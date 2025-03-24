Водная прогулка
Путешествие на джипах по каньону Тазы с рафтингом из Белека
Захватывающее путешествие на джипах по каньону Тазы ждет вас! Откройте мир приключений среди Таврских гор
Начало: Ваш отель
Расписание: Зимний сезон только во вторник, четверг и воскресенье.
Завтра в 09:30
6 апр в 09:30
$27 за человека
Водная прогулка
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$48 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
4 апр в 01:30
5 апр в 01:30
$250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир24 марта 2025Были компанией 6 человек, забрали вовремя, во всех красивых местах остановились дали пофоткаться, самый большой плюс дешевле чем в отеле в два раза, рекомендую!
- ААнастасия5 ноября 2024Легко заказать, все быстро организовывают, легко и с удовольствием едешь))
- ММарина26 октября 2024Понравилось все! Это одна из лучших экскурсий! Сам полет конечно непередаваемые эмоции, а мы были с шестилетним сыном, у него
- ЮЮлия6 октября 2024Отлично организованная экскурсия! 4 звезды только за то, что хотелось бы больше времени на багги.
- ММария1 августа 2024Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии. Сказать, что я в восторге, не сказать ничего. Во- первых приятно удивила стоимость.
- ААндрей29 мая 2024Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
- ААндрей14 сентября 2023Спасибо за отличную экскурсию и шикарные эмоции. На экскурсии был со своей девушкой. И для романтического путешествия это идеальная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Гора Тахталы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в апреле 2025
Сейчас в Белеке в категории "Гора Тахталы" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 250. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2025 год по теме «Гора Тахталы», 51 ⭐ отзыв, цены от $27. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь