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$48 за человека
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
На автобусе
На воздушном шаре
18 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
4 апр в 01:30
5 апр в 01:30
$250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    24 марта 2025
    Экскурсия в каньон Тазы из Белека
    Были компанией 6 человек, забрали вовремя, во всех красивых местах остановились дали пофоткаться, самый большой плюс дешевле чем в отеле в два раза, рекомендую!
  • А
    Анастасия
    5 ноября 2024
    Экскурсия в каньон Тазы из Белека
    Легко заказать, все быстро организовывают, легко и с удовольствием едешь))
  • М
    Марина
    26 октября 2024
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Понравилось все! Это одна из лучших экскурсий! Сам полет конечно непередаваемые эмоции, а мы были с шестилетним сыном, у него
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    так вообще море впечатлений! Ребята потом фотографировали нас, угощали шампанским, как клубничный лимонад,выдали сертификаты о полете. Очень милая девушка гид потом повела нас в Памуккале, прогулялись и там, тоже очень красиво, хоть и были уже там десять лет назад. Искупались в горячем минеральном бассейне Клеопатры и поехали в отель. Завтрак и обед нормальные, все наелись, напитки все платные, так что воду нужно брать или с собой, или там покупать. Очень еще приятное отношение от всех, и водители, и гид, и пилот, и ребята помощники пилота, все молодцы! Оплата на сайте, перевела в рублях с российской карты, что для меня тоже очень удобно. Все очень понравилось, рекомендую!!!

  • Ю
    Юлия
    6 октября 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Отлично организованная экскурсия! 4 звезды только за то, что хотелось бы больше времени на багги.
  • М
    Мария
    1 августа 2024
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии. Сказать, что я в восторге, не сказать ничего. Во- первых приятно удивила стоимость.
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    Поскольку в отелях данную экскурсию предлагают в 2 раза дороже. Во-вторых, сама организация. Организаторы тура всегда на связи. Сам полет на воздушном шаре не описать. Это нужно испытать. Восторг полнейший!!! После полета 3 часовая прогулка по античному городу, где открываются шикарные виды. Хочу выразить огромную благодарность Алиеву Зауру, за помощь, отзывчивость и неравнодушие!!!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
  • А
    Андрей
    14 сентября 2023
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Спасибо за отличную экскурсию и шикарные эмоции. На экскурсии был со своей девушкой. И для романтического путешествия это идеальная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Гора Тахталы»

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  3. Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Гора Тахталы
  5. Каньоны Кепрюлю
  6. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Белеку в апреле 2025
Сейчас в Белеке в категории "Гора Тахталы" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 250. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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